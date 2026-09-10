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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русский язык на Украине сохраняет долгая воля

    «Ты – то, что ты ешь», – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.

    10 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    10 сентября 2026, 15:20 • Новости дня

    Ушаков сообщил о планах Путина провести ряд двусторонних встреч в Индии

    Ушаков: Путин проведет двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии планирует провести ряд двусторонних встреч, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Глава государства посетит Индию с рабочим визитом с 11 по 13 сентября, передает РИА «Новости». «Как обычно, когда проводятся такие многосторонние мероприятия, они используются для того, чтобы проводить двусторонние встречи. На этот раз тоже мы запланировали несколько двусторонних встреч», – рассказал Ушаков.

    В ходе саммита Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и премьером Эфиопии Абийем Ахмедом. Также запланирована встреча с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

    Кроме того, прорабатывается возможность переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Полноформатной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином не будет, однако лидеры смогут пообщаться в кулуарах форума.

    Напомним, президент России Владимир Путин перенес совещание с правительством из-за подготовки к саммиту БРИКС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал скорый визит российского лидера в Нью-Дели.

    Министерство иностранных дел КНР сообщило о поездке председателя Си Цзиньпина на это международное мероприятие.

    9 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме

    Путин: «Газели» и «КамАЗы» пользуются спросом во Вьетнаме

    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме
    @ Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Вьетнама То Ламом в Кремле подчеркнул растущую популярность отечественных грузовых автомобилей и микроавтобусов среди вьетнамских потребителей.

    Во время встречи с То Ламом глава государства указал на успешное развитие двусторонней промышленной кооперации, и отметил, что российская техника уверенно занимает новые ниши в азиатской республике, передает РИА «Новости».

    «В числе примеров взаимовыгодной промышленной кооперации отмечу производство в Дананге грузовых и пассажирских микроавтобусов марки «Газель», – заявил Путин.

    Он также добавил, что отечественный автогигант «КамАЗ» также активно расширяет свое присутствие на местном рынке. По всей стране уже развернута широкая сеть фирменных дилерских и сервисных центров, подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств по итогам переговоров приняли совместное заявление о развитии всеобъемлющего стратегического партнерства.

    Президент России констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев текущего года.

    Кроме того, Москва и Ханой для защиты двусторонней торговли договорились о последовательном переходе на национальные валюты во взаимных расчетах.

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    9 сентября 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама

    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с То Ламом

    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на государственном обеде в честь главы Вьетнама То Лама процитировал Хо Ши Мина и предложил тост за укрепление дружбы России и Вьетнама.

    Российский лидер выступил с речью во время приема иностранного коллеги, передает РИА «Новости». В своем выступлении глава государства обратился к творчеству к творчеству вьетнамского политического деятеля, верховного главнокомандующего вооруженными силами Вьетнама и первого президента этой страны Хо Ши Мина.

    «Коль сможем объединиться, слить воедино сердца, любое нелегкое дело мы доведем до конца», – процитировал Путин стихотворение Хо Ши Мина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств договорились о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства.

    По итогам переговоров стороны подписали 17 совместных документов.

    Также президент России анонсировал скорую отмену визовых требований для граждан Вьетнама.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама То Лам позвал Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Вьетнама То Лам официально пригласил президента России Владимира Путина посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    Форум пройдет осенью будущего года, передает РИА «Новости». «Позвольте пригласить товарища президента Владимира Владимировича Путина посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС в ноябре 2027 года», – сказал То Лам.

    Соответствующее заявление политик сделал по итогам двусторонних переговоров в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал продуктивными прошедшие в Москве переговоры с вьетнамским лидером То Ламом. По итогам встречи главы государств договорились об укреплении двустороннего стратегического партнерства.

    Ранее президент Вьетнама уже направлял российскому лидеру приглашение посетить страну с официальным визитом.

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    9 сентября 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин сообщил о планах создать ядерный центр во Вьетнаме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал строительство нового высокотехнологичного центра ядерной науки на вьетнамской территории.

    Глава российского государства рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества после завершения переговоров с вьетнамским лидером То Ламом, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в марте Москва и Ханой заключили межправительственное соглашение о возведении атомной электростанции по российскому проекту.

    «В планах также сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Все это станет мощным стимулом для экономического роста, создания тысяч новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, повысит спрос на национальные высококвалифицированные кадры», – заявил Путин.

    Напомним, Вьетнам стал партнером по созданию российского многоцелевого научного комплекса на быстрых нейтронах в Ульяновской области.

    Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил о планах ввести в эксплуатацию два энергоблока АЭС «Ниньтхуан-1» в период с 2030 по 2035 год.

    В марте Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции.

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    10 сентября 2026, 09:39 • Новости дня
    МВД назвало число ежегодно приезжающих в Россию иностранцев

    Кикоть: Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранцев с разными целями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранных граждан, прибывающих в страну с различными целями, включая работу, учебу и туризм, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «По году в нашу страну приезжает порядка 9 млн человек иностранных граждан с разными целями», – сообщил Кикоть. Он уточнил, что единовременно на территории страны находятся от 6 до 6,5 млн иностранцев, передает ТАСС.

    По словам руководителя ведомства, из этого числа около 3 млн человек прибывают ради трудовой миграции. Еще 1,7 млн составляют члены их семей. Оставшийся миллион приезжих приходится на туристов, студентов и лиц, совершающих частные визиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин обсудил государственную политику в сфере миграции с Андреем Кикотем.

    В апреле прошлого года глава государства поручил создать новую службу по вопросам миграции в МВД.

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    9 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом в Техас поделился впечатлениями от недавнего диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп высоко оценил прошедшие переговоры с Путиным, передает РИА «Новости». Политик дал высокую оценку состоявшемуся обмену мнениями между лидерами двух стран.

    «У нас состоялся отличный разговор», – подчеркнул Трамп во время короткой беседы с журналистами. Сразу после этого заявления президент Соединенных Штатов отправился с визитом в Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин одобрил посредническую работу Вашингтона для разрешения украинского кризиса.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности американского лидера воспринимать позицию Москвы.

    Политолог Станислав Ткаченко допустил обсуждение лидерами двух стран снижения вовлеченности США в военное противостояние.

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    9 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе России и Вьетнама на торговлю в нацвалютах

    Путин: Россия и Вьетнам переходят на нацвалюту в торговле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам договорились о последовательном переходе на национальные валюты во взаимных расчетах для защиты двусторонней торговли.

    Путин сообщил о постепенном переходе Москвы и Ханоя на национальные валюты в торговых отношениях. По словам российского лидера, страны также работают над созданием надежных каналов кредитно-банковского сотрудничества, пишет РИА «Новости».

    «Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, выстраивают надежные каналы кредитно-банковского сотрудничества. И тем самым мы защищаем двустороннюю торговлю от негативного влияния мировой политической конъюнктуры, волатильности на глобальных рынках», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики.

    В свою очередь, Владимир Путин на переговорах в Москве сообщил о двукратном ускорении темпов роста взаимного товарооборота.

    До этого пресс-служба Кремля заранее анонсировала переговоры лидеров двух стран в Москве.

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    9 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    Президент Вьетнама назвал Путина близким братом вьетнамского народа

    Президент Вьетнама То Лам назвал Путина близким братом вьетнамского народа

    Президент Вьетнама назвал Путина близким братом вьетнамского народа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Вьетнама То Лам в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил об особом отношении к российскому коллеге, назвав его близким братом вьетнамского народа.

    По словам То Лама, главу России связывают с вьетнамским народом особые узы дружбы и братства, отмечает РИА «Новости». «Уважаемый товарищ Владимир Путин, я очень рад встретиться с Вами. Наш большой друг, близкий брат вьетнамского народа, товарищ, с которым меня связывают особые личные отношения», – подчеркнул вьетнамский лидер в начале двусторонних переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне переговоров То Лам возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

    Сообщалось, что по итогам государственного визита лидеры двух стран подпишут ряд двусторонних соглашений.

    Ранее Владимир Путин передал главе Вьетнама официальное приглашение посетить Россию.

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    9 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по использованию «Честного знака»

    Кремль: Путин проведет совещание с кабмином по использованию «Честного знака»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин проведет видеосовещание с правительством, на котором обсудят применение системы «Честный знак» для борьбы с теневой экономикой, сообщили в Кремле.

    Путин в четверг проведет совещание с правительством России по видеосвязи, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики.

    «10 сентября сего года Владимир Владимирович Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    На совещании ожидаются выступления заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, руководителя Росалкогольтабакконтроля Игоря Алешина, а также главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

    Ранее, в мае, президент России Владимир Путин поручил доработать систему маркировки товаров «Честный знак».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Роспотребнадзор с помощью этого механизма заблокировал продажу более 70 тыс. бутылок газировки из Армении. Позже глава государства отметил эффективность действий по обелению отечественной экономики.

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    9 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Минпромторг заявил о перспективах работы с Индией по редким металлам

    Минпромторг: У России и Индии есть потенциал для работы в сфере редких металлов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы Минпромторга России Михаил Юрин в рамках форума «Иннопром. Индия» заявил о больших перспективах сотрудничества Москвы и Нью-Дели в сфере добычи редкоземельных металлов.

    Юрин также отметил перспективы создания горно-обогатительных комбинатов, передает РИА «Новости». «Мы считаем, что у нас достаточно большая перспектива и большое будущее в построении совместных проектов по освоению месторождений, по созданию горно-обогатительных комбинатов, по инвестициям в переработку, по инвестициям в создание производств с высокой добавленной стоимостью», – заявил он.

