Мирошник сообщил о 328 атаках ВСУ на гражданские автобусы

Мирошник: ВСУ атаковали 328 гражданских автобусов в России с начала года

Tекст: Ольга Иванов

«С начала года число атакованных ВСУ гражданских автобусов уже достигло 328», – приводит его слова РИА «Новости».

Мирошник отметил, что на прошлой неделе украинские формирования предприняли серию целенаправленных атак на пассажирские автобусы в Брянской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.

В частности, в Энергодаре зафиксированы повторные удары по автобусам с рабочими ЗАЭС, в Стародубе повреждены восемь школьных автобусов, в Ростове-на-Дону пострадал 21 автомобиль. Кроме того, в Первомайске (ЛНР) украинский дрон ударил по машине ритуальной службы, в результате чего погибли три человека.

По данным посла, за несколько дней от этих атак пострадали 22 мирных жителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении автобусного парка предприятия «Ростовпассажиртранс» в результате атаки беспилотника.

В четверг Мирошник заявил об увеличении в три-четыре раза интенсивности ударов Вооруженных сил Украины по гражданским объектам в прифронтовой зоне.

В среду глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о росте до пяти человек количества пострадавших в результате атаки украинских военных на рейсовый автобус в республике.