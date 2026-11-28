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ОДКБ внедрила российский опыт борьбы с дронами на СВО в подготовку войск
Войска ОДКБ отработали борьбу с дронами с учетом российского опыта СВО
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков заявил, что полученный Россией в ходе спецоперации опыт борьбы с беспилотниками последовательно внедряется в подготовку коллективных сил организации.
«Опыт, полученный Россией в ходе специальной военной операции, последовательно интегрируется в подготовку коллективных сил ОДКБ и служит целям укрепления коллективного силового потенциала», – сказал Масадыков ТАСС.
Сценарий недавних командно-штабных учений ОДКБ «Взаимодействие-2026», сопряженных с маневрами Вооруженных сил России «Центр-2026», предусматривал задачи противодействия беспилотникам и подавления систем радиоэлектронной борьбы противника.
Военнослужащие стран объединения испытали более 80 беспилотных авиационных комплексов, роботизированных систем и устройств управления. Участники маневров отработали действия на блокпостах и ликвидацию малых диверсионных групп с учетом современных методов ведения боевых действий.
Генсек организации подчеркнул кардинальное изменение характера современных военных конфликтов из-за развития новых технологий.
«В силу этого на первый план в совместной боевой подготовке выходят, в частности, задачи, связанные с использованием дронов, роботов и систем РЭБ», – подчеркнул Масадыков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Масадыков заявил об активной передаче Россией опыта спецоперации союзникам. В сентябре российские военнослужащие продемонстрировали коллегам из стран ОДКБ организацию тылового обеспечения с учетом опыта СВО.
В августе директор Первого департамента стран СНГ МИД России Агасандян сообщил о применении наработок для повышения боеспособности Коллективных сил организации.