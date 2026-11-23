Tекст: Борис Джерелиевский

Начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Владимир Коновалов сообщил об успешном завершении войсковых испытаний модернизированного индивидуального рациона питания (ИРП), разработанного специально для бойцов на линии боевого соприкосновения. Иначе говоря, прежде всего для штурмовых и разведывательных подразделений – тех, кто находится на переднем крае.

Армейский сухой паек должен не просто восполнять баланс белков, жиров, углеводов и микроэлементов, но и быть вкусным, чтобы не приедаться. В реальных боевых условиях бойцам нередко приходится питаться исключительно им на протяжении всего выхода.

Вес стандартного суточного рациона (куда входят консервы, паштет, сыр, шоколад, галеты, напитки, витамины, акватабс, сухое горючее и таганок) составляет около 2100 граммов. Если подразделение передвигается на бронетехнике, такая масса некритична. Но в пешем рейде на трое суток – типичном для штурмовиков – один только запас еды в его стандартном армейском виде потянет более чем на шесть килограммов. И это вдобавок к оружию, боекомплекту, связи, аптечке и прочему снаряжению.

Раньше перед пешим выходом бойцы сами перебирали пайки, оставляя только самое калорийное. Разработчики тоже искали способы снизить вес: сначала заменили стальную жесть консервных банок на фольгу, а затем перешли на реторт-пакеты.

Многослойные реторт-пакеты хранятся без холодильника не меньше классических консервов, но они легче и занимают меньше места в рюкзаке. Вместе с ними в пайке появился беспламенный химический разогреватель: достаточно залить в пакет немного воды, чтобы за пять минут нагреть еду до 65 °C без огня и дыма, демаскирующих позицию. Кроме того, новый ИРП упаковали в плотный полиэтилен – так его стало удобнее сбрасывать с БПЛА.

Такие пайки в их первоначальном виде начали поступать в войска еще два года назад. Они стали компактнее и питательнее, но радикально проблему веса не решили. Перед штурмовиком по-прежнему стояла старая дилемма из фронтовой песни: «выбрось из ранца хлеба буханку, пару гранат положи еще, хлебом не бросишь по танку».

Чтобы решить проблему кардинально, из продуктов убрали самое тяжелое – воду.

Для малых автономных групп и снабжения дронами создали рационы на основе сублимированных (лиофилизированных) блюд: супов, каш с мясом, плова и даже омлетов, высушенных в вакуумных камерах.

При сублимации продукт теряет до 90% массы. В итоге порция готового блюда весит около 60 граммов, а весь суточный паек – 300 граммов. Недельный запас такой еды весит как один стандартный ИРП, а суточный рацион на группу из пяти бойцов (1,5 кг) легко поднимает обычный FPV-дрон. Готовится блюдо за пять минут в кипятке, но в критической ситуации его можно съесть и сухим, просто запив водой.

При этом использование сублиматов требует решения вопроса с водой, ведь на восстановление суточного рациона уходит около 1–1,5 литра жидкости. На передовой эту задачу закрывают комплексно: питьевую воду доставляют теми же дронами в мягких флягах, а при использовании воды из местных источников применяют штатные средства обеззараживания (таблетки или индивидуальные фильтры).

Для боев высокой интенсивности, где нет времени ни на кипяток, ни на остановку, под контролем Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова создали «штурмовой» паек. Именно о нем и рассказал генерал Коновалов.

Основу пайка составляют четыре вида батончиков: злаковый, фруктовый с облепихой, протеиновый кокосовый и протеиновый с кешью. В отличие от обычных шоколадок с избытком сахара, эти батончики почти на треть состоят из животного белка, богаты калием и магнием для поддержки сердца и нервной системы, не перегружают поджелудочную железу и не вызывают жажды.

По отзывам бойцов с испытаний, двух батончиков хватает на полдня тяжелой боевой работы. Дополняют рацион жевательный мармелад, таблетки для обеззараживания воды и концентрат изотоника для восстановления водно-солевого баланса.

Отдельное внимание при разработке уделили упаковке. Для малых групп критически важно не оставлять демаскирующих следов на позициях, поэтому тару сделали максимально компактной и прочной – пустые пакеты легко сминаются и убираются в подсумок или утилизируются. Кроме того, материалы подбирали так, чтобы упаковка не дубела на морозе и не издавала громкого шуршания при вскрытии в тишине.

Ближайший зарубежный аналог – американский Close Combat Assault Ration (CCAR), принятый в июле 2025 года на замену First Strike Ration (FSR). Он тоже рассчитан на применение «без разогрева и приборов» и включает готовые блюда в мягкой таре (например, спагетти с говядиной или куриное буррито), мясные палочки, орехи и шоколад.

Однако российский «штурмовой» рацион выигрывает в габаритах и весе: американский CCAR весит около 1,5 кг, тогда как отечественный комплект, по имеющимся данным, укладывается в 500 граммов (почти в три раза легче). При этом он быстрее усваивается и не требует даже минимальной распаковки приборов.

Оба новых варианта ИРП – сублимированный и «штурмовой» – успешно прошли обкатку в штурмовых подразделениях 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Теперь их поставки в войска станут постоянными.

По сути, армейские тыловики вплотную приблизились к концепции «пищевых таблеток» из научной фантастики или эльфийского лембаса из трилогии Толкина – компактной пищи, способной поддерживать силы бойца в течение всего дня. Да, только для штурмовых и разведывательных подразделений, но именно для них ИРП в таком виде нужнее всего.