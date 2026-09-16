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    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

    15 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

    115 комментариев
    16 сентября 2026, 06:13 • Новости дня

    МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за Мальвинских островов

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что вызвало послов Великобритании и Израиля из-за планов по добыче нефти у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов без согласия Буэнос-Айреса.

    Аргентина официально выразила протест в связи с проектом Sea Lion – разработкой нефтяных месторождений у спорных островов, передает ТАСС.

    «МИД Аргентины вызвал послов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Государства Израиль для личного вручения официальных нот протеста», – говорится в сообщении ведомства.

    В Буэнос-Айресе также осудили публикацию Британией рекомендаций по ведению бизнеса на спорной территории: по мнению аргентинских властей, эти документы призваны продвигать незаконную коммерческую деятельность и добычу углеводородов на Мальвинских островах, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах.

    В МИД Аргентины считают, что таким образом Британия нарушает резолюцию 31/49 Генассамблеи ООН, которая призывает Аргентину и Соединенное Королевство воздерживаться от односторонних действий до завершения процесса урегулирования спора о суверенитете островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия намерена направить новые истребители на спорные Мальвинские острова до 2027 года.

    Президент Аргентины Хавьер Милей ранее отказался от октябрьской поездки в Великобританию из-за обострения ситуации вокруг архипелага.

    Власти Аргентины также решили привлечь к уголовной ответственности иностранные нефтегазовые компании, добывающие углеводороды у спорных островов.

    15 сентября 2026, 11:20 • Новости дня
    Россиянку не пустили в Израиль из-за рублей в кошельке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российскую туристку Елизавету Мишкевич не пустили на территорию Израиля и решили депортировать из-за найденных при досмотре рублей, сообщают Telegram-каналы.

    Мишкевич – жительница Петербурга, ей 28 лет, она прибыла в Тель-Авив по туристической визе, планируя отдых на Мертвом море, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

    Однако на паспортном контроле сотрудница миграционной службы устроила дополнительный допрос и заявила, что «в Израиле туризма не существует».

    В ходе проверки у путешественницы нашли российскую валюту. Пограничники поинтересовались целью наличия рублей, поскольку их нельзя обменять на территории государства. Также гражданке объяснили, что без приглашения от родственников пройти контроль невозможно.

    В итоге было принято решение о депортации. Однако обратный рейс сорвался, так как пассажирку забыли посадить в самолет. Из-за этого ей пришлось провести ночь в терминале в ожидании следующего вылета.

    Летом посольство России в Тель-Авиве советовало россиянам отложить поездки в Израиль.

    В первом квартале текущего года турпоток из России в еврейское государство сократился на треть.

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    15 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Закрытие НПЗ «Лукойла» в Румынии привело к грани банкротства сотни фирм страны

    Закрытие НПЗ «Лукойла» в Румынии поставило под угрозу работу 460 местных фирм

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Остановка нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Румынии грозит банкротством сотням местных предприятий и серьезным социальным кризисом из-за возможного дефицита топлива, сообщил глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу.

    Около 460 компаний рискуют обанкротиться из-за остановки нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Румынии. Хоссу призвал власти к срочному перезапуску предприятия, передает ТАСС.

    «Примерно 460 компаний предоставляют услуги нефтеперерабатывающему заводу и из-за блокировки его работы находятся на грани банкротства и, вероятно, закроются», – заявил Хоссу. По его словам, массовое закрытие предприятий затронет около восьми тысяч сотрудников по всей стране.

    Профсоюзный лидер предупредил, что бездействие правительства может привести к серьезным социальным проблемам и спровоцировать дефицит дизельного топлива на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, неизбежно отразится на стоимости товаров.

    Завод в Плоешти закрылся на ремонт в октябре прошлого года, после чего попал под американские санкции и остановил работу. В начале сентября суд допустил предприятие к процедуре банкротства из-за долгов свыше 400 млн евро. НПЗ перерабатывал 21% нефти в стране.

    Ранее власти США продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» до конца февраля. Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Румынии и Болгарии искали пути обхода американских санкций для сохранения работы нефтеперерабатывающих заводов.

    До этого Молдавия из-за ограничений объявила о прекращении деятельности компании на своей территории.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии

    Остановка саудовского нефтепровода привела к росту цен на нефть марки Brent

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость нефти марки Brent превысила 107 долларов за баррель из-за продолжающейся приостановки работы стратегически важного трубопровода Восток – Запад в Саудовской Аравии.

