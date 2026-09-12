Конструктор комплекса «Энергия-Буран» Владимир Бугров умер в возрасте 93 лет

Tекст: Антон Антонов

«Не стало Владимира Евграфовича Бугрова, бывшего ведущего конструктора по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для экспедиции на Луну и «Энергия-Буран», – пишет «Российская газета» со ссылкой на его супругу.

18 января 2026 года конструктору исполнилось 93 года.

Бугров участвовал в разработке межконтинентальной крылатой ракеты «Буря», зенитного ракетного комплекса «Даль», а также занимался проектированием тяжелого межпланетного корабля для пилотируемого облета Венеры и Марса и лунного орбитального корабля, передает РБК.

В 1967 году он проходил подготовку по программе полетов на Луну как кандидат в космонавты и испытывал лунный скафандр «Кречет-94».

Родился инженер 18 января 1933 года в Москве. После окончания Московского авиационного института он работал в ОКБ-301 (ныне НПО Лавочкина) до 1961 года, а затем перешел в ОКБ-1, известное сегодня как РКК «Энергия» имени Королева, где прошел путь от старшего инженера до ведущего конструктора и начальника лаборатории. В 1990-х годах занимал должность старшего научного сотрудника.

В 1995 году Бугров вышел на пенсию, основал фирму «Одиссей» и в кооперации с предприятиями военно-промышленного комплекса участвовал в постройке первой в России океанской гоночной яхты. С 1995 по 1997 год он также консультировал технического директора АО «Газком» по ракетно-космическому комплексу «Ямал».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне умер выдающийся инженер и бывший руководитель Воткинского завода Виктор Толмачев.

В апреле скончался создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов.