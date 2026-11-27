«Какими бы грандиозными ни были свершения наших предшественников, нельзя превращаться в музей былого величия», – такими словами Владимир Путин открывал последнюю сессию международного дискуссионного клуба «Валдай». Очевидно, он видит Россию под знаком величия, но величия нового. Не заимствованного и не архивного.

До этого «Альтернатива для Германии» смогла вытеснить ХДС из восточной федеральной земли, где вторая сохраняла лидерство более 20 лет. Все это произошло под лозунгами возрождения германского величия – за это голосовали сами немцы. Движение MAGA (Make America Great Again) прямо ставит величие во главу угла всех ценностей нынешнего политического курса США. Как товарный знак лозунг зарегистрирован в 2012 году, в 2016 стал частью предвыборной программы Дональда Трампа.

То есть величие и его поиски – один из самых главных трендов мировой политики. Если не самый. Но что есть «величие»? И в чем оно выражается?

Мир после Катастрофы

Один из ведущих представителей американской политической философии и этики Аласдер Макинтайр в 1980-х предложил провести небольшой мысленный эксперимент, который актуален и сегодня.

Если мы представим, что все ученые исчезли, за ними исчезли все критически мыслящие люди, знакомые с содержанием естественных наук, и авторы всех вторичных сочинений на тему физики, химии, географии, биологии, астрономии, то во что превратятся горы текстов и объемы знаний по этим наукам? Будем ли мы понимать их иносказательно – как алхимические теории сегодня? Будем ли гадать на судьбу по непонятным и метафорически понимаемым географическим картам, как сейчас некоторые гадают по картам Таро? Будем ли объяснять своим детям теорию гравитации на примере того, как мальчики тянутся к девочкам, а девочки – к мальчикам?

Далее, продолжает философ, стоит предположить, что такая же катастрофа уже произошла в нашем моральном языке, и при этом осталась совершенно незамеченной. В результате мы живем в мире на руинах, где все слова из морального словаря нам знакомы, но их глубинное содержание совершенно не понятно. Мы можем видеть последствия катастрофы, ее следы, в странных и малопонятных формулировках законодательных текстов, которые всегда идут следом за моральной философией. Например, «защита чести и достоинства» из ст. 152 Гражданского кодекса. Для многих «честь» и «достоинство» оказываются чуть ли не синонимами, хотя для человека позднего Средневековья это были бы прямо противоположные, взаимоисключающие моральные концепции – и статья, если бы она была выполнена по правилам морального дискурса, должна звучать как: «Защита чести ИЛИ достоинства». Эти понятия – реликты традиции, которая оказалась в настоящий момент незаметно утраченной.

Катастрофа, которая оказалась незафиксированной ни профессиональным, ни коллективным сознанием, создала путаницу и затруднила любые моральные дискуссии, в которые оппоненты вступают с разных, абсолютно не сводимых к общему знаменателю, позиций. По теме абортов, по теме допуска к использованию психоактивных веществ, по теме прав на самооборону и т.д. Дискуссии могут из-за этого длиться бесконечно, порождая спорное законодательство и невнятные моральные императивы, включая и важнейший ценностный вопрос внешней политики – вопрос о величии.

Словарь забытых слов

В России учреждены три разные воинские награды – медаль «За отвагу», Орден Мужества и медаль «За воинскую доблесть» – но мало кто может объяснить, чем мужество отличается от отваги, доблесть – от мужества, а отвага от доблести. При этом большинство ходовых словарей не добавляют в этом вопросе ясности: «Доблесть – это храбрость, мужество; какое-нибудь достоинство, отличное качество» (Толковый словарь Ожегова). Таким образом, в мире после глобальной моральной катастрофы проблематичным становится весь моральный язык. И речь идет не только о величии, которое не объяснить без восстановления всей моральной традиции. Состоятельность, наследие, аскетизм, надменность, изысканность, утонченность, галантность, привилегии, пунктуальность, расположение, кредо, самодовольство, клятва, добродетель – все это узнаваемые слова, но при этом совершенно непонятные, утратившие свое концептуальное содержание, без которых невозможен никакой моральный диалог.