    Замминистра добавил, что обе страны нуждаются в стабильных поставках критических материалов, чтобы избежать зависимости от одного поставщика. По словам замминистра, Россия обладает богатой ресурсной базой и передовыми технологиями, тогда как Индия располагает растущим промышленным рынком и высоким спросом на эти материалы. Объединение усилий поможет создать технологически независимые производственные цепочки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом текущего года глава Минприроды Александр Козлов оценил российские запасы редкоземельных металлов в 28,4 млн тонн.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов назвал реализацию производственных цепочек по их выпуску ключевым фактором для развития новых технологий. А власти Индии для снижения зависимости от импорта утвердили новые ставки роялти на ряд критически важных минералов.

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    9 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин заявил о двукратном росте товарооборота России и Вьетнама

    Путин: В 2026 году товарооборот России и Вьетнама показал двукратный рост

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин сообщил о резком росте товарооборота России и Вьетнама в ходе встречи с лидером азиатской страны То Ламом в Кремле.

    Путин на переговорах с То Ламом в Москве констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев 2026 года, передает РИА «Новости». То Лам прибыл в российскую столицу с государственным визитом.

    «Мы развиваем наши двусторонние связи, товарооборот наш растет. В прошлом году набрал почти плюс 6%. В этом году за первые полгода темпы роста товарооборота фактически удвоились», – отметил Путин.

    Российский лидер также подчеркнул, что Москва и Ханой продолжают активную совместную работу по ряду других направлений. По его словам, это касается сфер культуры, образования и вопросов безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля заранее анонсировала переговоры лидеров двух стран в Москве.

    В июне российский президент отметил превышение объема двустороннего товарооборота отметки в шесть млрд долларов. Весной глава государства сообщал об увеличении этого показателя на 5,7%.

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    9 сентября 2026, 22:13 • Новости дня
    Государственный визит президента Вьетнама То Лама в Россию завершен

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный визит президента Вьетнама То Лама в Россию завершен, проводить его и супругу Нго Фыонг Ли к машине вышел российский лидер Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Государственный визит генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама, Президента Вьетнама То Лама в Россию завершён», – сказано в Max-канале Кремля в подписи к видео.

    В коротком ролике Путин вручает букет супруге главы Вьетнама Нго Фыонг Ли и прощается с господином То Ламом – лидеры двух стран жмут друг другу руки и обнимаются.

    Путин проводил вьетнамских гостей до машины и попрощался.

    «Спасибо большое за ваш визит. Хорошей поездки», – приводит РИА «Новости» слова Путина перед отъездом гостей.

    Напомним, официальная церемония встречи лидеров России и Вьетнама  состоялась в Большом Кремлевском дворце в среду, 9 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики. Путин и глава Вьетнама договорились об укреплении стратегического партнерства, а также о переходе на России и Вьетнама на торговлю в нацвалютах.

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    9 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Трамп после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине

    Трамп после беседы с Путиным заявил о его настрое на сделку

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялась «прекрасная беседа» с российским лидером Владимиром Путиным после того, как американские посланники попытались запустить новый раунд переговоров по разрешению украинского конфликта.

    «Он [президент России Владимир Путин] хочет заключить сделку. И если Зеленский тоже хочет заключить сделку, это было бы очень хорошо», – приводит Bloomberg слова Трампа.

    Отвечая на вопрос о перспективах трехстороннего саммита с участием лидеров конфликтующих сторон, Трамп сказал, что «это может произойти», и заявил, что обе стороны «устали воевать».

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор, а помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл его подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине.

    Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.

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    9 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    Минэнерго: Россия и Вьетнам договорились о поставках СПГ и угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил о перспективах поставок сжиженного природного газа и угля во Вьетнам, по его словам, энергетическое сотрудничество вносит весомый вклад в развитие экономических связей двух стран.

    «Имеющиеся нефтяные и газовые активы демонстрируют стабильную динамику добычи с перспективами роста. Следует двигаться дальше и расширять кооперацию, в том числе за счет новых направлений совместной хозяйственной деятельности. В частности, отмечаем перспективы поставок во Вьетнам российских СПГ и угля», – приводит РИА «Новости» слова Цивилева.

    В Минэнерго добавили, что взаимодействие расширяет инвестиционные возможности и промышленную кооперацию.

    Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений в энергетической сфере.

    Глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что первые отгрузки СПГ во Вьетнам начнутся с 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Вьетнам договорились создать стратегический нефтяной резерв. В июне российский лидер назвал энергетику основой двусторонних отношений Москвы и Ханоя. Президент Вьетнама назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики страны.


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    9 сентября 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин рассказал о планах введения безвизового режима для граждан Вьетнама

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин после переговоров с вьетнамским лидером То Ламом сообщил о планах Москвы в скором времени отменить визовые требования для граждан Вьетнама.

    Российские власти работают над отменой визовых требований для граждан Вьетнама в ближайшей перспективе, заявил Путин, передает ТАСС. «Со своей стороны работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей», – отметил президент.

    Заявление прозвучало после встречи с главой Вьетнама То Ламом. Стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений и укрепление сотрудничества.

    Напомним, лидеры двух государств договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

    Президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики своей страны.

    Путин констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев текущего года.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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