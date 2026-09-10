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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русский язык на Украине сохраняет долгая воля

    «Ты – то, что ты ешь», – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.

    11 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    10 сентября 2026, 15:55 • Новости дня

    Bloomberg: Китай резко увеличил закупки российской нефти

    Bloomberg: Китайские НПЗ резко нарастили закупки российской нефти ESPO

    Bloomberg: Китай резко увеличил закупки российской нефти
    @ Seth Gafah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайские предприятия начали активно скупать российскую нефть на спотовом рынке из-за серьезного сокращения доступных вариантов импорта и проблем с логистикой на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

    Нефтеперерабатывающие компании КНР столкнулись с нехваткой сырья, сообщает Bloomberg. Это привело к резкому росту запрашиваемых цен на поставки с тихоокеанского побережья России. В частности, ноябрьские партии марки ESPO предлагались на 20 долларов за баррель дороже фьючерсов на Brent, говорится в материале.

    «Такая сделка означала бы двукратный рост премии по сравнению с прошлой неделей», – рассказали агентству неназванные трейдеры. Спрос на российские энергоресурсы вырос после потери независимыми заводами доступа к иранским поставкам из-за американских ограничений. Кроме того, ситуация в Ормузском проливе также заставляет компании КНР искать альтернативы в Канаде, Бразилии и Африке.

    Крупнейшая мировая нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec нарастила импорт для компенсации ближневосточного дефицита. Только за июль компания приобрела около 7,4 млн баррелей ESPO. Всего было закуплено от 30 до 40 партий, что составляет до 320 тыс. баррелей в сутки или около 6% мощностей предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о достижении рекордной доли российской нефти в китайском импорте на уровне 23%.

    Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев текущего года экспорт отечественного сырья в КНР увеличился почти на 15%. А весной китайские компании Sinopec и PetroChina начали переговоры о возобновлении закупок после четырехмесячного перерыва.

    7 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    @ Morteza Akhoundi/ISNA/Handout via Xinhua/Global Look Press

    Вооруженный конфликт с Ираном не только привел к росту стоимости топлива и увеличению транспортных расходов, но и изменил расстановку сил на глобальном нефтяном рынке. Даже после завершения боевых действий некоторые последствия кризиса могут оказаться необратимыми, пишут американские аналитики.

    Одним из главных изменений стало усиление влияния Тегерана на судоходство в Ормузском проливе, через который до начала конфликта проходило около 20% мировой нефти, сообщает CNN. После атак США и Израиля Иран сначала попытался перекрыть этот маршрут, лишив рынок примерно 13 млн баррелей поставок в сутки, а затем перешел к регулированию движения судов.

    Иранские власти создали специальную администрацию пролива и потребовали от судоходных компаний регистрировать корабли, придерживаться согласованных маршрутов и платить сборы. Впоследствии Соединенные Штаты организовали ночное сопровождение танкеров, чтобы защитить их от атак беспилотников.

    Инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд полагает, что после войны позиции Ирана в Ормузском проливе останутся сильными. По его словам, страны, зависящие от ближневосточной нефти, будут вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

    «Закрытие Ормузского пролива из гипотетического маловероятного риска превратилось в продемонстрированную и эффективную тактику», – заявил эксперт.

    Аналитики допускают, что будущее соглашение с Тегераном может предусматривать плату за обеспечение безопасного прохода. Руководитель отдела анализа сырьевых рынков JPMorgan Наташа Канева оценила возможное влияние подобных сборов примерно в один доллар на баррель. Обслуживание одного рейса крупного нефтяного танкера туда и обратно может обойтись приблизительно в 260 тыс. долларов.

    Вторым значительным последствием стало укрепление роли Китая на нефтяном рынке. Хотя КНР не относится к крупнейшим производителям сырья, страна продемонстрировала способность быстро сокращать импорт и управлять спросом. Использование накопленных до войны резервов позволило Пекину уменьшить закупки примерно на пять млн баррелей в сутки.

    Одновременно в Китае продолжился переход на электрический транспорт. Во время майских праздников потребление энергии зарядными станциями на автомагистралях выросло на 55,6% по сравнению с предыдущим годом. Почти четверть автомобилей на китайских трассах в этот период составляли электромобили.

    КНР также смогла оперативно заменить часть нефти и газа углем при производстве электроэнергии. В результате мировой спрос на сырье сократился значительно сильнее прогнозов отраслевых аналитиков. По оценке JPMorgan, из потерянных рынком 1,9 млрд баррелей ближневосточной нефти около 800 млн удалось компенсировать благодаря снижению потребления.

    «История показывает, что прошлые нефтяные шоки часто приводили к устойчивому снижению спроса на бензин, и нынешний случай может не стать исключением», – отметила Канева.

    Третьим изменением стал рост нефтедобычи за пределами Ближнего Востока. Бразилия увеличила производство на 800 тыс. баррелей в сутки, Гайана – на 300 тыс., Канада – на 200 тыс., а Норвегия – на 150 тыс. баррелей. Соединенные Штаты сейчас добывают на 900 тыс. баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

    Одновременно ближневосточные государства начали искать альтернативные способы доставки сырья. Саудовская Аравия задействовала автомобильные маршруты к Красному морю и максимально загрузила трубопровод Восток – Запад. Ирак обсуждает с Chevron строительство нефтепровода к Средиземному морю.

    Происходящие перемены усилили и внутренние противоречия в ОПЕК. После объявления Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из объединения дальнейшее участие в нем может пересмотреть Ирак. Багдад намерен увеличить добычу до рекордных пяти млн баррелей в сутки, а в дальнейшем – до семи млн.

    Расширение производства способно снизить цены для потребителей. Однако избыток предложения одновременно создает риск продолжительного перенасыщения рынка и существенного падения доходов нефтедобывающих стран и компаний.

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    9 сентября 2026, 01:03 • Новости дня
    Китай призвал Японию «извлечь уроки истории» с памятником в Хабаровске
    Китай призвал Японию «извлечь уроки истории» с памятником в Хабаровске
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга ответила на вопрос о требовании Японией демонтировать памятник в российском городе, подчеркнув, что Токио следовало бы расстаться с милитаристскими идеями.

    «В этом году исполняется 80 лет со дня начала Токийского процесса. Японии следует извлечь уроки из истории, полностью разорвать связи с милитаризмом и предпринять конкретные шаги для завоевания доверия своих азиатских соседей и международного сообщества», – приводит ее слова сайт китайского МИД.

    Госпожа Мао подчеркнула, что правильное понимание и трактовка истории являются критерием оценки способности Японии выполнять свои обязательства по мирному развитию.

    Она напомнила, что Япония вступила в ООН, признав преступления милитаризма и приняв все положения Устава организации.

    «Оговорка о государствах-врагах» в Уставе ООН, как особый институциональный механизм для стран, побежденных во Второй мировой войне, действует и по сей день», – резюмировала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Такаити призвала российскую сторону демонтировать памятник в Хабаровске. Дипломаты ответили отказом на просьбу убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

    Торжественное открытие пятнадцатиметровой скульптуры советского солдата  состоялось на площади Славы в Хабаровске.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    7 сентября 2026, 18:50 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent впервые с июля превысила 98 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на марку Brent увеличилась на 1,73%, достигнув 97,95 доллара за баррель.

    Несколькими минутами ранее этот показатель поднимался выше 98 долларов впервые с 24 июля, передает РИА «Новости». Одновременно с этим дорожают октябрьские фьючерсы на марку WTI. Их цена поднялась на 1,91% и составила 93,23 доллара за баррель.

    В целом мировые цены на нефть подскочили на 1,7-2% в ходе вечерних торгов.

    Напомним, 20 августа стоимость барреля нефти марки Brent превысила 94 доллара.

    В конце прошлого месяца цена эталонного сырья опустилась ниже 89 долларов за баррель.

    В первый день сентября котировки вновь показали уверенный рост выше 94 долларов.

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    9 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent впервые за полтора месяца превысила 101 доллар

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в среду поднялась выше 101 доллара за баррель впервые с 24 июля.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в среду торговались на уровне 100,88 доллара за баррель, пишет РИА «Новости». Незадолго до этого показатель пробил отметку в 101 доллар впервые с 24 июля. Рост составил 3,02% относительно предыдущего закрытия торгов.

    Одновременно подорожала и американская марка WTI. Октябрьские контракты прибавили в цене 3,09%, достигнув уровня 95,9 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 сентября стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 98 долларов. В первый день осени цена ноябрьских фьючерсов на данное сырье достигла 94 долларов.

    Между тем, в конце июля мировые котировки опустились ниже 100 долларов за баррель.

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    7 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    Россия и Китай подписали более 25 соглашений по итогам форума в Хабаровске

    Более 25 соглашений и меморандумов подписали участники II Российско-Китайского форума, завершившегося в Хабаровске. Одним из ключевых документов стал меморандум о реализации инвестиционного проекта по созданию на Дальнем Востоке производства двигателей внутреннего сгорания и механизмов для судостроения и судоремонта.

    Форум проходил с 4 по 6 сентября под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». Его участниками стали около четырех тыс. человек – представители органов власти, бизнеса и экспертного сообщества из 21 российского региона и 14 провинций Китая, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Одной из главных тем стало совместное развитие Большого Уссурийского острова. Стороны также обсуждали логистику, промышленную и технологическую кооперацию, образование, туризм, космические технологии и возможности применения искусственного интеллекта.

    Центральным событием деловой программы стала пленарная сессия «Россия и Китай: стратегическое партнерство на благо народов». Представители двух стран рассмотрели перспективы освоения Большого Уссурийского, развития межрегиональных контактов и связей между городами-побратимами, создания новых транспортных маршрутов, поддержки малого и среднего бизнеса и увеличения туристического потока.

    Практическая часть форума была посвящена в том числе привлечению инвестиций на Дальний Восток. Потенциальным инвесторам представили проекты «Хабаровск-сити», индустриального парка «Восточный мост» и горнолыжного комплекса «Хехцир».

    Значительное место в программе заняли прямые контакты предпринимателей. Представители бизнеса из 14 китайских провинций провели переговоры с российскими партнерами по 15 направлениям. В их числе – машиностроение, сельское хозяйство, производство продуктов питания, информационные технологии, туризм, логистика, финансы и креативные индустрии.

    Еще одним направлением сотрудничества стало образование. В рамках перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в этой сфере участники обсудили развитие профессиональной подготовки, обмен студентами и преподавателями и совместную разработку образовательных стандартов.

    Отдельное внимание уделили возможностям приграничного положения Хабаровского края и северо-восточных регионов Китая. Для расширения контактов между образовательными учреждениями стороны рассматривают использование цифровых технологий, искусственного интеллекта и инструментов обработки больших данных.

    Всего по итогам форума было заключено более 25 соглашений и меморандумов, в том числе с иностранными компаниями и ассоциациями. Среди наиболее значимых договоренностей организаторы выделили проект создания производства двигателей внутреннего сгорания и механизмов для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей Дальнего Востока.

    Помимо деловых мероприятий, форум получил масштабную культурную и спортивную программу. В Хабаровске прошел концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра с участием солистов Большого театра России и китайского артиста Шанжун Цзяна. Зрителям также представили балет «Метель», оперетту «Сильва» и спектакль «Федорино горе».

    Для гостей работали выставки, посвященные истории и культурным связям России и Китая. Спортивная часть включала парусную регату «Фуюань – Хабаровск», собравшую около 90 спортсменов и 20 яхт, а также марафон «Поколение победителей», приуроченный к 81-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

    Гастрономическое направление представили на международном фестивале «Кухни России и Китая». В нем участвовали 12 поваров – по шесть от каждой страны. Для приготовления российских и китайских блюд они использовали в том числе дальневосточные продукты.

    Молодежная площадка «Мосты решений» объединила 100 представителей двух стран. Российско-китайские команды разработали предложения по развитию Большого Уссурийского в области цифровой экономики, экологических технологий, образования, международного взаимодействия, молодежного предпринимательства и устойчивого территориального развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники Российско-Китайского форума в Хабаровске обсудили развитие экспортной деятельности и укрепление транспортных связей. Российская сторона выразила заинтересованность в локализации производства китайских двигателей внутреннего сгорания. Для участия в деловых переговорах зарегистрировались более ста компаний из десяти провинций КНР.

