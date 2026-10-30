Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

Tекст: Андрей Резчиков

В пятницу исполнился месяц с начала работы Госдумы девятого созыва, депутатский корпус которой по итогам выборов обновился на 41%. Новый состав приступил к работе в рекордно короткие сроки: первое пленарное заседание прошло 30 сентября – всего через десять дней после выборов.

Тогда заседание открыл президент России Владимир Путин, призвавший депутатов уделять особое внимание укреплению обороноспособности страны, поддержке участников специальной военной операции и их семей. Президент также подчеркнул важность стимулирования инвестиций, поддержки бизнеса и устранения административных барьеров. Он напомнил, что России «не нужны подачки» извне: страна способна самостоятельно обеспечивать свой суверенитет.

«Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – указал он, добавив, что «в фокусе вашего внимания всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни наших граждан».

Главным событием месяца стало внесение проекта федерального бюджета и подготовка документа к первому чтению, которое состоялось в четверг. Законопроект поддержали 372 депутата, против не проголосовал никто, а 51 парламентарий воздержался. Доходы запланированы на уровне 43,3 трлн рублей, расходы – 48,7 трлн рублей. Дефицит составит 5,4 трлн рублей (около 2,2% ВВП).

Несмотря на то, что оборонные статьи занимают значительную часть бюджета, направление «Социальная политика» остается вторым по объему и ключевым приоритетом расходов. Только на социальную поддержку семей с детьми заложено 10 трлн рублей. На 11% в 2027 году увеличивается финансирование здравоохранения, в том числе выделяются дополнительные ассигнования на программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Эксперты отмечают высокий темп работы депутатов: наряду с бюджетом Дума рассматривала законопроекты, затрагивающие разные сферы жизни граждан. Одним из самых обсуждаемых стал закон о безопасности аттракционов, принятый во втором и третьем чтениях. Он вводит обязательный государственный учет развлекательных объектов и ежегодное техническое освидетельствование. Необходимость новых правил связана с тем, что у более чем 80% аттракционов истек срок службы. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

Еще одно направление работы – защита детей и потребителей. Депутаты приняли новые нормы, регулирующие торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией, а также меры по регулированию маркетплейсов – теперь покупатели могут предъявлять продавцам претензии по качеству товаров через функционал самих площадок.

Отдельное внимание уделили финансовой защите граждан. Микрофинансовым организациям запретили выдавать третий заем под ставку выше 200% годовых, если у заемщика уже есть два непогашенных микрокредита. Кроме того, депутаты продолжили работу по противодействию мошенничеству: ужесточается ответственность за нелегальное кредитование. После окончательного принятия закона незаконная выдача займов в крупном размере станет основанием для возбуждения уголовного дела.

Наконец, в первом чтении одобрен законопроект, позволяющий оформлять согласие на медицинское вмешательство или отказ от него через приложение «Госключ». Таким образом, наряду с подготовкой федерального бюджета Госдума занималась вопросами безопасности, защиты потребителей и финансовых интересов граждан, а также развитием цифровых сервисов.

«Первый месяц работы Госдумы нового созыва можно охарактеризовать как пристрелочный.

Это период адаптации и запуска ключевых процессов, в центре которых – рассмотрение федерального бюджета. Именно этот вопрос определяет динамику осенней сессии парламента», – отметил участник СВО, депутат Александр Бородай, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

По оценке депутата, законотворческая работа идет своим чередом – это повседневная рутина. «Однако сейчас основное внимание депутатов сосредоточено на бюджетном процессе. Главный финансовый документ страны формируется в непростых геополитических и экономических условиях. Поэтому ключевая задача парламента – обеспечить сбалансированность бюджета, что остается главным приоритетом нового созыва», – подчеркнул собеседник.

По мнению Бородая, говорить о конкретных планах работы всего парламента или отдельных комитетов до официального утверждения бюджета преждевременно. «Законотворческий процесс требует взвешенности, а не поспешных публичных заявлений», – подчеркнул депутат.

При этом работа над новыми инициативами продолжается.

По словам Бородая, профильная группа депутатов, прежде всего участников специальной военной операции, сейчас формирует пакет законодательных предложений.

«Но анонсировать эти проекты мы будем только после того, как они будут окончательно сформулированы и получат высокие шансы на воплощение в законодательстве. Обсуждать инициативы до того, как появится четкое понимание механизмов их реализации, бессмысленно и вредно. Политика нового созыва должна строиться на реальных делах, а не на декларациях», – добавил депутат.

С тем, что осень традиционно проходит под знаком формирования главного финансового документа страны, согласна Светлана Журова, зампредседателя думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. «Поэтому все комитеты целенаправленно работают над параметрами бюджета. Параллельно Госдума точечно решает важнейшие социально ориентированные задачи», – отметила депутат.

