Пентагон призвал страны Прибалтики смягчить антироссийскую риторику

Reuters: Пентагон призвал страны Прибалтики смягчить риторику в адрес России

Tекст: Мария Иванова

Американское оборонное ведомство провело переговоры с прибалтийскими республиками в последние недели. В ходе встреч чиновники заявили, что громкие высказывания об угрозе со стороны России вредят безопасности в Европе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Остается неизвестным, передали ли Соединенные Штаты аналогичные просьбы правительствам других европейских государств. В самом Пентагоне отказались комментировать эту информацию, сославшись на конфиденциальность дипломатических контактов.

При этом один из европейских чиновников назвал требование Вашингтона сбивающим с толку. Отмечается, что во время этих встреч американская сторона не вела себя конфронтационно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Североатлантический альянс перешел к защите воздушного пространства над странами Прибалтики на случай конфликта с Россией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией потенциальное размещение дополнительных контингентов НАТО в прибалтийских республиках.