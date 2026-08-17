3 сентября Россия отметит День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. «Милитаристская Япония» – устойчивое словосочетание родом из СССР, как и «фашистская Германия». Обязательные эпитеты подчеркивали: война шла не с японским или немецким народами, а с режимами (как отчеканил Сталин, «гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское – остается»). Со временем выражение «милитаристская Япония» подзатерлось. Но сегодня становится ясно: это не пропагандистский штамп, а новая реальность, в которой нам всем приходится жить.

…Плюс милитаризация всей страны

6 августа 2026 года, в годовщину атомной бомбардировки Хиросимы американцами, мэр этого города Кадзуми Мацуи по сложившейся недоброй традиции Штаты даже не упомянул. Америка сегодня – главный союзник Японии, давно прозванной «непотопляемым авианосцем США». Россия, Китай и КНДР – главные угрозы. Именно об этом говорится в так называемой Белой книге по обороне, опубликованной в Японии 4 августа этого года. Наращивание военной мощи названо в этом документе путем к процветанию страны.

Девятая статья японской конституции 1947 года закрепила отказ страны от ведения войн и запрет на создание армии. Тем не менее де-факто эта статья давно не соблюдается. Силы самообороны Японии – самая настоящая армия, которая в последние годы последовательно усиливается. Налицо ремилитаризация Японии. В 2015 году парламент страны разрешил использовать Силы самообороны в военных конфликтах за рубежом. В 2022 году принята новая Стратегия национальной безопасности, в соответствии с которой военный бюджет растет и должен достичь 2%. Не далее чем весной премьер-министр Санаэ Такаити сняла запрет на экспорт летального вооружения. По словам министра обороны Синдзиро Коидзуми, Япония закупает в США ракеты Tomahawk. Первые стрельбы проведены в августе на северном острове Хоккайдо, неподалеку от российских Сахалина и Курил. Япония инвестирует в украинские фирмы, производящие беспилотники, и участвует в программах НАТО по оказанию помощи Киеву (пусть пока речь идет о так называемом нелетальном снаряжении).

Вооружаясь и выдвигая претензии к России по поводу принадлежности Курильских островов, Япония фактически стремится к пересмотру итогов Второй мировой войны. В свое время Японо-китайская война 1894–1895 годов открыла полувековую эпоху экспансии Токио в направлении как евразийского материка, так и островов Тихого океана. Нанкинская резня 1937–1938 годов, «отряд 731» под Харбином, где ставились изуверские эксперименты над людьми и разрабатывалось биологическое оружие… Военные преступления японской армии рассматривались международным Токийским трибуналом 1946–1948 годов и Хабаровским трибуналом 1949 года. Неужели сегодня вслед за Черным морем снова закипает Японское?

Именем Зорге: симметричный ответ

Государства, которые Япония считает главными угрозами для себя, отреагировали ожидаемым образом. Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь призвал уважать и неукоснительно соблюдать итоги Второй мировой войны. Завотделом ЦК Трудовой партии КНДР (и сестра лидера страны Ким Чен Ына) Ким Ё Чжон заявила: «Стало окончательно ясно, что до сих пор мы видели замаскированную тактику, призванную скрыть стремление Японии стать военной державой… За такими опасными военными шагами… стоят Соединенные Штаты». Она также сказала: «Мы… не допустим военной эволюции Японии, которая может быть серьезной угрозой для безопасности КНДР». Посол РФ в Токио Николай Ноздрев заявил: шаги Токио направлены на подрыв национальной безопасности России.

Сигналом для Японии можно считать учения Тихоокеанского флота, прошедшие в районе Сахалина и Курил. В них принял участие Верховный главнокомандующий – президент Владимир Путин. «Мы видим, что здесь… растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», – сказал он об обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Командующий ТОФ Виктор Лиина заявил о «деструктивной деятельности стран Запада по переформатированию системы безопасности в АТР» и о «всё более агрессивной деятельности военно-политического руководства Японии». Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул: Россия не угрожает Японии и готова сотрудничать со всеми соседями.

После учений президент побывал на Итурупе – одном из Курильских островов, российскую принадлежность которых оспаривает Япония. До сих пор глава России посещал Курилы лишь однажды (это был Дмитрий Медведев в 2010 году). Премьер-министр Такаити сразу же заявила, что поездка российского лидера «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

Еще один сигнал для Токио – инициатива Русского географического общества по присвоению двум безымянным островкам Курильского архипелага имен артиллериста Ивана Рубленко (участник Великой Отечественной, Герой Советского Союза, после увольнения в запас жил на Кунашире) и разведчика Рихарда Зорге – советского резидента в Японии, казненного в 1944 году в Токио. Подобные политико-топонимические акции Россией уже совершались. Так, в 2017 году безымянные островки той же Курильской гряды получили имена генералов Алексея Гнечко и Кузьмы Деревянко (первый в 1945 году руководил Курильской десантной операцией, второй от имени СССР принимал капитуляцию Японии). Тогда Токио направил Москве протест. Новая инициатива тоже вызвала недовольство в японских властных кругах.

Другая Япония, или Откуда у парня донбасская грусть

«И все-таки была другая Германия...» – говорил Михаил Ромм в шедевре кинодокументалистики «Обыкновенный фашизм» (1965). Есть и другая Япония.

В Токио уже прошло несколько митингов против милитаризации страны. С 2004 года в Японии действует «Объединение "Статья 9"», выступающее против пересмотра соответствующего раздела конституции. В 2020 году опрос общественного мнения показал: 69% японцев считают необходимым сохранить эту антивоенную статью.

В отличие от мэра Хиросимы, мэр Нагасаки Сиро Судзуки 9 августа публично заявил о том, что город в 1945 году уничтожила именно американская атомная бомба. Лидер Консервативной партии Японии Наоки Хякута выступил против замалчивания роли Америки: «Атомные бомбы не взрываются сами по себе. Президент Трумэн отдал приказ, и американские солдаты его выполнили». 92-летний журналист Соитиро Тахара, помнящий американские бомбардировки, призвал Японию сказать Штатам «нет» и обрести реальную независимость от Вашингтона.

Даже с фигурой Зорге не всё однозначно. Именно в Японии действует Общество изучения жизни и судьбы Зорге. В 1998 году японская газета «Асахи Симбун» включила его имя в список самых выдающихся людей XX века. 7 ноября, в годовщину казни советского разведчика, на его могиле появляются живые цветы…

И последнее. С 2023 года в Донбассе в рядах российских бойцов, а именно – в спецназе «Ахмат», сражается 51-летний японский доброволец Дайсаку Канэко. Начинал со штурма Авдеевки, был ранен. В интервью японскому журналу Shukan Gendai о причинах войны в Донбассе он заявил: «Во всем виноваты Соединенные Штаты. Именно они за кулисами дергали за ниточки». Позывной у японского добровольца, естественно, – Самурай.