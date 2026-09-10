Ушаков сообщил о планах Путина провести ряд двусторонних встреч в Индии

Ушаков: Путин проведет двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Индии

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства посетит Индию с рабочим визитом с 11 по 13 сентября, передает РИА «Новости». «Как обычно, когда проводятся такие многосторонние мероприятия, они используются для того, чтобы проводить двусторонние встречи. На этот раз тоже мы запланировали несколько двусторонних встреч», – рассказал Ушаков.

В ходе саммита Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и премьером Эфиопии Абийем Ахмедом. Также запланирована встреча с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

Кроме того, прорабатывается возможность переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Полноформатной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином не будет, однако лидеры смогут пообщаться в кулуарах форума.

Напомним, президент России Владимир Путин перенес совещание с правительством из-за подготовки к саммиту БРИКС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал скорый визит российского лидера в Нью-Дели.

Министерство иностранных дел КНР сообщило о поездке председателя Си Цзиньпина на это международное мероприятие.