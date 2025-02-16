Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.13 комментариев
Израиль получил партию тяжелых авиабомб MK-84
В Израиль морем доставлена партия тяжелых авиабомб MK-84, ранее одобренная США, которые разгрузили в порту Ашдода и доставили на базы ВВС, сообщила пресс-служба Министерства обороны Израиля.
Ведомство заявило, что партия тяжелых авиабомб MK-84, запрет на поставку которых был снят президентом США, прибыла в страну. Авиабомбы были доставлены морем и разгружены в порту Ашдода, передает ТАСС.
После выгрузки, боеприпасы были загружены в десятки грузовиков и перевезены на базы ВВС Израиля. В заявлении министерства было отмечено, что партия была недавно одобрена правительством США, что позволило осуществить данные поставки в страну.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил обсудить с президентом США поставки вооружений для удара по иранским ядерным объектам, если провалятся дипломатические переговоры.
В январе Нетаньяху выразил благодарность американскому лидеру за снятие ограничений на поставки авиабомб.
Напомним, президент США снял запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при экс-президенте США Джо Байдене.