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    9 сентября 2026, 02:06 • Новости дня
    Захарова: Заявление Путина о безвизе с Китаем вызвало невероятную поддержку

    Захарова: Заявление Путина о безвизе с КНР вызвало поддержку

    Tекст: Катерина Туманова

    Предложение президента России Владимира Путина о введении бессрочного безвизового режима с Китаем получило невероятную поддержку со стороны граждан обеих стран, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Вы знаете, коль скоро вы сказали и начали с безвизового режима, ссылаясь на заявление президента, которое, конечно, вызвало просто невероятную какую-то реакцию поддержки и у нас, и в Китае, потому что, действительно, мера-то пришлась», – заявила дипломат ТАСС на полях Восточного экономического форума.

    Она добавила, что желания людей в этом вопросе назрели, и политическое решение было воспринято позитивно.

    Захарова привела статистику временного снятия визового режима. В первом полугодии 2026 года число туристических поездок граждан России и Китая увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Она подчеркнула, что количество желающих совершить поездку практически удваивается каждый раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 августа в Бишкеке Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к совместной работе с Пекином по отмене виз на постоянной основе. Посол КНР в Москве выступил за продление этого формата. Песков ответил на вопрос о безвизе между Россией и Китаем.

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    8 сентября 2026, 03:30 • Новости дня
    МИД Аргентины собрался подать иск против иностранных нефтяных компаний

    Глава МИД Аргентины Кирно собрался подать иск против нефтяных компаний

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Аргентины решили привлечь к уголовной ответственности несколько иностранных нефтегазовых компаний за добычу углеводородов у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщила канцелярия президента страны Хавьера Милея.

    Министр иностранных дел Пабло Кирно намерен подать иск против компаний Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. и Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., передает РИА «Новости».

    По данным аргентинской стороны, компании предположительно получили лицензии на разведку и добычу углеводородов в Северо-Мальвинском бассейне от властей Соединенного Королевства, которые Буэнос-Айрес считает нелегитимными в этом вопросе. Иск затронет не только сами компании, но и всех директоров, менеджеров и других лиц, которые могли участвовать в противоправном деянии.

    В пресс-службе президента Аргентины пояснили, что подача иска представляет собой конкретную меру по защите природных ресурсов страны и её суверенитета над Мальвинскими островами и прилегающими морскими пространствами. «Государство продолжит проводить расследования и предпринимать необходимые действия, чтобы не оставить безнаказанным ни один акт, нарушающий суверенные права Аргентины», – отметили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Аргентины Хавьер Милей сообщил о подготовке ужесточения санкций для иностранных компаний, ведущих добычу нефти у Мальвинских островов без согласия Буэнос-Айреса.

    Аргентинский лидер назвал проект израильских и британских компаний у Фолклендских островов угрозой суверенитету страны.

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    9 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Погрузку нефти на КТК прервали из-за инцидента с дроном

    Минэнерго Казахстана: Погрузку нефти на КТК прервали из-за инцидента с дроном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском прерывалась из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом, сообщили в Минэнерго Казахстана.

    В пресс-службе Минэнерго Казахстана ТАСС уточнили, что происшествие случилось во вторник вблизи объекта. «8 сентября 2026 года рядом с терминалом КТК произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом. В связи с этим погрузочные операции на ВПУ-3 и ВПУ-2 были приостановлены», – заявили в ведомстве.

    После проведения необходимых проверок состояния грузовых систем и танкеров работы возобновились в штатном режиме. Ограничений на прием сырья от казахстанских грузоотправителей не вводилось. Ранее власти Новороссийска сообщали об атаках дронов на город, рядом с которым расположен КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля беспилотник нанес удар по танкеру Niffos Sifnos на выносном причале консорциума.

    Кроме того, украинские дроны атаковали суда ASIA и NISSOS IOS во время погрузки сырья.

    В январе взрыв беспилотного аппарата произошел рядом с зафрахтованным судном Matilda.

