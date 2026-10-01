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    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    22 комментария
    1 октября 2026, 21:42 • Новости дня

    Цена нефти марки Brent превысила 102 доллара

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent увеличилась более чем на 5%, достигнув отметки почти в 103 доллара за один баррель.

    В четверг вечером на мировых биржах зафиксировали активное ускорение роста стоимости углеводородов, передает РИА «Новости». К 20:59 по московскому времени цена декабрьских контрактов на марку Brent выросла на 5,09% по сравнению с предыдущим закрытием.

    Теперь этот сорт торгуется на уровне 102,99 доллара за баррель. Одновременно с этим ноябрьские фьючерсы на техасскую светлую нефть WTI также показали положительную динамику. Они подорожали на 2,88%, достигнув отметки в 93 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 106 долларов за баррель.

    В середине прошлого месяца мировые цены на углеводороды усилили рост почти до 6%.

    Чуть ранее стоимость эталонной марки преодолела отметку в 103 доллара.

    29 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    Аргентина предъявила ультиматум Британии

    Аргентина дала Британии две недели на остановку добычи нефти у Мальвинских островов

    Аргентина предъявила ультиматум Британии
    @ Kyle Mazza/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей в течение двух недель прекратить нефтяной проект у Фолклендских островов, пригрозив в противном случае обратиться в международный трибунал.

    Аргентинский лидер дал Лондону две недели на сворачивание проекта Sea Lion по разведке и добыче нефти, который совместно реализуют британские и израильские компании. Если работы не прекратятся, Буэнос-Айрес обратится в Международный трибунал по морскому праву, пишет Independent.

    Глава государства поручил министерству иностранных дел и юристам подготовить иск против незаконного расхищения аргентинских ресурсов. По его словам, право жителей архипелага на самоопределение в данном случае не действует, поскольку население было намеренно завезено оккупирующей державой на спорную территорию.

    Ранее Милей во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал организацию за бездействие в вопросе суверенитета Мальвинских островов. При этом президент США Дональд Трамп допустил пересмотр нейтрального статуса Вашингтона в этом споре, усомнившись в способности Британии защитить свои заморские владения из-за внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аргентинский лидер назвал ООН бесполезной организацией. В середине месяца дипломатическое ведомство южноамериканской страны вызвало послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов. В начале месяца министерство иностранных дел Аргентины сообщило о планах подать иск против иностранных нефтяных компаний.

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    29 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины

    Политолог Хейфец: Лондон отвергнет ультиматум Аргентины по нефтедобыче

    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины
    @ REUTERS/Gary Clement

    Tекст: Олег Исайченко

    Буэнос-Айрес требует от Лондона остановить нефтедобывающий проект у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, поскольку считает такую деятельность незаконным использованием своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. По его прогнозам, Лондон отвергнет ультиматум Аргентины, и спор перейдет в судебную плоскость.

    «Власти Аргентины никогда не признавали суверенитет Британии над Мальвинскими (Фолклендскими) островами», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он назвал требование южноамериканской страны к Лондону остановить добычу нефти в акватории спорных островов «последовательной позицией Буэнос-Айреса». «Аргентина считает проекты по добыче углеводородов незаконным использованием своей территории и настаивает на прекращении этой деятельности», – уточнил собеседник.

    Политолог также отметил, что аргентинские власти в какой-то мере пользуются моментом: администрация Трампа ситуативно намекает, что может пересмотреть свою позицию по островам из-за «неправильного» поведения британского правительства. Впрочем, оговорился Хейфец, вряд ли Вашингтон пойдет на такой шаг. «Тем не менее Аргентина последовательно отстаивает позицию о принадлежности островов», – подчеркнул спикер.

    По его прогнозам, Лондон сочтет ультиматум неприемлемым и незаконным и не станет сворачивать нефтяные проекты. В таком случае Буэнос-Айрес реализует свою угрозу и обратится в Международный трибунал по морскому праву. Как полагает эксперт, у Аргентины есть определенные шансы добиться решения в суде в свою пользу.

