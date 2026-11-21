Tекст: Ольга Никитина

Народные приметы относятся к фольклору и культурной традиции. Они не заменяют научный прогноз погоды и не позволяют достоверно предсказывать будущие события.

Приметы на каждый день декабря 2026 года

Народный календарь складывался из наблюдений за природой, хозяйственного уклада и православных памятных дат. Поэтому один и тот же декабрьский день мог одновременно иметь церковное название, бытовые обычаи и собственные погодные приметы.

1 декабря – Платон и Роман Зимоуказатели

Первый день календарной зимы в народе считали одним из главных «зимоуказателей». По погоде 1 декабря пытались судить о характере ближайших месяцев.

Говорили: «Каков Платон и Роман – такова и зима». Сильный мороз воспринимали как предвестие холодного начала сезона, а потепление – как знак переменчивой зимы.

Наблюдали и за птицами. Если вороны спокойно ходили по земле или дороге, это связывали с возможной оттепелью.

2 декабря – Авдеев день

В народном календаре день связывали с защитой дома и семьи. Отсюда другое название – Авдей Радетель.

Существовал обычай символически обходить жилище, уделяя внимание дверям и окнам. Такие действия воспринимались как оберег дома от зимних бед.

Сегодня эту традицию можно воспринимать скорее как историческое напоминание проверить жилье к холодам – окна, двери, отопление и другие бытовые мелочи.

3 декабря – день Прокла

С Прокловым днем связывали начало устойчивой зимней дороги.

Особенно внимательно наблюдали за птицами. Если тетерев садился высоко на дерево, ждали ясной погоды, а поведение сорок и других птиц связывали с приближением снега и ветра.

В старину перед дальней дорогой в этот день старались особенно внимательно оценивать погоду.

4 декабря – Введение

4 декабря православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы.

В народном календаре этот день также связывали с наступлением настоящей зимы. Существовала поговорка: «Введение пришло – зиму привело».

Мороз воспринимали как знак холодного декабря, а оттепель – как возможное указание на переменчивую погоду.

С Введением связывали и обычай ставить в воду веточку вишни. Если она распускалась к зимним праздникам, это считалось доброй приметой.

5 декабря – Прокопьев день

К Прокопьеву дню во многих регионах уже устанавливался санный путь.

Обильный снег связывали с хорошим урожаем в следующем году. Особенно важным считался устойчивый снежный покров – в крестьянском хозяйстве он защищал землю и озимые от сильных морозов.

Появление диких животных рядом с жильем люди традиционно объясняли приближением суровых холодов.

6 декабря – Митрофанов день

Митрофанов день связывали с окончательным наступлением зимы.

На реках и водоемах к этому времени мог появляться лед, однако современные правила безопасности требуют ориентироваться не на календарную дату, а на фактическую толщину и состояние льда.

В народной традиции также наблюдали за ветром и снегом, пытаясь по ним определить погоду ближайших дней.

7 декабря – Екатерина Санница

Екатерину Санницу связывали с зимними гуляньями и катанием на санях.

Исторически это был заметный день для молодежных посиделок и смотрин. Существовали и гадательные традиции, связанные с будущим браком.

Ясную морозную погоду воспринимали как признак устойчивых холодов, а снегопад – как знак снежной зимы.

8 декабря – Климентьев день

Климентьев день традиционно проводили за домашними и хозяйственными делами.

Снег и высокие сугробы считались доброй приметой для будущего урожая. Такое поверье имеет понятное хозяйственное происхождение: толстый слой снега действительно защищал поля от вымерзания.

Холодная погода в этот день в народном календаре воспринималась как естественное закрепление зимы.

9 декабря – Юрьев день

Юрьев день занимает особое место не только в народном календаре, но и в истории России.

Именно с ним связано выражение «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». В прошлом дата была связана с переходом крестьян от одного землевладельца к другому при выполнении установленных условий.

В бытовых традициях к Юрьеву дню старались завершать финансовые обязательства и возвращать долги.

10 декабря – Знамение

10 декабря православная традиция связана с иконой Божией Матери «Знамение».

В народном быту день ассоциировали с домом, семейным спокойствием и подготовкой к середине зимы.

По облакам, ветру и состоянию неба пытались определить, будет ли ближайшее время морозным или снежным.

11 декабря – Сойкин день

Сойка в народной традиции считалась птицей, способной принести весть.

Поэтому появление сойки рядом с домом воспринимали как добрый знак и связывали с новостями или гостями.

Самая практичная современная традиция этого дня – подкормка зимующих птиц. Для них особенно подходят несоленые семечки и подходящие зерновые корма.

12 декабря – Парамон Зимоуказатель

Название дня говорит само за себя – погоду 12 декабря использовали как народный ориентир на дальнейшую зиму.

