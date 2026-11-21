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Лавров признался в симпатии к шевронам со своим портретом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему льстят шевроны с его портретом, переданные бойцами с передовой.
«Сказать, что мне это не льстит, – это не сказать правды. Но если моя работа и мое отношение к жизни помогают ребятам там, то я счастлив», – заявил Лавров в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным.
Зарубин сообщил, что военкор Александр Рогаткин попросил передать министру шевроны с его портретом от бойцов с передовой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил уверенность военнослужащих в победе и сильные высказывания о достижении целей спецоперации.
Глава МИД России заявил о гордости за российских военных.
Также Лавров сообщил об отсутствии возражений против восприятия дипломатов как «рок-звезд».