    «Международная конвенция по морскому праву, на которую ссылается страна, запрещает односторонние действия в отношении спорных территорий. Процесс не будет быстрым, но перспективы у иска существуют», – заключил Хейфец.

    Ранее власти Аргентины потребовали от Британии свернуть в двухнедельный срок проекты по добыче углеводородов в акватории спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. В противном случае Буэнос-Айрес намерен обратиться в Международный трибунал по морскому праву (МТМП). Об этом говорится в заявлении канцелярии аргентинского президента Хавьера Милея.

    Речь идет о нефтяном проекте Sea Lion, который расположен примерно в 220 км от островов. Месторождение может содержать до 1,7 млрд баррелей нефти. Проект реализуется британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.

    В начале сентября Милей выступил с обращением к нации, анонсировав внесение в парламент законопроекта об ужесточении санкций против участников нефтедобычи в регионе. Позднее правительство Аргентины сообщило о решении ввести меры в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов на спорной территории. Кроме того, аргентинский лидер отменил запланированную на 23–24 октября поездку в Лондон.

    Милей заявил, что Мальвинские острова являются аргентинскими «по истории и по закону». По его словам, «Британия оккупировала острова, изгнала аргентинские власти и установила там колониальный режим, который сохраняется до сих пор». Жители островов являются «искусственно размещенным населением на узурпированной территории» и потому «не имеют законного права на самоопределение», добавил он.

    Ужесточение позиции Буэнос-Айреса вызвало в Британии призывы увеличить расходы на оборону. По информации La Nacion, британские власти планируют заменить четыре самолета Typhoon на Фолклендах четырьмя Typhoon Tranche 2. Ротация произойдет до декабря 2027 года.

    Напомним, территориальный спор вокруг архипелага площадью чуть более 12 тыс. квадратных километров с населением 3,2 тыс. человек продолжается уже двести лет. В апреле 1982 года конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. За два с половиной месяца Аргентина потеряла 649 военнослужащих и потерпела поражение.

    Несмотря на военную неудачу, южноамериканская республика продолжает оспаривать принадлежность территорий через механизмы ООН. На референдуме 2013 года 99,8% островитян проголосовали за сохранение британского статуса. США придерживаются нейтралитета по этому вопросу. Однако в конце августа стало известно, что Штаты не исключают пересмотра этого подхода.

    Как сообщала газета The Telegraph, такой вариант обсуждают в Пентагоне наряду с другими мерами, которые должны побудить союзников по НАТО выполнить обязательство по оборонным расходам на уровне 5% ВВП. При этом администрация архипелага заявила о незыблемости своего статуса.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную прибыть от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия увеличила поставки нефти, что в сочетании с ростом цен на энергоноситель пополняет резервы Москвы, так как приток прибыли от нефти за последние четыре недели лишь немного не дотянул до рекорда, установленного в начале мая.

    «Согласно данным о движении танкеров, собранным Bloomberg, за четыре недели с 31 августа по 27 сентября объем поставок нефти из-за рубежа вырос до 3,71 млн баррелей в сутки. Это был самый высокий показатель с начала августа», – передает агентство Bloomberg.

    В то же время четырехнедельные средние цены на ключевые сорта российской нефти Urals и ESPO достигли самого высокого уровня за более чем три месяца на фоне продолжающихся перебоев с поставками нефти в Саудовскую Аравию. Это происходит из-за ремонтных работ на ключевом нефтепроводе, подвергшемся нападению в начале месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В июне Новак называл самую комфортную цену на нефть в мире.

    Эксперты считают, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.

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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    29 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    США выделили 40 млн баррелей нефти из стратегического резерва

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство энергетики США объявило о намерении предоставить взаймы до 40 млн баррелей сырой нефти из стратегического резерва страны.

    Американское ведомство опубликовало тендерный документ, согласно которому открыт сбор заявок на предоставление взаймы сырой нефти. Прием обращений от компаний, заинтересованных в соответствующей сделке, продлится до 6 октября, передает РИА «Новости».