Багровый рассвет связывали с ветром, ясное утро – с морозом, а сильный снег – с продолжительной зимой.

Высокие сугробы воспринимались как хороший знак для будущего урожая.

13 декабря – Андреев день

13 декабря связано с памятью апостола Андрея Первозванного.

В народной культуре Андреев день стал одной из известных дат зимних гаданий, особенно среди незамужних девушек.

Существовала и погодная примета: если к Андрееву дню ложился устойчивый снег, ожидали, что он сохранится надолго.

Гадания сегодня стоит воспринимать исключительно как фольклор и элемент исторической культуры.

14 декабря – Наум Грамотник

Наума традиционно связывали с учением.

Говорили: «Пророк Наум наставит на ум». В старой России именно с этой датой связывали начало обучения детей грамоте.

Современный смысл традиции очевиден – день можно посвятить учебе, чтению или началу нового образовательного проекта.

15 декабря – Аввакумов день

В народных поверьях этот день связывали со сном и спокойствием детей.

Особое внимание обращали на морозные узоры на стеклах и состояние погоды. Чем сильнее были морозы, тем более выраженными становились традиционные «зимние рисунки» на окнах.

Лечебные свойства обрядов и заговоров, которые также связывались с этим днем, научно не подтверждены.

16 декабря – Иван Молчальник

Название дня связано с традицией меньше говорить и избегать пустых споров.

В народе считали, что молчание и сдержанность 16 декабря помогают сохранить спокойствие и избежать конфликтов.

Современная интерпретация этой традиции вполне практична – день можно использовать как повод сократить информационный шум и отложить ненужные споры.

17 декабря – Варварины морозы

С Варвариным днем связывали период сильных декабрьских холодов.

Отсюда известное название – Варварины морозы. За погодой в эти дни следили особенно внимательно.

В народном календаре Варвара, Савва и Никола образуют последовательность зимних дат, с которыми связывали усиление морозов.

18 декабря – Саввин день

Саввин день продолжал зимний цикл.

В народе говорили о приближении устойчивых холодов, старались меньше отправляться в дальнюю дорогу при плохой погоде и больше времени проводить дома.

Семейные встречи и спокойные домашние дела хорошо вписывались в сезонный уклад середины декабря.

19 декабря – Никола Зимний

19 декабря отмечается память святителя Николая Чудотворца – одна из самых известных декабрьских дат.

В народном календаре ее называют Никола Зимний.

Считалось, что к этому времени зима окончательно вступает в свои права. Снег на Николу связывали с будущей весной и урожаем.

Святителя Николая традиционно связывают с милосердием и помощью нуждающимся, поэтому день также ассоциировался с добрыми делами.

20 декабря – Амвросиев день

После Амвросия в старом народном календаре начинался более спокойный период перед Рождеством.

Шумные гулянья становились реже, а больше времени уделяли домашним занятиям и подготовке к зимним праздникам.

Поскольку продолжается Рождественский пост, для верующих этот период имеет прежде всего религиозное значение.

21 декабря – Анфиса Рукодельница и зимнее солнцестояние

21 декабря в народном календаре отмечают Анфису Рукодельницу. С днем традиционно связывали шитье, вышивку и другие домашние ремесла.

В 2026 году именно 21 декабря приходится и астрономическое зимнее солнцестояние. В Москве оно наступит в 23:50.

Это время самой длинной ночи и самого короткого светового дня в годовом цикле. После солнцестояния продолжительность светового дня постепенно начинает увеличиваться.

Различные обряды со свечами, желаниями и «очищением энергии», которые сегодня часто связывают с солнцестоянием, относятся к современным эзотерическим практикам, а не к научным представлениям об этом астрономическом событии.

22 декабря – Анна Темная

Название связано с одним из самых коротких световых периодов года.

В народном календаре за погодой 22 декабря наблюдали особенно внимательно, пытаясь по ней судить о наступающем Новом годе.

Солнечный морозный день связывали с холодным концом декабря, облачную и мягкую погоду – с возможной оттепелью.

23 декабря – Мина Красноречивый

День связывали с ясностью мысли и способностью отличать правду от заблуждения.

Солнечную погоду воспринимали как предвестие морозов.

К концу декабря все больше народных традиций было связано уже не с сельскохозяйственными работами, а с завершением года, домом и семейными делами.

24 декабря – день Даниила

В народных представлениях день связывали с наблюдением за зимней погодой и подготовкой к праздникам.

Солнечные просветы после пасмурной погоды считали признаком возможного потепления.

К этому времени хозяйственные дела постепенно уступали место подготовке дома и запасов к рождественскому и новогоднему периоду.