    Нефть марки Brent торгуется выше 107 долларов за баррель, приближаясь к майским максимумам. Основной причиной скачка котировок стала приостановка саудовского трубопровода Восток – Запад после серии атак, пишет Bloomberg.

    Точные сроки восстановления инфраструктуры пока неизвестны. По данным региональных властей, объект может простаивать несколько недель, однако министр энергетики США Крис Райт ожидает скорого возобновления перекачки. В корпорации Saudi Aramco ситуацию пока не комментируют.

    Аналитики Goldman Sachs назвали удары по нефтяной инфраструктуре существенной эскалацией ближневосточного конфликта. Эксперты Bank of America не исключают роста цен до 150 долларов за баррель в случае перманентного вывода из строя ключевых объектов Эр-Рияда.

    Рынок также реагирует на общую нестабильность в регионе. На фоне противостояния США и Ирана участились атаки на суда в Ормузском проливе. Ситуация усугубляется отсутствием дипломатического прогресса: секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи исключил переговоры с Вашингтоном до выполнения условий Тегерана, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа.

    Дополнительное давление на рынок оказывают последствия спецоперации на Украине и атаки йеменских хуситов на гражданские объекты в саудовских городах Хамис-Мушайт, Абха и Эт-Таиф. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слова Дональда Трампа о достижении договоренностей по прекращению взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтяную инфраструктуру королевства повредила массированная атака беспилотников со стороны Ирака. Затем эти удары полностью остановили работу ключевого трансаравийского трубопровода. При этом ранее Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива на фоне региональной нестабильности.

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    15 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    Польша потеряла миллионы долларов на тайной покупке венесуэльской нефти

    Польский концерн Orlen лишился 400 млн долларов из-за сорванной нефтяной сделки

    Tекст: Мария Иванова

    Польский энергетический гигант Orlen потерял сотни миллионов долларов из-за сорвавшейся сделки по покупке венесуэльской нефти в обход санкций США.

    Польский энергетический концерн Orlen лишился почти 400 млн долларов из-за неудачной попытки приобрести венесуэльскую нефть за криптовалюту в обход американских санкций, пишет Financial Times.

    Сделку в 2023 году пыталась организовать швейцарская дочерняя компания Orlen. Она перевела авансовые платежи фирмам Hannon International и Gold Mar International Trading, зарегистрированным в ОАЭ. В это время три зафрахтованных польским концерном супертанкера отправились к берегам Венесуэлы и к середине декабря бросили якорь у терминала Хосе – ключевого экспортного узла страны.

    Однако государственная нефтяная компания Венесуэлы Petrоleos de Venezuela заявила, что не получила оплату за сырье. Простояв несколько месяцев, суда покинули венесуэльские воды пустыми. В результате Orlen списал 394 млн долларов убытков. Сейчас концерн пытается вернуть 230 млн долларов от Hannon International, но дубайская фирма утверждает, что таких средств у нее нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Московского округа приостановил процедуру банкротства польского концерна Orlen.

    Власти Венесуэлы подписали новые соглашения с компаниями Chevron и Eni по добыче нефти.

    Вашингтон ожидает двукратного увеличения добычи углеводородов в этой латиноамериканской стране.

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    15 сентября 2026, 14:27 • Новости дня
    Глава Chevron: У мира исчерпались резервы на фоне топливного кризиса

    Глава нефтяной компании Chevron предупредил о мировом топливном кризисе

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор американской нефтяной компании Chevron Майк Вирт предупредил о наступлении мирового топливного кризиса из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

    Механизмы смягчения ценовых рисков и проблем с поставками в значительной степени исчерпаны, резервов в системе больше нет, поэтому быстрого снижения цен на горючее ждать не стоит, пишет The Wall Street Journal.

    Эксперты отмечают, что ситуация рискует выйти из-под контроля. Стоимость дизельного топлива в США достигла рекордных 6,23 доллара за галлон, а бензин подорожал до 4,32 доллара за галлон. Коммерческие запасы топлива в мире истощались на протяжении последних шести месяцев, а стратегические резервы почти полностью израсходованы.

