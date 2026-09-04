Пасечник: Дроны ВСУ ранили восемь человек в ЛНР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пасечник сообщил в своем канале Max, что под огнем ВСУ оказались несколько муниципалитетов региона. В Рубежном боевики ударили по медицинскому автомобилю, травмировав фельдшера и водителя, а также задели 59-летнего мужчину на электровелосипеде.

На территории Сватовского округа осколками ранило 18-летнего юношу. Кроме того, беспилотник атаковал легковушку на трассе Белокуракино – Сватово, из-за чего пострадал 41-летний водитель. В Славяносербском районе поврежден энергетический объект и ранен один сотрудник.

В Кременском округе дрон ударил по движущемуся мотоциклу, травмы получили 54-летняя женщина и 57-летний мужчина. Руководитель региона подчеркнул, что всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Также Пасечник отметил, что за минувшие сутки нападениям подверглись гражданские и промышленные объекты в Луганске, Северодонецке и ряде других населенных пунктов. При этом силы ПВО уничтожили около 40 вражеских целей над территорией региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинские боевики ударили по машине аварийной бригады в Рубежном. За несколько дней до этого в результате массированной атаки беспилотников пострадали 11 жителей республики.

Накануне этих событий в том же Рубежном украинские военные также атаковали автомобиль скорой помощи.