Герасимов доложил Путину о выходе ВС России к окраинам Запорожья

Герасимов: ВС России подошли на расстояние 5 км к окраинам Запорожья

Tекст: Вера Басилая

Герасимов доложил, что по позициям противника в городской черте Запорожья наносятся удары, передает ТАСС.

«В плановом порядке осуществляется освобождение Запорожской области. Группировки войск «Днепр» и «Восток» уверенно удерживают инициативу, наступая смежными флангами на широком фронте в направлении Запорожья», – заявил Герасимов.

Он отметил, что соединения группировки войск «Днепр» ведут бои по освобождению Орехова, а под контроль российских сил перешли населенные пункты Новопавловка и Ново-Андреевка.

Кроме того, форсировав реку Конка, подразделения Воздушно-десантных войск овладели поселком Малая Катериновка и развивают наступление в северном направлении, добавил начальник Генштаба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба доложил президенту о наступлении группировки «Центр» на Александровку.

Президент Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск заявил, что Луганская народная республика находится полностью под контролем Вооруженных сил РФ.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что основные усилия объединенной группировки войск сосредоточены на освобождении Донбасса.