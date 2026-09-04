Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Аргентина собралась ужесточить санкции за добычу нефти у Мальвинских островов
Милей: Аргентина ужесточит санкции за добычу нефти у Мальвинских островов
Власти Аргентины готовят ужесточение санкций для иностранных компаний, ведущих добычу нефти у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов без согласия Буэнос-Айреса, сообщил президент страны Хавьер Милей.
Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подготовке законопроекта, ужесточающего санкции. По его словам, документ распространит наказания на поставщиков, сотрудничающих с такими проектами, передает ТАСС.
«В срочном порядке я направлю в Конгресс законопроект о защите национального суверенитета. Во-первых, он внесет поправки в закон № 26.659, чтобы ужесточить санкции в отношении компаний, связанных с несанкционированными операциями», – сказал Милей.
Согласно инициативе, попавшие под санкции компании потеряют возможность заключать контракты с государственным и частным секторами Аргентины. Милей также сообщил, что подпишет указ для ускоренного применения уже существующих санкционных норм и распространит режим ограничений на другие виды деятельности на островах, затрагивающие природные ресурсы страны.
Поводом для срочных мер стал предстоящий запуск проекта добычи нефти британской компанией Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum. Аргентинский лидер предупредил, что бездействие создаст стимул для британских властей к расширению присутствия на островах и эксплуатации ресурсов региона. Помимо проекта Sea Lion, по его словам, существуют и другие инициативы, угрожающие стратегическим интересам Аргентины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава пресс-службы кабмина Аргентины Хавьер Ланари заявил о прогрессе в вопросе возвращения островов стране.
Власти архипелага в ответ на подобные обсуждения отвергли возможность пересмотра его британского статуса.