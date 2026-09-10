Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.3 комментария
Ушаков сообщил о планах Путина провести ряд двусторонних встреч в Индии
Ушаков: Путин проведет двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Индии
Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии планирует провести ряд двусторонних встреч, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Глава государства посетит Индию с рабочим визитом с 11 по 13 сентября, передает РИА «Новости». «Как обычно, когда проводятся такие многосторонние мероприятия, они используются для того, чтобы проводить двусторонние встречи. На этот раз тоже мы запланировали несколько двусторонних встреч», – рассказал Ушаков.
В ходе саммита Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и премьером Эфиопии Абийем Ахмедом. Также запланирована встреча с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.
Кроме того, прорабатывается возможность переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Полноформатной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином не будет, однако лидеры смогут пообщаться в кулуарах форума.
Напомним, президент России Владимир Путин перенес совещание с правительством из-за подготовки к саммиту БРИКС.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал скорый визит российского лидера в Нью-Дели.
Министерство иностранных дел КНР сообщило о поездке председателя Си Цзиньпина на это международное мероприятие.