Без определения этих понятий невозможен никакой разговор о важном, в том числе и о величии. О том, что это такое, как выражается, и почему является самостоятельной ценностью. Любые моральные суждения по этой теме с экрана телевизора сразу же попадают в голову человека, большей частью лишенного какой-либо строгой моральной архитектуры, которая бы делала эти разговоры о величие понятными, осознанными и убедительными. Мы слишком долго жили в категориях «хорошо-плохо» и «справедливо-несправедливо», с позиции которых разговор о величии будет спутанным и непонятным.

О величии

Эта важная и востребованная моральная концепция величия прошла долгий и сложный путь. Начинаясь в древнегреческом эпосе, она со временем стала титулом, которым впервые наделили римского консула и полководца Помпея, а затем стала характерной для всей европейской традиции именования выдающихся полководцев: Карл Великий, Петр Великий, Екатерина Великая. Категории величия со временем распространились и на произведения искусства, которые утверждали доминанты культуры, формировали ее нормы (opus magnum). Погубили же концепцию, как считается, работа Фрэнсиса Гальтона «Наследственный гений» (1869 г.) и стремительно развивающиеся тесты на интеллект в начале XX века.

Публикация огромного количества исследований в области общественных наук, посвященных проблеме величия, вытеснило это понятие в область культурологических и идеологических клише. Во многих из этих работ сам термин «величие» уже не использовался; вместо него предпочтение отдается таким понятиям, как выдающееся положение, гениальность, исключительные достижения и т.д. Научные дискуссии начала-середины XX века по этой теме сконцентрировались на вопросах «природы против воспитания», затем – «врожденные задатки против влияния среды», а позже – «личность против контекста».

Современные политические дискуссии о возвращении величия из словаря забытых слов в актуальное пространство мировой политики – не чисто российская идея. Это настоятельное требование преодоления морального релятивизма, порожденного цивилизацией Запада, и попытка заглянуть в зазеркалье, находясь в зеркальном лабиринте из слов, смысл которых большей частью потерян.

Чтобы разговоры о настоятельной необходимости величия воспринимались серьезно и содержательно, необходимо восстановить значения всего словаря забытых слов. Чтобы моральный диалог воспринимался не как скучные нравоучения старших поколений, а как актуальная big data правильных поступков, ранее зафиксированных как правильные на системе случаев, которые по отдельности не сохранила наша коллективная память. Или, если еще точнее, в разговор о том, почему мы выжили, несмотря на сложные времена, которые редко перемежались хорошими.

Требование величия – это тот самый разговор, недостаток которого ощущался на протяжении всей Специальной военной операции. Разговор о восстановлении моральной традиции, и о том, насколько она возможна и в каких границах.

А следом за этим разговором – и вопрос о том, можно ли создать почти с нуля российскую моральную школу, которая в ходе своего становления войдёт в конфликт со многими устоявшимися политическими, правовыми и капиталистическими практиками. Но эта школа должна быть учреждена. Хотя бы потому, что без морального суверенитета не будет и окончательного политического.

Это понимают в США. И они имеют преимущество: моральная философия хоть и пребывает в кризисе, но все же развивается. Феликс Адлер, Чарльз Стивенсон, Джон Ролз, Рональд Дворкин. Есть преимущества и у европейцев – богатый бэкграунд классической, большей частью аристотелевской традиции, еще далек от своего исчерпания несмотря на споры и смешения традиций XIX-XXI веков. Нам тоже нужна своя моральная школа. Без нее не будет ни справедливого судопроизводства, ни представительства, ни своего политического учения – недостачу всего этого подсветило СВО. И нам срочно надо подумать над тем, как и на базе чего мы сможем эту школу учредить.