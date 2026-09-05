Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке
Итальянский политик Ванначчи высмеял обвинения в связях с Россией
Итальянский политик и генерал в отставке Роберто Ванначчи ответил на обвинения в связях с Россией, опубликовав фотографию в советской шапке-ушанке и с рюмкой водки.
Итальянский политик и генерал в отставке Роберто Ванначчи высмеял обвинения газеты Financial Times в том, что он является «троянским конем Кремля», передает «Страна.ua». Издание утверждало, что его позиция может помешать переизбранию премьер-министра Джорджи Мелони.
«Я с дрожью в руке узнал из вашей статьи, что являюсь маньчжурским кандидатом, направленным Российской Федерацией жаловаться на непосильные цены на бензин в моей стране», – написал Ванначчи в ответ на публикацию.
Ванначчи опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в советской ушанке и с рюмкой водки. Он отметил, что недовольство стоимостью топлива разделяют миллионы итальянцев, которые не отчитываются перед Лубянкой.
Политик также выразил недоумение тем, что несогласие с позицией Брюсселя приравнивается к нелояльности Западу. По данным Financial Times, Ванначчи выступает за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, а его партия Futuro Nazionale пользуется поддержкой около 7,6% избирателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянская оппозиционная партия Futuro Nazionale внесла в парламент резолюцию об отказе от военной помощи Украине. В августе Европейский союз запустил процедуру оценки соблюдения европейских ценностей данным политическим объединением. Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони побила рекорд по продолжительности непрерывного пребывания на своем посту.