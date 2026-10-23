На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за ограничений в работе Starlink

Бывший замминистра обороны Украины заявил о срыве операций ВСУ из-за Starlink

Tекст: Вера Басилая

Стерненко в социальной сети X заявил, что ограничения в работе спутниковой сети Starlink на Украине снова привели к срыву ряда операций Вооруженных сил страны, передает РИА «Новости».

«Ситуация со Starlink/Starshield остается неясной», – заявил Стерненко. Он отметил, что некоторые подразделения сообщили о восстановлении услуги для полетов на высоких скоростях, однако это касается не всех заданий, и часть операций сорвана из-за действующих ограничений.

Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ВСУ сообщила, что после ограничения работы военной версии сети Starshield украинские беспилотники десятками выходили из строя и падали. По данным издания, некоторым подразделениям украинской армии пришлось свернуть все операции на несколько дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг отмену ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

В среду украинские производители беспилотников начали пересматривать планы по использованию системы Starlink в будущих проектах.