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    9 сентября 2026, 12:33 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent взлетела выше 100 долларов

    Стоимость барреля нефти Brent взлетела выше 100 долларов впервые за шесть недель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые почти за шесть недель преодолела отметку в 100 долларов после серии ударов по нефтяной инфраструктуре и судам на Ближнем Востоке.

    Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла 97,89 доллара по итогам торгов, а в среду утром кратковременно превысила 100 долларов. В последний раз цены на нефть находились на таком уровне почти шесть недель назад, передает Associated Press.

    Поводом для скачка послужили атаки на нефтяную инфраструктуру и суда в ближневосточном регионе. Американские военные нанесли удары по пяти иранским танкерам в ответ на попытки ракетных атак на военный корабль ВМС США. Повстанцы-хуситы, которых поддерживает Тегеран, подожгли нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

    Рост цен на нефть влечет удорожание бензина, дизельного топлива и авиакеросина, что увеличит стоимость перевозок, в том числе свежих продуктов питания, мебели и бытовой техники.

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    9 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    Минэнерго: Россия и Вьетнам договорились о поставках СПГ и угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил о перспективах поставок сжиженного природного газа и угля во Вьетнам, по его словам, энергетическое сотрудничество вносит весомый вклад в развитие экономических связей двух стран.

    «Имеющиеся нефтяные и газовые активы демонстрируют стабильную динамику добычи с перспективами роста. Следует двигаться дальше и расширять кооперацию, в том числе за счет новых направлений совместной хозяйственной деятельности. В частности, отмечаем перспективы поставок во Вьетнам российских СПГ и угля», – приводит РИА «Новости» слова Цивилева.

    В Минэнерго добавили, что взаимодействие расширяет инвестиционные возможности и промышленную кооперацию.

    Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений в энергетической сфере.

    Глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что первые отгрузки СПГ во Вьетнам начнутся с 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Вьетнам договорились создать стратегический нефтяной резерв. В июне российский лидер назвал энергетику основой двусторонних отношений Москвы и Ханоя. Президент Вьетнама назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики страны.


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    8 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Трампом и Си Цзиньпином

    Лавров: Путин готов к встрече с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин готов провести трехсторонние переговоры с главами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в рамках предстоящего саммита АТЭС в Китае, заявил руководитель МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства отметил готовность Москвы к переговорам на высшем уровне, передает РИА «Новости». «Нисколько не сомневаюсь, что президент России Владимир Путин, если такая возможность будет предложена – наши китайские хозяева будут организовывать программу – если она позволит и такое предложение поступит, не исключаю и даже более чем уверен, что наш президент не откажется от такой возможности», – заявил министр в эфире Первого канала.

    Дипломат подчеркнул, что обсуждение подобного формата не просто отражает желания сторон, но и опирается на политический опыт. По его словам, когда лидеры крупнейших экономических и военных держав собираются вместе, экспертам логично ожидать их контактов. Форум с участием мировых лидеров запланирован на 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков также допустил возможность проведения трехсторонних переговоров лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС.

    Кроме того, Ушаков подтвердил планы по организации отдельной двусторонней встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

    До этого он назвал неизбежной личную беседу российского лидера с Дональдом Трампом в случае их приезда на мероприятие.

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    9 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent выросла до 99 долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Азиатские фондовые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику в среду на фоне роста цен на нефть марки Brent почти до 100 долларов за баррель.

    Азиатские фондовые индексы показали смешанную динамику на фоне осторожных торгов в среду, передает Associated Press. Инвесторы ожидают решений по процентным ставкам, тогда как конфликт с Ираном способствовал росту цен на нефть.

    Японский индекс Nikkei 225 остался практически без изменений на уровне 65 249,95 пункта, а южнокорейский Kospi вырос на 1,2% – до 7 041,10 пункта. В Гонконге Hang Seng снизился на 0,1%, в то время как Shanghai Composite прибавил 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.

    Рынки испытывают давление из-за подорожания энергоносителей. Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,4%, достигнув 99,30 доллара за баррель, а ночью кратковременно поднималась до 99,46 доллара. Американская нефть WTI подорожала на 1,2% – до 94,17 доллара за баррель.