25 декабря – Спиридон Солнцеворот

Спиридонов день – одна из самых известных зимних дат народного календаря.

Название Солнцеворот связано с периодом зимнего солнцестояния, после которого световой день начинает увеличиваться.

Существовала поговорка: «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек».

Особенно внимательно следили за ветром и погодой. Также существовала традиция наблюдать за последующими двенадцатью днями, условно сопоставляя каждый из них с одним месяцем будущего года.

26 декабря – Евстратов день

С 26 декабря начиналась череда последних дней года, которым приписывали особое значение.

Сильный мороз связывали с холодным январем.

В народных поверьях этого периода много рассказов о нечистой силе, однако сегодня они интересны прежде всего как часть зимнего фольклора.

27 декабря – Филимонов день

Филимонов день особенно часто связывали с наведением порядка в доме.

Уборка воспринималась не только как хозяйственное дело, но и как символическое очищение пространства перед новым годовым циклом.

Отсюда современный популярный запрос – можно ли делать генеральную уборку 27 декабря. Никакого религиозного запрета на обычные домашние дела здесь нет, а сама связь даты с очищением дома относится к народной традиции.

28 декабря – Трифонов день

В последние дни декабря старались помогать нуждающимся и заботиться о домашних животных и птицах.

По метели и облачности судили о погоде будущей весны.

Сегодня 28 декабря удобно использовать и для практической предновогодней подготовки – завершить крупную уборку, разобрать вещи и проверить продукты к праздничному столу.

29 декабря – Агей Инесей

29 декабря связывали с морозами и погодой первых недель нового года.

Сильный холод считали признаком того, что морозная погода сохранится до января.

В быту это уже был период непосредственной подготовки к Новому году – заканчивали хозяйственные дела, готовили праздничные продукты и приводили дом в порядок.

30 декабря – Данилов день

30 декабря в народном календаре называют Даниловым днем.

До Нового года остается совсем немного времени, поэтому дату связывали с завершением дел и последними приготовлениями.

Погодные наблюдения продолжались и в этот день, однако в современном быту разумнее не оставлять на 30 декабря большую генеральную уборку, если ее можно завершить заранее.

31 декабря – Модестов день и канун Нового года

31 декабря сегодня прежде всего воспринимается как последний день календарного года.

В народной традиции старались завершить старые дела, помириться с близкими и не входить в новый год с долгами и затяжными конфликтами.

Многие современные «приметы 31 декабря» – от обязательного определенного цвета одежды до специальных денежных ритуалов – появились значительно позднее традиционного сельского календаря и относятся скорее к популярной праздничной культуре.

Когда делать генеральную уборку перед Новым годом 2027

Если ориентироваться не на суеверия, а на удобство, генеральную уборку лучше закончить за два–пять дней до Нового года.

В 2026 году удобный период – 26–29 декабря. 26 и 27 декабря приходятся на субботу и воскресенье, поэтому при стандартной пятидневной рабочей неделе на крупную уборку можно выделить больше времени.

27 декабря дополнительно совпадает с Филимоновым днем, который в народном календаре традиционно связывали с очищением и наведением порядка в доме.

Оптимально заранее сделать самые трудоемкие дела – вымыть кухню и ванную, разобрать шкафы, убрать ненужные вещи, протереть труднодоступные места. На 30–31 декабря тогда останутся только обычная уборка, приготовление еды и украшение дома.

Можно ли убираться 31 декабря

Да. Никакого общего запрета на уборку 31 декабря нет.

Народные поверья могут советовать завершать крупные хозяйственные дела заранее, чтобы встретить новый год в спокойной обстановке, но это не религиозное требование.

Если уборка 31 декабря удобна семье, никаких оснований отказываться от нее из-за примет нет.

Когда лучше выбрасывать старые вещи перед Новым годом

Популярная идея «избавиться от старого перед Новым годом» хорошо сочетается с обычной практической уборкой.

Удобнее разобрать ненужные вещи вместе с генеральной уборкой 26–29 декабря, а не вечером 31-го.

Исправную одежду, книги, бытовые предметы и другие вещи, которые могут кому-то пригодиться, разумнее передать на благотворительность или повторное использование, а не просто выбрасывать.

Погодные приметы на декабрь

Большая часть старых декабрьских примет появилась из многолетних наблюдений сельских жителей за природой.

Обильный иней связывали с дальнейшими снегопадами, красные закаты – с ветром, туман – с потеплением, а устойчивый снежный покров – с хорошими условиями для озимых культур.

Птицы также играли заметную роль в народной метеорологии. Если они держались ближе к жилью или активно искали корм, это связывали с приближением холодов.

Однако отдельное наблюдение в конкретный день не позволяет достоверно предсказать погоду на январь, весну или лето. Для реального прогноза следует использовать данные метеорологических служб.