    Поставки энергоресурсов будут осуществляться в ноябре и декабре 2026 года из специализированных хранилищ Bryan Mound и Big Hill, которые расположены на территории штата Техас. Из каждого объекта планируется выделить по 20 млн баррелей. Возврат сырья в стратегический резерв предусмотрен в период с июля 2027 года по декабрь 2029 года.

    К концу прошлой недели, завершившейся 25 сентября, объем стратегического резерва нефти Соединенных Штатов снизился до 283,8 млн баррелей. Указанный показатель обновил минимальный уровень, зафиксированный в октябре 1982 года.

    Ранее мировые цены на нефть выросли на фоне неопределенности в переговорах Вашингтона и Тегерана. В воскресенье Соединенные Штаты оценили ежедневный объем проходящей через Ормузский пролив нефти в 13 млн баррелей. Летом американская администрация лишилась доступа к четверти национального нефтяного резерва.

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    30 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Поставки нефти с Ближнего Востока вернулись к 98% от уровня до эскалации

    Bloomberg: Поставки нефти с Ближнего Востока почти восстановились к уровню до эскалации

    Tекст: Мария Иванова

    Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 млн баррелей в день, что составляет 98% к уровню до обострения конфликта в конце февраля.

    Поставки сырой нефти с Ближнего Востока восстановились до 17,5 млн баррелей в сутки. Это составляет 98% от довоенных уровней, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков JP Morgan.

    Поставки нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и бензин, достигают 3 млн баррелей в сутки, или 58% от уровня до эскалации, отмечает РИА «Новости».

    Потоки нефти через Ормузский пролив почти вернулись к максимумам с конца июня – примерно в 13 млн баррелей в сутки, в основном за счет Саудовской Аравии.

    Экспорт нефти из Персидского залива, включая тайные поставки, за последнюю неделю восстановился до 23,3 млн баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю прошлого года, приводит агентство данные Goldman Sachs.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    В воскресенье в США отметили, что через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти.

    В начале месяца в США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив.

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    29 сентября 2026, 11:57 • Новости дня
    Цены на нефть выросли из-за неопределенности в переговорах США и Ирана

    WSJ: Мировые цены на нефть выросли на 1,4% на фоне переговоров США и Ирана

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 106,72 доллара за баррель на фоне сомнений инвесторов в успешном завершении переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

    Участники рынка оценивают неопределенность вокруг попыток Вашингтона и Тегерана заключить соглашение о прекращении огня, а также следят за восстановлением поставок ближневосточной нефти, пишет The Wall Street Journal.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,4% и составила 106,72 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI также увеличилась на 1,4%, достигнув отметки 93,91 доллара за баррель.

    Накануне оба эталонных сорта нефти сократили рост после того, как Саудовская Аравия возобновила погрузку судов в порту Янбу на Красном море. Экспорт осуществляется через трубопровод «Восток – Запад», который позволяет обойти Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке. В субботу Тегеран сообщил об утрате доверия к переговорам с Вашингтоном из-за новых санкций. В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

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    29 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке

    Спикер парламента Ирана Галибаф пригрозил остановить продажу нефти в регионе

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что ни одна страна на Ближнем Востоке не сможет продавать нефть, если исламская республика лишится такой возможности.

    Спикер парламента предупредил, что запрет на экспорт иранской нефти приведет к остановке торговли энергоносителями во всем регионе, передает ТАСС.

    По словам политика, Вашингтону и другим государствам следует помнить, что Тегеран не допустит ситуации, при которой соседи продолжат экспорт на фоне изоляции Ирана.

    Галибаф подчеркнул, что не готов гарантировать сохранность любой региональной инфраструктуры, если безопасность самой исламской республики не будет обеспечена должным образом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за причастность к американским атакам.

    Летом Тегеран пригрозил Вашингтону приостановкой потока энергоресурсов в регионе.

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    29 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Ключевые страны – участницы ОПЕК+ планируют сохранить действующие квоты на добычу нефти в ноябре в ходе предстоящей встречи в выходные, узнало Bloomberg.

