Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос встречает свой 64 год рождения в американской тюрьме.

3 января 2026 года американские войска совершили нападение на Венесуэлу и атаковали резиденцию Мадуро в Каракасе. В результате вторжения погибло около 80 человек – включая кубинских солдат, которые охраняли венесуэльского президента. Американский спецназ схватил Мадуро и незаконно вывез его в США, вместе с супругой Силией Флорес.

«Я – президент Венесуэлы и считаю себя военнопленным. Меня захватили в моем доме в Каракасе. Я не виновен, я честный человек и по-прежнему являюсь президентом своей страны», – заявил Мадуро на судебном заседании в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинения в хранении оружия и торговле наркотиками.

Суд над президентской четой выглядел фарсом – поскольку иностранный судебный орган в принципе не имеет права судить лидера суверенного государства. Однако США вспоминают о соблюдении законности только тогда, когда это отвечает их интересам.

Тем не менее захват Мадуро создал для Вашингтона определенные юридические проблемы. Даже в самих США звучат голоса, что действия Пентагона не имели юридического основания. А это значит, что дело против Мадуро и Флорес рискует развалиться в американском суде.

Попытки уличить Мадуро в торговле наркотиками не подкреплены ничем, кроме заявлений американских чиновников и подконтрольных им венесуэльских оппозиционеров. Так называемый «Картель солнц», в организации которого обвиняли Мадуро, оказался пропагандистским вымыслом – о чем пишут сами американские журналисты. После похищения президента Боливарианской республики американская прокуратура немедленно отказалась от утверждения, что «Картель солнц» представлял собой реальную организацию. И это подтверждает, что обвинения в наркобизнесе были не более чем предлогом для попытки смены власти в Венесуэле.

Американское руководство рассчитывало сломить Мадуро в тюрьме, добившись от него выгодных для себя показаний. По мнению западных правозащитников, его пытаются склонить к «добровольному признанию» – обещая скостить за это срок тюремного заключения.

Тюрьма в Нью-Йорке, где содержат президента Венесуэлы, известна тяжелыми условиями для заключенных. Но, по данным американской прессы, Мадуро продолжает настаивать на своей невиновности. Он пишет воззвания к соотечественникам и готовится к защите в суде – рассматривая будущий процесс как еще одно сражение в своей политической биографии.

Николас Мадуро родился в бедном квартале Каракаса – спальном районе, окруженном хибарами, которые построили на горных склонах местные бедняки. Отец Мадуро был профсоюзным работником, происходившим из семьи испанских евреев, принявших христианство после переезда в Венесуэлу. Сам Николас работал водителем автобуса в Каракасе и в юности тоже вступил в профсоюз.

Мадуро был представителем поколения, которое мечтало освободить Венесуэлу от господства США. Многолетняя зависимость от Вашингтона не принесла этой стране ничего, кроме бедности – несмотря на огромные запасы нефти, которую выкачивали американские и европейские корпорации. В феврале 1989 года президент Венесуэлы Карлос Андрес Перес развернул жёсткие неолиберальные реформы по требованию МВФ: рост цен на бензин, повышение тарифов на транспорт и коммунальные услуги, заморозка зарплат. Это привело к протестам которые жестоко подавил проамериканский режим Переса. Но драматичные события в Каракасе стали отправной точкой для карьеры Мадуро.

Николас брал пример с Кубы. В 1980-х он около года учился в Гаване. Венесуэльская оппозиция даже считала Мадуро агентом Фиделя Кастро, которого целенаправленно вели к власти в интересах кубинцев. Но Мадуро умел говорить с жителями Каракаса на их языке, поскольку знал их проблемы и располагал доверием. Он обратил на себя внимание Уго Чавеса, который впоследствии избрал его своим политическим преемником.

Американцы долго давили на Мадуро. Белый дом требовал прекратить поставки нефти не Кубу – намекая на то, что это позволит снять с венесуэльского руководства обвинения в наркобизнесе. Но президент Венесуэлы не согласился на сделку. Не стал он подстраиваться и под внешнеполитическую повестку Вашингтона. В мае 2025 года в Каракасе был торжественно открыт памятник Победе советского народа над нацизмом, который изображает советского солдата, водружающего над Берлином красное знамя. И этот демонстративный жест вызвал в Евросоюзе и США заметное раздражение.

Сейчас Мадуро в тюрьме, но исход недавних промежуточных выборов в США повысил шансы на его освобождение. Адвокатом президент Венесуэлы стал юрист Барри Поллак, который занимался защитой Джулиана Ассанжа. Команда Поллака потребовала снять с Мадуро все выдвинутые против него обвинения. Потому что захваченный венесуэльский лидер обладает полным личным иммунитетом от юрисдикции иностранных судов – даже если они отказываются признавать его легитимность.

«Парень из трущоб» не сдается, продолжая сопротивление. Изменение внутренней политической конъюнктуры в Америке способно повлиять на будущее венесуэльского узника и вернуть его на родину. Тем более, что 64 года – не возраст для современных политиков.