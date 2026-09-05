Итальянский политик Ванначчи высмеял обвинения в связях с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Итальянский политик и генерал в отставке Роберто Ванначчи высмеял обвинения газеты Financial Times в том, что он является «троянским конем Кремля», передает «Страна.ua». Издание утверждало, что его позиция может помешать переизбранию премьер-министра Джорджи Мелони.

«Я с дрожью в руке узнал из вашей статьи, что являюсь маньчжурским кандидатом, направленным Российской Федерацией жаловаться на непосильные цены на бензин в моей стране», – написал Ванначчи в ответ на публикацию.

Ванначчи опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в советской ушанке и с рюмкой водки. Он отметил, что недовольство стоимостью топлива разделяют миллионы итальянцев, которые не отчитываются перед Лубянкой.

Политик также выразил недоумение тем, что несогласие с позицией Брюсселя приравнивается к нелояльности Западу. По данным Financial Times, Ванначчи выступает за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, а его партия Futuro Nazionale пользуется поддержкой около 7,6% избирателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянская оппозиционная партия Futuro Nazionale внесла в парламент резолюцию об отказе от военной помощи Украине. В августе Европейский союз запустил процедуру оценки соблюдения европейских ценностей данным политическим объединением. Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони побила рекорд по продолжительности непрерывного пребывания на своем посту.