    На следующей неделе Федеральная резервная система США примет решение по процентной ставке на фоне инфляции, которая ожидается на уровне 3,3%. Президент США Дональд Трамп активно выступает за снижение ставок. Банк Японии также проведет заседание по ключевой ставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти резко подскочила после американского удара по иранским объектам в Ормузском проливе.

    Эксперты ФРС США спрогнозировали задержку возвращения инфляции к целевому показателю в 2%.

    Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о нефтяном шоке для экономики страны.

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    8 сентября 2026, 09:16 • Новости дня
    Лавров оценил характер отношений России и Китая

    Лавров заявил об отсутствии старшего и младшего брата в отношениях России и КНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг идею, что Москва или Пекин выступают в роли старшего или младшего брата.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что Москва и Пекин поддерживают всеобъемлющее равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о старшинстве в отношениях двух государств, он отметил, что связи характеризуются равным партнерством.

    «У нас никогда такого ощущения не возникает, как его не возникало у китайцев, когда СССР внес огромный вклад в индустриализацию этой страны и в обеспечение многих основополагающих функций китайского государства», – заметил Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта «Сама Меньшова».

    Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что ядерная отрасль КНР создавалась при решающем вкладе Москвы. При этом в прикладном и теоретическом плане Пекин занимает ведущие позиции в мире, производя высокотехнологичные продукты, включая робототехнику и современные космические корабли.

    У Москвы и Пекина нет технологических секретов друг от друга, добавил дипломат. Страны ведут совместные наработки в области космоса, высоких технологий и искусственного интеллекта. Подобные доверительные отношения являются показателем равноправного характера стратегического партнерства двух крупнейших государств, живущих по соседству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг утверждения западной прессы о статусе Москвы как младшего партнера Пекина.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул независимость двустороннего сотрудничества от влияния внешних факторов.

    Весной российский министр назвал связи двух государств более надежными по сравнению с классическими военными союзами.

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    8 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Си Цзиньпин обсудил с премьером Британии конфликт на Украине

    Си Цзиньпин обсудил с премьером Британии Бернемом конфликт на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Британии Энди Бернем и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор для обсуждения украинского кризиса и двустороннего экономического сотрудничества, сообщили в канцелярии британского премьера.

    Главы государств затронули вопросы внутренней безопасности и двусторонних отношений, передает ТАСС. «Премьер-министр заявил, что будет в откровенной и конструктивной манере взаимодействовать по вопросам, важным для обеих стран, и затронул темы внутренней безопасности, конфликта на Украине, Гонконга, прав человека, а также консульские дела, имеющие особую значимость», – отметили в канцелярии.

    Стороны подтвердили приверженность стратегическому партнерству между Британией и Китаем. Политики отметили важность прагматичного взаимодействия для продвижения взаимных интересов и решения общих глобальных вызовов.

    Энди Бернем и Си Цзиньпин также поговорили об экономическом росте и улучшении стандартов жизни в обеих странах. Британский лидер выразил соболезнования из-за наводнения на границе Непала и Китая, поблагодарив коллегу за спасение британских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Энди Бернем обсудил с Эммануэлем Макроном производство ракет SCALP на Украине.

    В июле британский премьер пообещал продолжить военную поддержку Киева.

    Зимой предыдущий глава правительства Кир Стармер призвал укрепить стратегическое партнерство с Китаем.

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    9 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Россия и Вьетнам договорились создать стратегический нефтяной резерв

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и Ханой подписали рамочное соглашение о сотрудничестве для создания совместного стратегического нефтяного резерва.

    Обмен документами состоялся в Кремле, передает РИА «Новости». В церемонии приняли участие глава российской компании «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов и председатель совета участников вьетнамской корпорации «Петровьетнам» Лен Гок Шон.

    По данным национального планирования развития нефтегазовой отрасли Вьетнама, страна обладает запасами нефти и нефтепродуктов, которых хватит на 15-20 дней чистого импорта. Это составляет от 500 тыс. до одного млн кубометров углеводородного сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала переговоры Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом на 9 сентября.

    Ранее российский лидер назвал энергетику основой двусторонних отношений Москвы и Ханоя.

    В начале прошлого года Россия выразила готовность поставлять нефть в эту азиатскую республику.

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