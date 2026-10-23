Грузия и страны Центральной Азии собрались увеличить грузопоток в обход России

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По итогам встречи министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что «международная обстановка быстро меняется из-за конфликтов в регионе, поэтому растет роль Грузии и стран Центральной Азии в «Срединном коридоре».

По ее словам, участники встречи договорились сделать переговоры регулярными с целью полного и эффективного освоения транспортного потенциала.

«Для этого нужна твердая политическая воля, поэтому мы впервые провели встречу в Батуми и теперь такие форумы будут регулярными», – заявила Мака Бочоришвили.

Она назвала «ключевой» роль Грузии для государств Центральной Азии в доступе на европейские и мировые рынки.