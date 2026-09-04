«Герани» загнали власть Украины в подвал

Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.