По словам Журовой, главный приоритет «Единой России» и фракции большинства – выполнение социальных обязательств государства и четкий просчет источников их финансирования. «Давать пустые обещания, как это было в 90-е годы, безответственно. В текущем бюджете заложены ключевые социальные гарантии, включая индексацию выплат», – подчеркнула она. Депутат также пояснила, что

сокращение расходов по отдельным статьям не всегда означает снижение уровня поддержки.

Например, уменьшение финансирования школьного питания связано с прогнозируемым сокращением числа первоклассников, а необходимые меры поддержки предусмотрены в других разделах бюджета в части поддержки семей с детьми.

Журова также назвала конструктивным шагом решение депутатов КПРФ воздержаться при голосовании за бюджет в первом чтении, отметив, что это позволяет им системно вносить поправки ко второму чтению. Среди других значимых решений она выделила инициативы по увеличению отпусков для родителей военнослужащих, защите прав потребителей и противодействию кибермошенничеству.

Отдельно Журова остановилась на работе комитета по международным делам. По ее словам, за первый месяц Госдума ратифицировала ряд соглашений с дружественными государствами, включая Абхазию, Белоруссию, Мьянму, Камбоджу, Никарагуа и Зимбабве. Стратегическое значение имеют и инвестиционные соглашения с Китаем в сфере таможенного регулирования и приграничной инфраструктуры. «Это проекты «вдолгую», направленные на качественное расширение нашего содружества», – пояснила депутат. Она также отметила активную работу по ратификации соглашений о сотрудничестве с Индией в космической сфере.

Кроме того, к 80-летию Нюрнбергского процесса Госдума готовит специальное международное обращение. «Наша цель – напомнить зарубежным коллегам историческую правду: именно Советский Союз настоял на проведении открытого трибунала, чтобы весь мир увидел справедливый суд над нацизмом», – сказала Журова.

Первый месяц работы обновленного состава парламента депутат назвала периодом активной учебы.

Она отметила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин помогает коллегам без опыта региональной или муниципальной законодательной работы освоить регламент и быстрее включиться в работу.

«Реальная законотворческая работа происходит не на трибуне в виде митингов, а на заседаниях профильных комитетов», – подчеркнула Журова. По ее словам, инициативы необходимо тщательно прорабатывать с правительством и администрацией президента до вынесения на пленарное заседание, а также выстраивать взаимодействие с региональными законодательными собраниями.

Депутат добавила, что первая региональная неделя стала полноценной рабочей сессией: парламентарии провели приемы граждан, собрали новые наказы и обращения, которые лягут в основу дальнейшей законодательной повестки.

«После первого пленарного заседания все процессы – от формирования комитетов до включения вопросов в повестку – пошли максимально оперативно. Это подтверждают и цифры. У вновь избранных депутатов фактически не было времени на раскачку и адаптацию, но депутатский корпус справился с этим вызовом», – отметил депутат Александр Асафов, член комитета по науке и высшему образованию. Важную роль сыграли образовательные проекты.

«Быстро войти в жесткий рабочий ритм коллегам помогло обучение, организованное партией «Единая Россия», а также управленческие знания, полученные в рамках кадровых программ «Лидеры России. Политика» и «Время героев». Благодаря этому преемственность и профессионализм были обеспечены с первых минут работы», – пояснил депутат. По мнению Асафова,

наиболее сложная и ответственная задача осенней сессии – принятие федерального бюджета. В его основу заложены три приоритета, которые определил президент – это безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, а также развитие экономики, прежде всего обеспечение технологического суверенитета.

«Законопроект вызывает массу конструктивных дискуссий, и в четверг палата подошла к его первому чтению. В повестке есть и другие важные инициативы, многие из которых были внесены ранее, однако именно бюджетный процесс остается стержнем всей осенней сессии. С момента внесения документа у Государственной думы есть ровно 60 дней на его окончательное утверждение, и мы строго движемся в рамках этого графика», – рассказал собеседник.

Асафов также подчеркнул, что параметры бюджета напрямую связаны с реализацией обновленной Народной программы «Единой России». «В ее составлении принимали участие миллионы наших граждан, а экспертное сообщество, профильные министерства и правительство помогли выверить каждую цифру. Ключевые запросы, наказы, идеи и предложения избирателей, собранные в ходе летней кампании, учтены и согласованы с исполнительной властью», – пояснил депутат.

Главная цель этой совместной работы, по словам Асафова, «в полном объеме обеспечить финансированием те стратегические поручения, которые Владимир Путин поставил перед Госдумой на первом заседании нового созыва». «Парламент работает на обеспечение стабильности и долгосрочного развития всех сфер жизни нашей страны», – резюмировал депутат.