    Саудовская Аравия закрыла нефтепровод Восток – Запад мощностью до 7 млн баррелей в сутки после серии атак беспилотников. Трубопровод использовался для транспортировки нефти в обход Ормузского пролива, через который проходит около 25% мировой торговли нефтью и 20% сжиженного природного газа.

    США и Израиль начали боевые действия против Ирана 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о перемирии, однако 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу, а затем перешел к политике санкционного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики допустили рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

    Ранее Корпус стражей исламской революции нанес сотую волну ударов до перемирия. До этого Иран атаковал объекты ExxonMobil и Dow Chemical в Саудовской Аравии.

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    15 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Кремль объяснил причину проблем на мировом рынке нефтепродуктов

    Песков назвал вывоз нефтепродуктов главной проблемой для мировых рынков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главной сложностью для мирового рынка топлива на сегодня остается транспортировка нефтепродуктов, отметили в Кремле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность нефтеперерабатывающих заводов не решит трудностей с экспортом топлива за рубеж. Главной сложностью на сегодня остается транспортировка нефтепродуктов, заявил он РИА «Новости».

    «Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых. Так как основная проблема – это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки», – подчеркнул представитель Кремля.

    По его словам, российские власти продолжают работу над стабилизацией внутреннего топливного рынка. Сейчас он близок к полному насыщению благодаря комплексным мерам по защите энергообъектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Песков констатировал стремительное ухудшение ситуации на мировом нефтяном рынке.

    Во вторник правительство России сообщило об увеличении выпуска нефтепродуктов благодаря запуску новых установок на отечественных заводах.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил об усилении защиты энергетических объектов от атак.

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    15 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости отмены санкций для насыщения рынка топлива в мире

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для стабилизации ситуации на мировых энергетических рынках требуется снятие незаконных ограничений на поставки ресурсов, отмечают в Кремле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости отмены санкций против поставщиков энергоносителей для насыщения мирового рынка и снижения цен на топливо, передает РИА «Новости».

    «Нужно, конечно, отменять санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир. И только тогда мир насытится этими нефтепродуктами, мировые рынки и цены пойдут вниз», – заявил представитель Кремля журналистам.

    По словам представителя Кремля, отмена санкций должна касаться не только России, но и всех других стран-поставщиков, находящихся под подобным давлением. Это позволит полноценно насытить рынок энергоносителями и стабилизировать цены, подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дмитрий Песков сообщил о стремительном ухудшении ситуации на мировых нефтяных рынках.

    Также стало известно, что Россия рассмотрит возможность отмены запрета на экспорт топлива после полного насыщения внутреннего рынка.

    Ранее в Кремле сочли шаги США по смягчению санкций попыткой стабилизировать энергорынки.

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    15 сентября 2026, 14:01 • Новости дня
    В Кремле заявили о необходимости обеспечения безопасности нефтяных танкеров

    В Кремле заявили о необходимости обеспечить безопасность нефтяных танкеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность защиты торгового мореплавания для бесперебойных поставок топлива на фоне угроз со стороны Киева.

    Власти страны успешно обеспечивают нефтепродуктами внутренний рынок, однако глобальные поставки требуют дополнительных гарантий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Мы насытим и насыщаем внутренний рынок, но что касается мирового рынка, то там дело не в производстве. Дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов на мировые рынки. А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов», – цитирует пресс-секретаря президента РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, украинская сторона пока отказывается предоставлять гарантии безопасности коммерческому флоту. От действий Киева несут убытки не только российские корабли, но и суда под флагами других государств, а также гибнут иностранные граждане.

    Незадолго до этого президент США Дональд Трамп обвинил Украину в мировом дефиците дизеля из-за атак на российские заводы. Американский лидер потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о договоренности Москвы и Киева прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

    Накануне американский лидер потребовал от Владимира Зеленского остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Между тем стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах на фоне этих событий обновила исторический рекорд.

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    15 сентября 2026, 15:44 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении двух командиров ХАМАС в Газе

    ЦАХАЛ: Израильские военные ликвидировали двух командиров ХАМАС в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Израиля успешно нейтрализовали двух высокопоставленных боевиков палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    По данным армейской пресс-службы, удары были нанесены в районах Хан-Юниса и Газы, передает РИА «Новости». «Вчера ЦАХАЛ нанес удар в районе Хан-Юниса и ликвидировал террориста Рафата Абу Замара, командира роты в оперативном штабе ХАМАС... В результате еще одного удара в районе Газы ЦАХАЛ ликвидировал боевика ХАМАС Мухаммеда Агура», – говорится в официальном заявлении военных.

