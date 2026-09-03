Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

Трёхнедельная Советско-японская война августа-сентября 1945 года попала в тень Великой Отечественной. Слишком скоротечной она была, слишком далеко от Москвы происходили её бои… Однако значение этой вроде бы периферийной войны сложно переоценить. Маньчжурский поход Красной армии – одно из важнейших событий новейшей истории.

Обязавшись на Ялтинской конференции вступить в войну против Японии «через два-три месяца» после разгрома Германии, СССР не только выполнял долг перед союзниками, но и защищал собственные интересы. Стояла задача ликвидировать опасные очаги у дальневосточных границ, вернуть земли, утраченные по итогам Русско-японской войны 1904–1905 гг., усилить позиции страны на Тихом океане.

Нужна ли была та война вообще? – говорят сегодня некоторые публицисты. Мол, всё решила атомная бомбардировка Японии Штатами… Но едва ли в 1945 году быстрый исход казался очевидным – вспомним, с каким трудом американцы брали Иводзиму и Окинаву. В Китае, на советской границе, стояла Квантунская группировка японских армий. Сложно сказать, сколько бы ещё продлилась война, если бы в неё не включился СССР.

Молниеносная – не значит локальная или лёгкая. Театр военных действий занял 1,5 млн кв. км – больше, чем Германия, Италия и Япония вместе взятые. Да и Маньчжурия – не Европа с её полями и дорогами.

С советской стороны в операции участвовало свыше миллиона человек под общим командованием маршала Василевского. 9 августа 1945 года три фронта одновременно вошли в Маньчжоу-го (марионеточное государство, созданное Японией на северо-востоке Китая в 1932 году) со стороны Приморья, Хабаровска и Забайкалья. Секретная переброска войск на восток, преодоление сопок, тайги, болот и укрепрайонов, переход через пустыню Гоби и хребет Большой Хинган…

Война была стремительной и победоносной, но отнюдь не простой. Кровопролитный штурм Муданьцзяна, сопряжённая со значительными потерями высадка десанта на северный курильский остров Шумшу, Сейсинская операция (Сейсин – японское название северокорейского Чхонджина), когда советскому передовому отряду пришлось двое суток драться в окружении.

Планировалась даже высадка стрелкового корпуса на остров Хоккайдо. Фактически уже начиналась холодная война между пока ещё союзными США и СССР. Вашингтон и Москва соперничали за зоны влияния, перекраивая карту мира. Но десант на Хоккайдо по политическим причинам в итоге отменили.

О трагедии Цусимы, Мукдена, Порт-Артура 1904–1905 гг. написаны книги, сложены песни. Художественные свидетельства Советско-японской не столь многочисленны, но тоже заслуживают внимания.

Самый известный поэт из участников восточной кампании 1945 года – Юрий Левитанский, военкор Забайкальского фронта. Для Павла Шубина, автора знаменитой «Волховской застольной», война тоже не закончилась 9 мая, – его направили в газету 1-го Дальневосточного фронта «Сталинский воин». Где стихи, там и проза: военкор Георгий Марков (будущий глава Союза писателей СССР) впоследствии написал о тех горячих неделях повесть «Орлы над Хинганом», смершевец (военный переводчик-китаевед) Михаил Анчаров – повесть «Этот синий апрель…» Есть маньчжурские главы и в автобиографическом романе «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» Владимира Богомолова, автора знаменитого «Момента истины».

2 сентября на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе генерал Кузьма Деревянко (разведчик и востоковед) подписал от имени СССР акт о капитуляции Японии. Кстати, по воспоминаниям генерала Афанасия Белобородова, ставшего комендантом освобождённого Харбина, японский генерал Кавагоэ на допросе утверждал: слова «капитуляция» в японском языке нет. Белобородов ответил лаконично: «Теперь будет».

Если на медали «За победу над Германией» профиль Сталина обращён влево – на запад, то на медали «За победу над Японией» – на восток, что очевидным образом отсылает к двуглавому имперскому орлу. На реверсе этой медали отчеканена дата 3 сентября. Именно этот день в СССР объявили Днём Победы над Японией.

Интересно, что в Америке то же историческое событие отмечается 2 сентября, в Китае – 3 сентября. Впоследствии и Россия вернулась к 2 сентября, однако в 2020 году в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внесли поправки, согласно которым Днём окончания Второй мировой войны объявлено 3 сентября. Возвращение к канону 1945 года, символическое дистанцирование от бывшего союзника – США? Ещё через три года название этого дня воинской славы удлинили – видимо, из-за недружественных жестов со стороны Токио. Теперь это День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Если вспомнить войну 1904–1905 гг., интервенцию 1918–1922 гг., соперничество за Китайско-Восточную железную дорогу, Японо-китайскую войну, в которой Москва с 1937 года поддерживала Китай – вооружением и лётчиками-добровольцами, бои у озера Хасан 1938 года, войну на Халхин-Голе летом 1939-го, то увидим: Россия и Япония воевали, пусть с перерывами, всю первую половину ХХ века. 1945 год подвёл итог не только Второй мировой, но и этому почти полувековому противостоянию.

Это был реванш; русские солдаты вернулись в Порт-Артур, снова «…на Тихом океане свой закончили поход». Не случайно, по свидетельству приёмного сына Сталина Артёма Сергеева, вождь в 1930-х годах часто слушал на патефоне вальс Ильи Шатрова «На сопках Маньчжурии».

Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом.

Свыше 600 тысяч пленных японцев попало на стройки разорённой войной страны – от Приморья до Донбасса (большинство вернулось на родину в 1948–1950 гг.). В Россию вернулись Курилы и Южный Сахалин (до 1945 года – японская префектура Карафуто). Город Тоёхара стал Южно-Сахалинском, Охотское – внутренним морем СССР.

Укрепились позиции Москвы в мире. В 1948 году новорождённую КНДР на разделённом Корейском полуострове возглавил капитан РККА Ким Ир Сен, служивший в интернациональной 88-й бригаде под Хабаровском. В Китае в 1949 году взяли власть коммунисты Мао Цзэдуна. В Азии развернулся широкий антиколониальный фронт: Вьетнам, Индонезия, Лаос…

С другой стороны, Япония попала в сферу влияния США. Так или иначе, 1945 год определил расклад сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе на много десятилетий вперёд. Гулкое эхо того жаркого маньчжурского августа слышно до сих пор.

1945 год поставил точку в военном противостоянии России и Японии. Однако, похоже, сегодняшним японским политикам представляется: не точку, а многоточие или точку с запятой. Япония, во внешнеполитических вопросах следующая в кильватере Америки, явно ремилитаризуется. В годовщины атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в Японии не принято упоминать о том, что бомбы сброшены именно Америкой.

Недавний визит Владимира Путина на «спорные» Курилы вызвал в Японии настоящее негодование. Токио ставит подписание мирного договора с Россией в зависимость от возвращения «северных территорий» – Курильских островов. Однако с учётом того, что Япония в 1945 году подписала акт о капитуляции, наличие или отсутствие мирного договора вообще не имеет смысла. Война закончилась, и именно по её итогам в состав Сахалинской области Российской Федерации вошли Курильские острова.