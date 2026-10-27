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    27 октября 2026, 11:50 • В мире

    Власти Италии испугались одного генерала

    Власти Италии испугались одного генерала
    @ Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    В Италии гремит громкий феминистский скандал, которые многие считают частью предвыборной кампании. В центре внимания - генерал Роберто Ваначчи, которого обвиняют в работе на Россию, а также в сексизме и мачизме. И действительно, как минимум одну женщину он планирует «подсидеть» – премьер-министра Джорджу Мелони. Получится ли?

    Скандал начался с непрофильного заявления главы МИД Антонио Таяни. Рассуждая о том, какую девушку посоветовать сыну в жены, он сказал, что выбрал бы серьезную и верную женщину, которая станет хорошей матерью, а «серьезные женщины носят юбки подлиннее».

    Оппозиция выразила протест, а представляющие ее женщины-депутаты появились в парламенте в мини-юбках. После этого Таяни извинился и отметил, что никого не хотел оскорбить. Однако юбочный флешмоб обострил другой политик – лидер партии «Национальное будущее», отставной генерал Роберто Ваначчи, заявив, что предпочитает женщин вообще без юбок. И при помощи ИИ «раздел» фотографию Матильды Сиракузано – замминистра правительства, сожительницы главы Калабрии и члена партии Антонио Таяни. Правда, снял он с нее не юбку, а футболку из-под пиджака.

    Понравилась эта акция, разумеется, не всем. «Отвратительно думать, что можно манипулировать образом женщины в целях такой отвратительной пропаганды», – заявила сама Сиракузано.

    Это не первый раз, когда союз Ваначчи с искусственным интеллектом гремит в новостях. В их послужном списке ролики, где генерал избивает преступников и в роли римского императора отдает приказ о казни оппонентов, находящихся на арене Колизея.

    Все это не просто шутки, а визуализация (в случае казни, конечно, аллегорическая) политической программы Роберто Ваначчи. В 2023 году он выпустил книгу «Мир перевернут с ног на голову» – своего рода правый манифест с критикой замещающей миграции, секс-меньшинств и т. п.

    Основываясь на прописанных там тезисах, партия «Национальное возрождение» призывает к массовым высылкам мигрантов и блокаде Средиземного моря для защиты итальянского берега, выступает за сокращение доступности абортов, снижение возраста привлечения несовершеннолетних к ответственности (до 12 лет) и введение 20-летнего ценза оседлости для получения гражданства.

    Также генерал обещает отменить фемицид (то есть преступления, совершаемые специально против женщин) как отдельную юридическую категорию и продвигает идею ренессанса «средиземноморского патриархата» в Италии.

    Феминистки уверяют, что

    программа Ваначчи – это «возвращение к превосходству белого цисгендерного альфа-самца и женщины в роли его служанки».

    Однако сам генерал уверяет, что его стратегия «средиземноморского патриархата» основана не на «угнетении и владении», а на «долге, верности и жертвенности».

    И эта идея находит понимание у части электората.

    «Я думаю, что у молодых западных мужчин очень часто почти кастрируют в плане инстинктов общения с женщинами. Культурная проблема заключается в том, что иногда все их действия позиционируются как преследование», – говорит депутат от «Национального будущего» Эмануэле Поццоло.

    У Ваначчи своя электоральная логика, близкая к «новой искренности» Дональда Трампа. «В результате получилось политическое предложение, сочетающее в себе различные традиции: консервативные католические представления о семье и сексуальности, старые итальянские представления о мужественности и гораздо более новую онлайн-политику, основанную на недовольстве мужчин», – пишет издание Politico.

    Ваначчи служил в Сомали, Руанде, Йемене, Ираке, Афганистане, а также Боснии и Герцеговине. Поэтому образ у нового лица в итальянской политике пусть специфический, но гармоничный. И это большая проблема для действующего премьер-министра Джорджи Мелони.

    Ваначчи – это своего рода клон Мелони образца 2022 года. Тогда она тоже шла в политику как «новое лицо» и тоже с правой повесткой. Однако после победы на выборах сместилась в центр, отказавшись от предвыборных обещаний о бескомпромиссной борьбе с миграцией и диктатом брюссельских чиновников. Тем самым она создала вакуум на крайне правом фланге, который пытается заполнить как раз Ваначчи.

    Премьер пытается вернуть своих избирателей, например, жесткой реакцией на миграционный кризис в Сеуте с закрытием границ с Испанией и запретом на ношение мусульманских головных уборов в школах, однако в ее искренность уже не особо верят.

    Казалось бы, ну и что? Да, в 2027 году Италию ждут выборы, однако личный рейтинг одобрения Мелони составляет 41%. Это много, особенно по сравнению с 15% Макрона и 10% Мерца. Ее партия также является лидером предвыборных опросов, тогда как у Ваначчи и его «Национального будущего» менее 8%.

    Однако в Италии правит не партия, а коалиция. Сейчас в коалицию Мелони входят ее «Братья Италии», «Вперед, Италия» Антонио Таяни и Лига Маттео Сальвини. И сейчас эта коалиция немного (буквально на пару процентных пунктов) уступает левоцентристам во главе с Демократической партией. В таких условиях у Ваначчи сейчас порядка 8% – и это четвертое место среди всех партий. Получается, что у него «золотая акция», номинал которой к выборам может еще вырасти. Например, за счет охвативших Европу протестов.

    «Этот пламенный демагог, подобно Марин Ле Пен во Франции, безусловно, попытается использовать беспорядки для продвижения имиджа своей партии как борца за закон и порядок», – пишет левая британская The Guardian.

    В своей борьбе Ваначчи предлагает использовать армию, резиновые пули и служебных собак, а также тюремное заключение на срок не менее шести лет для тех, кто будет пойман с поличным при «совершении преступлений против общественного порядка». Многие пострадавшие от мародеров с ним согласятся.

    Еще один инструмент для набора очков – позиция по Украине и России. Сейчас, когда Киев требует от ЕС еще 70 миллиардов долларов на покрытие бюджетных расходов, слова Ваначчи о том, что Зеленский относится к Европе как к банкомату, позитивно воспринимаются многими итальянцами, как и его призыв перестать поставлять оружие в ВСУ.

    Лишь 20% итальянцев поддерживают поставки оружия Украине, а 61% выступают однозначно против.

    Власти Италии даже вынуждены признавать, что идут тут поперек желания населения страны.

    «Мы прекрасно понимаем, что большая часть нашего общественного мнения, в том числе и под влиянием зарубежных источников, выступает против помощи Украине. Трудно объяснить необходимость помогать нации сопротивляться, а также то, что помощь в этом сопротивлении не означает, что вы против мира», – заявил министр обороны Гвидо Крозетто.

    «Мы не можем идти на поводу у этого мнения, если считаем, что оно ошибочно», – добавил он.

    Ваначчи же вряд ли скажет что-то в духе «мне наплевать на мнение людей, меня выбирающих». Он груб и прямолинеен, но при этом искренен. Брать его в свою коалицию Мелони не хочет, а дискредитировать боится, потому что борьба с честным человеком может оттолкнуть от премьера, нарушившего свои предвыборные обещания, еще больше итальянцев.

    Людям надоели ложь и условности современного общества запретов, где леволиберальные идеи отравляют даже правоцентристские партии. Рост популярности «Национального будущего» – это попытка как-то совместить новую искренность и патриархальные тенденции и за счет этого преодолеть экономический и социальный тупик, в котором оказалась страна.

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