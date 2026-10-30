Абхазия начала подготовку к модернизации границы с Россией

Абхазия приступила к подготовке десятикратного расширения границы с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

«С абхазской стороны соответствующими государственными органами сейчас изучаются технические задания, которые на стадии проработки и принятия. Они должны будут состыковаться с теми работами, которые будут уже проводятся со стороны России», – заявил Латипов РИА «Новости».

Контрольно-пропускной пункт «Псоу» находится около Сочи и является единственным сухопутным переходом между двумя странами. По словам Латипова, в пиковые периоды его пересекают не менее 60 тыс. человек, что в пять раз превышает норму.

В 2025 году проект реконструкции перехода прошел государственную экспертизу в России. В июле 2026 года глава Минтранса России Андрей Никитин сообщал, что завершение работ намечено на 2028 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на российско-абхазской границе возобновили движение через пограничный пункт «Псоу».

Также Донецкая Народная Республика и Абхазия приступили к обсуждению запуска прямого железнодорожного сообщения.

Кроме того, МИД предупредил об изменении порядка пересечения госграницы детьми.