    Один из убитых командиров отвечал за подготовку бойцов к масштабной атаке осенью 2023 года и продолжал тренировать новобранцев. Второй радикал специализировался на производстве вооружений для группировки.

    В ЦАХАЛ подчеркнули, что оба боевика планировали новые нападения на израильских солдат и мирных жителей, пытаясь восстановить военный потенциал организации.

    В начале сентября израильские военные нанесли точечный удар по руководителю военного крыла ХАМАС на севере сектора Газа.

    В конце августа силы ЦАХАЛ устранили двух участников нападения на еврейское государство 7 октября 2023 года.

    В начале того же месяца армия обороны Израиля ликвидировала командиров батальона «Магази» и спецподразделения «Нухба».

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    15 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Саудовская Аравия остановила погрузку нефти в порту Янбу

    Reuters: Саудовская Аравия остановила погрузку нефти в порту Янбу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в крупнейшем порту Янбу на Красном море после нападения беспилотников на стратегический трубопровод, пишет агентство Reuters.

    Инцидент затронул инфраструктуру, используемую для транспортировки сырья в обход Ормузского пролива, передает РИА «Новости». «Погрузка нефти в саудовском порту Янбу в Красном море была приостановлена через несколько дней после того, как крупнейший в мире экспортер нефти закрыл свой нефтепровод «Восток – Запад», – говорится в публикации Reuters.

    Значение порта Янбу для экспорта саудовской нефти значительно возросло на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее власти королевства подтвердили факт нападения дронов на трубопровод, соединяющий восточные месторождения с западным побережьем.

    Напомним, Министерство энергетики Саудовской Аравии приостановило прокачку нефти по магистрали «Восток – Запад». Эту инфраструктуру атаковали запущенные с территории Ирака беспилотники.

    В июле йеменские мятежники-хуситы совершили налет на объекты порта Янбу.

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    15 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Конфликт с охраной нефтяных объектов привел к остановке нефтедобычи в Ливии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт с сотрудниками службы безопасности привел к перекрытию магистрального нефтепровода и полной остановке работы двух месторождений на северо-западе Ливии, сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC).

    Ситуация на северо-западе страны обострилась после того, как охрана объектов вмешалась в производственный процесс, передает РИА «Новости». Инцидент затронул объекты Аль-Хамада и Ат-Тахара, оператором которых выступает компания AGOCO.

    «Группа представителей службы охраны нефтяных объектов незаконно перекрыла задвижку на магистральном нефтепроводе от месторождения Аль-Хамада до НПЗ в Эз-Завии, что из-за резкого скачка давления привело к полной остановке добычи и производственных операций на месторождениях Аль-Хамада и Ат-Тахара», – заявили в NOC.

    Кроме того, корпорация получила угрозы от неизвестных лиц. Они намерены заблокировать работу месторождения Северная Аль-Хамада, если их требования о повышении заработной платы не будут выполнены.

    Пострадавшие промышленные площадки располагаются примерно в 400 км к югу от Триполи. Они относятся к категории небольших активов с общим уровнем добычи до 14 тыс. баррелей в сутки.

    В августе на нефтеперерабатывающем заводе в ливийском городе Эз-Завия после удара беспилотника вспыхнул пожар.

    Весной близ этого крупнейшего предприятия произошли вооруженные столкновения.

    В марте взрыв трубопровода остановил добычу сырья на крупном ливийском месторождении Шарара.

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    15 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Иранский Press TV обвинил военных Израиля в похищении журналистки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные задержали и увезли в неизвестном направлении журналистку иранского телеканала Press TV Накку Хамед во время съемок у города Вифлеема, сообщил сам телеканал.

    Военнослужащие Израиля задержали съемочную группу иранского телеканала Press TV на Западном берегу реки Иордан недалеко от города Вифлеема, передает ТАСС. Коллеги Накки Хамед сообщили, что израильтяне остановили и обыскали всех членов съемочной группы.

    После досмотра операторов отпустили, а саму журналистку увезли в неизвестном направлении.

