Ле Пен констатировала отсутствие у Франции средств на помощь Киеву

Tекст: Тимур Шайдуллин

Франция больше не в состоянии оказывать финансовую помощь Киеву из-за нехватки бюджетных средств. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение», кандидат в президенты республики на выборах 2027 года Марин Ле Пен, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала BFMTV.

«Мы больше не можем финансировать Украину, поэтому такое финансирование будет прекращено. Будет честным уже сейчас сказать об этом Владимиру Зеленскому, вместо того чтобы создавать у него иллюзию, будто мы сможем бесконечно продолжать финансирование, тогда как объективно, учитывая бюджетное положение Франции, у нас больше совершенно нет на это средств», – сказала Ле Пен и подчеркнула, что в экономическом и бюджетном плане Франция сегодня находится в чрезвычайно опасном положении.

Ле Пен намерена участвовать в президентских выборах 2027 года. Согласно последним опросам, она может набрать 35% голосов в первом туре, что обеспечит ей лучший результат среди претендентов и гарантированный выход во второй тур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ле Пен приравняла вступление Украины в Евросоюз к харакири. Ранее в Париже прошла демонстрация против помощи Киеву.

Впрочем, в сентябре Ле Пен уже заявляла об отсутствии у Франции денег на поддержку Украины.