    Ключевые участники ОПЕК+ намерены сохранить действующие квоты на добычу нефти в ноябре без изменений. Страны во главе с Россией и Саудовской Аравией, формально завершившие отмену сокращений поставок 2023 года, планируют ратифицировать существующую дорожную карту, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Добыча миллионов баррелей ближневосточной нефти приостановлена, несмотря на признаки восстановления потоков, нарушенных конфликтом с Ираном. Это делает ряд целевых повышений, согласованных с начала конфликта, в значительной степени символическими.

    У группы есть план воздержаться от возобновления производства, приостановленного в 2022 году, как минимум до конца текущего года.

    Возобновление добычи осложняется тем, что многим странам ОПЕК+ трудно вернуться к прежним уровням из-за сокращения производственных мощностей на фоне недостаточных инвестиций и санкций.

    Политика альянса на 2027 год будет зависеть от результатов обзора производственных мощностей стран-участниц. Ожидается, что этот процесс завершится на текущей неделе, а итоги рассмотрят министры нефти на официальной встрече 29 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семь стран ОПЕК+ с сентября начали наращивать добычу нефти на 188 тыс. баррелей в сутки и сохранили максимальный уровень добычи нефти на октябрь.

    При этом в августа страны ОПЕК+ существенно отстали от плана, по данным  Международного энергетического агентства (МЭА).

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    30 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Минфин США продлил операционную лицензию российско-сербской нефтяной компании

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское министерство финансов продлило на один месяц лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии».

    Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 31 октября лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает РИА «Новости». Прежний документ действовал до 30 сентября 2026 года.

    «Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало NIS новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября», – сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    В настоящее время идут переговоры о продаже контрольного пакета в 56,15% акций «Газпром нефти» в NIS венгерской компании MOL. Ранее OFAC ограничивал срок этих консультаций концом сентября.

    Сербские власти уже заключили с MOL соглашение об управлении NIS в случае успешной сделки и ее одобрения американским Минфином. По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.

    Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сербское предприятие направило американским властям запрос на продление лицензии.

    Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.

    Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.

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    1 октября 2026, 14:04 • Новости дня
    Доля российской нефти в импорте углеводородов Индии достигла 35%

    The Times of India: Российская нефть составила 35% импорта Индии в сентябре

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре на российскую марку Urals пришлось 35% от общего объема поставок углеводородов в Индию, при этом Россия сохранила лидерство по экспорту нефти в эту страну.

    В прошлом месяце Россия удержала первое место по поставкам нефти в Индию, объем которых ежедневно достигал 5,4 млн баррелей. На марку Urals пришлось 35% от общих поставок углеводородов в индийские порты, пишет The Times of India со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

    Самый высокий уровень импорта энергоносителей со времени начала конфликта между США и Ираном в феврале удалось обеспечить благодаря улучшению логистики через Ормузский пролив, отмечает ТАСС.

    По данным аналитиков, в сентябре Индия получила почти 40% нефти, свыше 60% сжиженного нефтяного газа и 47% сжиженного природного газа из стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и Иран. Месяцем ранее на долю ближневосточных государств приходилось в среднем 25% поставок нефти и 29% газа.

    Увеличение поставок из Омана и ОАЭ помогло индийской стороне снизить до 16% дорогостоящий импорт сжиженного нефтяного газа из США, который в период наибольшей эскалации на Ближнем Востоке составлял почти треть от общего объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западные аналитики зафиксировали рекордную за неделю прибыль России от экспорта нефти.

    В марте Индия значительно увеличила закупки российских энергоносителей.

    Стоимость нефти Urals в республике весной достигла максимума с начала 2022 года.

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    1 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Десятки танкеров Ирана застряли у берегов Шри-Ланки и Малайзии

    WSJ: Десятки танкеров Ирана застряли у берегов Шри-Ланки и Малайзии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Из-за кампании давления и угроз санкций со стороны Вашингтона десятки иранских судов оказались заблокированы в азиатских водах.

