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На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за ограничений в работе Starlink
Бывший замминистра обороны Украины заявил о срыве операций ВСУ из-за Starlink
Ограничения в работе спутниковой сети Starlink на Украине вновь привели к срыву ряда боевых задач, заявил бывший заместитель министра обороны страны Сергей Стерненко.
Стерненко в социальной сети X заявил, что ограничения в работе спутниковой сети Starlink на Украине снова привели к срыву ряда операций Вооруженных сил страны, передает РИА «Новости».
«Ситуация со Starlink/Starshield остается неясной», – заявил Стерненко. Он отметил, что некоторые подразделения сообщили о восстановлении услуги для полетов на высоких скоростях, однако это касается не всех заданий, и часть операций сорвана из-за действующих ограничений.
Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ВСУ сообщила, что после ограничения работы военной версии сети Starshield украинские беспилотники десятками выходили из строя и падали. По данным издания, некоторым подразделениям украинской армии пришлось свернуть все операции на несколько дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг отмену ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.
В среду украинские производители беспилотников начали пересматривать планы по использованию системы Starlink в будущих проектах.