    Телеканал отмечает, что Хамед уже дважды подвергалась нападениям во время работы на Западном берегу. В декабре прошлого года она получила ранения в прямом эфире из лагеря беженцев Каландия, а 6 августа этого года попала под обстрел.

    В августе израильские силовики применили против журналистки Накки Хамед шумовую гранату.

    В июне другой корреспондент телеканала Press TV попал под удар израильского беспилотника на юге Ливана.

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    15 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    WP: США собираются продать Израилю тысячи авиабомб весом по 907 кг

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена поставить израильской стороне крупную партию тяжелых авиабомб и другого вооружения, пишет Washington Post (WP).

    Американское руководство намерено заключить сделку на сумму 2,8 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Пакет включает 40 тыс. снарядов весом по 907 кг, среди которых модели MK-84 и BLU-117, а также 20 тыс. проникающих боевых частей.

    Отмечается, что эта сделка станет крупнейшей отдельной продажей этих боеприпасов за последние годы.

    В мае 2024 года бывший президент США Джо Байден приостанавливал отправку подобных наступательных вооружений из-за риска их применения в густонаселенных районах.

    В январе 2025 года Трамп снял запрет на поставки Израилю тяжелых авиабомб.

    В феврале прошлого года израильские военные получили партию боеприпасов MK-84.

    Весной 2026 года правительство Израиля согласовало закупку у корпорации Boeing 5 тыс. высокоточных авиабомб.

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    15 сентября 2026, 08:07 • Новости дня
    Jaguar Land Rover предложил вооружить НАТО новыми армейскими внедорожниками

    Jaguar Land Rover предложил странам НАТО купить военные внедорожники Defender

    Tекст: Мария Иванова

    Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover планирует поставлять обновленную версию армейского внедорожника Defender Wolf Series II государствам Североатлантического альянса.

    Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover ведет активные переговоры о поставках военной техники ряду стран Североатлантического альянса, передает ТАСС.

    Речь идет о приобретении обновленной версии армейского автомобиля Defender Wolf Series II.

    Компания намерена извлечь выгоду из европейской программы перевооружения Readiness 2030. Эта стратегическая инициатива Евросоюза направлена на наращивание военного потенциала и укрепление оборонной автономии региона.

    «Новый Defender Wolf Series II вполне подходит для вооруженных сил, что касается адаптации к широкому спектру ролей и требований, которые предъявляют военные организации», – заявил представитель JLR Патрик Макгилликадди. По его словам, новые контракты поддержат испытывающий трудности автомобильный сектор Британии и создадут возможности для более чем 2 тыс. местных поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября британский автопроизводитель Jaguar Land Rover запланировал увольнение 4 тыс. сотрудников из-за американских пошлин.

    Для выполнения новых обязательств в рамках НАТО Великобритании потребуется увеличить оборонные расходы на 800 млрд фунтов стерлингов до 2040 года.

    Ранее бывший британский премьер-министр Кир Стармер объявил о начале масштабной подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям.

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    16 сентября 2026, 04:07 • Новости дня
    Артисты отказались выступать с Эдом Шираном после скандала из-за Палестины

    Tекст: Антон Антонов

    Британский исполнитель Эд Ширан лишился всех артистов разогрева в своем концертном туре Loop из-за скандала вокруг рэпера Macklemore, который был исключен из тура из-за поддержки Палестины.

    Все четыре артиста, которые должны были выступать на разогреве у британского певца Эда Ширана в туре Loop, отказались от участия. В знак солидарности с рэпером от выступлений отказались датская поп-группа Lukas Graham, ирландский коллектив Beoga, ирландский певец Аарон Роу и американский музыкант Finneas, пишет британская газета Guardian.

    Внезапный отказ последовал через несколько часов после того, как Ширан подтвердил, что владельцы стадионов запретили проведение концертов, если рэпер Macklemore продолжит выступать вместе с ним. Поводом для исключения Macklemore из тура стали его высказывания со сцены в поддержку Палестины.

    Ширан заявил, что «потрясен конфликтом между Израилем и Палестиной» и «страданиями и болью, причиненными обеим сторонам». Он добавил, что попытки провести переговоры между сторонами не увенчались успехом, а решение площадок и промоутеров оказалось окончательным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более тысячи артистов призвали к бойкоту конкурса «Евровидение» из-за участия Израиля.

    Пять европейских стран ранее в знак протеста против допуска Израиля отказались от участия в «Евровидении-2026».

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