    Около 20 пустых нефтяных танкеров Ирана дрейфуют примерно в 15 милях от юго-западного побережья Шри-Ланки с выключенными двигателями на фоне острой нехватки продовольствия, топлива и пресной воды, пишет The Wall Street Journal.

    Эта ситуация стала следствием давления США на Иран. Десятки танкеров, доставлявших подсанкционную нефть в Китай, оказались заблокированы около таких азиатских стран, как Шри-Ланка и Малайзия. Проблемы у судов начались в июле, когда Вашингтон возобновил блокаду Ормузского пролива. Соединенные Штаты грозят санкциями тем государствам и компаниям, которые попытаются оказать помощь экипажам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Ирана получил ответ США по Ормузскому проливу. Во вторник иранский парламент пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке. В прошлом месяце Тегеран заявил, что угрозы Вашингтона атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.

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    1 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах скоро пополнить резервы США венесуэльской нефтью

    Трамп анонсировал пополнение стратегических резервов США нефтью из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время обеспечить американские национальные запасы углеводородов за счет масштабных поставок венесуэльской нефти.

    Американский лидер сделал соответствующее заявление по итогам переговоров с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, передает РИА «Новости».

    «Мы добываем огромное количество нефти. Скоро мы пополним наши национальные резервы, национальные стратегические резервы. У нас очень хорошие отношения», – подчеркнул Дональд Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в конце августа Трамп пообещал восполнить истощенные национальные резервы энергоносителей за счет венесуэльских месторождений.

    После этого министерство энергетики США спрогнозировало двукратный рост добычи нефти в латиноамериканской стране. Позже американский лидер оценил обеспеченность Соединенных Штатов венесуэльским сырьем на 500 лет вперед.

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    1 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана

    WSJ: Нефть Brent подорожала до 98,56 долларов за баррель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть начали расти, несмотря на восстановление экспорта сырья с Ближнего Востока до довоенного уровня.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,5% и достигла 98,56 долларов за баррель, а фьючерсов на нефть WTI – на 0,4%, до 88,70 долларов за баррель, пишет WSJ.

    Рост цен произошел на фоне сохраняющихся рисков для регионального судоходства и конфликта между США и Ираном. При этом экспорт нефти с Ближнего Востока продолжает восстанавливаться до уровней, предшествовавших началу конфликта, что частично снизило опасения по поводу немедленных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поставки нефти с Ближнего Востока вернулись к 98% от уровня до эскалации. Во вторник цены на нефть выросли из-за неопределенности в переговорах США и Ирана. Во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    1 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп отказался от планов полного запрета экспорта дизеля

    Bloomberg: Трамп усомнился в необходимости запрета на экспорт дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп признал, что возможный запрет на экспорт американского дизельного топлива может привести к нежелательным последствиям на рынке, и Белый дом ищет альтернативные способы снижения цен.

    Администрация США рассматривает возможность отказа от широкого запрета на экспорт дизеля из-за опасений скачка цен на другие виды топлива, пишет Bloomberg.

    Трамп заявил, что хотя и продолжает обсуждать ограничения на экспорт дизеля, он согласен с предупреждениями министров энергетики Криса Райта и внутренних дел Дуга Бергума о возможных негативных последствиях. По его словам, запрет может привести к подорожанию бензина, в то время как снижение цен на нефть должно исправить ситуацию на рынке в целом.

    В качестве альтернативы Белый дом рассматривает другие меры для снижения рекордных цен на дизель перед промежуточными выборами. В частности, американские чиновники пытаются убедить европейские страны, зависящие от американского экспорта, высвободить часть своих стратегических запасов.

    По словам министра энергетики, США ожидают от Европы объявлений о новых поставках дизеля. Американские власти ранее критиковали европейцев за отставание от США и Японии в высвобождении нефтяных резервов на фоне конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля. В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы топлива. Во вторник в Евросоюзе усомнились в вероятности подобного запрета со стороны Вашингтона.

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