Приметы декабря на Новый год 2027

Чем ближе конец месяца, тем больше народных и современных поверий связано с переходом в новый год.

Особенно распространены традиции завершать незаконченные дела, возвращать долги, мириться после ссор и приводить дом в порядок.

С бытовой точки зрения эти обычаи имеют понятную основу: начало января действительно удобнее встречать без накопившихся домашних задач и финансовых обязательств.

При этом приметы не дают гарантии удачи или благополучия – это часть праздничной культуры.

Что нельзя делать в декабре по народным приметам

В народном календаре почти у каждого дня существовали собственные запреты. В один день не советовали ссориться, в другой – отправляться в дорогу, заниматься рукоделием или давать деньги в долг.

Воспринимать такие запреты буквально сегодня не требуется.

Особенно это касается рекомендаций, которые могут противоречить здравому смыслу, медицинским советам или требованиям безопасности. Например, нельзя отказываться от необходимой поездки, лечения или помощи другому человеку только из-за народной приметы.

Приметы на деньги в декабре

Одна из самых устойчивых декабрьских традиций – закончить год без лишних долгов.

Особое значение этому придавали 9 декабря, в Юрьев день, и последней неделе месяца.

Современная практическая версия такого обычая – проверить обязательные платежи, коммунальные счета, налоги, кредиты и подписки до новогодних праздников.

Но связывать конкретный обряд с гарантированным финансовым успехом в следующем году оснований нет.

Приметы на удачу перед Новым годом

С удачей в народной культуре связывали чистый дом, мир в семье, помощь другим и завершение старых дел.

В последние дни декабря старались не начинать крупных конфликтов, просить прощения и помогать тем, кто оказался в трудном положении.

Такие традиции можно сохранить и без мистического объяснения – как способ завершить год более спокойно.

Главные даты декабря 2026 года по народному календарю

Для быстрого ориентирования особенно заметны несколько декабрьских дат: 1 декабря – Платон и Роман Зимоуказатели, 4 декабря – Введение, 7 декабря – Екатерина Санница, 13 декабря – Андреев день, 17 декабря – Варвара, 19 декабря – Никола Зимний, 21 декабря – Анфиса Рукодельница и зимнее солнцестояние, 25 декабря – Спиридон Солнцеворот, 27 декабря – Филимонов день, 30 декабря – Данилов день.

Кратко: приметы декабря 2026 года

Декабрьский народный календарь соединяет православные памятные даты, старые хозяйственные обычаи и наблюдения за зимней погодой.

В 2026 году зимнее солнцестояние наступит 21 декабря в 23:50 по московскому времени.

Одной из традиционно связанных с уборкой дат считается 27 декабря – Филимонов день. С практической точки зрения генеральную уборку перед Новым годом 2027 удобно провести 26–29 декабря.

Народные приметы о погоде, деньгах, отношениях и удаче относятся к фольклору и не гарантируют наступления определенных событий.

Частые вопросы

Какие главные приметы на декабрь 2026 года?

В народном календаре особенно внимательно наблюдали за первым снегом, морозами, инеем, ветром, закатами и поведением птиц. По ним пытались предсказать характер зимы и будущего урожая.

Когда зимнее солнцестояние в декабре 2026 года?

21 декабря 2026 года. В Москве момент солнцестояния приходится на 23:50.

Когда делать генеральную уборку перед Новым годом 2027?

Практичнее всего завершить крупную уборку 26–29 декабря, оставив последние один–два дня на обычные домашние дела и подготовку праздничного стола.

Какой день декабря связан с уборкой дома по народным приметам?

27 декабря – Филимонов день. В народных поверьях его связывали с наведением порядка и очищением жилища.

Можно ли убираться 31 декабря?

Да. Никакого универсального религиозного или бытового запрета на уборку 31 декабря нет.

Когда лучше выбрасывать старые вещи перед Новым годом?

Удобнее сделать это во время генеральной уборки за несколько дней до праздника – например, 26–29 декабря.

Какие приметы есть на 1 декабря?

1 декабря отмечают Платона и Романа Зимоуказателей. По погоде этого дня в народной традиции пытались судить о характере зимы.

Какие приметы есть на 19 декабря?

19 декабря – Никола Зимний. Снег и мороз в этот день связывали с дальнейшим ходом зимы и будущей весной.

Какие приметы есть на 25 декабря?

25 декабря – Спиридон Солнцеворот. День связывали с увеличением светлого времени суток после зимнего солнцестояния и наблюдениями за погодой будущего года.

Можно ли верить народным приметам о погоде?

Народные приметы интересны как часть культурной традиции, но не заменяют современный метеорологический прогноз.