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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    11 комментариев
    4 сентября 2026, 15:42 • Новости дня

    Дроны ВСУ ранили восемь человек в ЛНР

    Пасечник: Дроны ВСУ ранили восемь человек в ЛНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате серии атак украинских вооруженных формирований ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей Луганской народной республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник сообщил в своем канале Max, что под огнем ВСУ оказались несколько муниципалитетов региона. В Рубежном боевики ударили по медицинскому автомобилю, травмировав фельдшера и водителя, а также задели 59-летнего мужчину на электровелосипеде.

    На территории Сватовского округа осколками ранило 18-летнего юношу. Кроме того, беспилотник атаковал легковушку на трассе Белокуракино – Сватово, из-за чего пострадал 41-летний водитель. В Славяносербском районе поврежден энергетический объект и ранен один сотрудник.

    В Кременском округе дрон ударил по движущемуся мотоциклу, травмы получили 54-летняя женщина и 57-летний мужчина. Руководитель региона подчеркнул, что всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

    Также Пасечник отметил, что за минувшие сутки нападениям подверглись гражданские и промышленные объекты в Луганске, Северодонецке и ряде других населенных пунктов. При этом силы ПВО уничтожили около 40 вражеских целей над территорией региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинские боевики ударили по машине аварийной бригады в Рубежном. За несколько дней до этого в результате массированной атаки беспилотников пострадали 11 жителей республики.

    Накануне этих событий в том же Рубежном украинские военные также атаковали автомобиль скорой помощи.

    4 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском

    ВС России начали зачистку «Волчанского котла» в Харьковской области

    Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Началась ликвидация остатков украинской группировки, попавшей в окружение под Волчанском в Харьковской области, многие солдаты ВСУ сдаются в плен, сообщили в российских силовых структурах.

    «Началась ликвидация остатков группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области, многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен», – сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

    Собеседник агентства подчеркнул, что кольцо окружения в районе Волчанска сжимается, а интенсивность боевых действий возрастает. Он добавил, что часть украинских бойцов пытается сбежать из окружения через лесополосы, бросая технику и оружие. При этом те, кто отказывается сдаться, уничтожаются на месте.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки противника численностью до двух тыс. человек в Харьковской области. В Минобороны также подтвердили, что войска группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка. Ликвидация котла позволит отодвинуть линию соприкосновения от Белгородской области минимум на 20 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Волчанский котел» попали около двух тысяч украинских военнослужащих.

    Командование ВСУ экстренно перебросило операторов беспилотников для деблокады окруженной группировки.

    Украинские войска безуспешно попытались вывести офицерский состав из зоны окружения.

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    4 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли массированные удары по логистическим центрам и морским судам, уничтожив два сухогруза с вооружением в портах Одесской области, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по ключевым объектам логистической и энергетической инфраструктуры, работающей в интересах украинской армии, говорится в канале ведомства в Max.

    В течение ночи 4 сентября высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники успешно поразили ряд стратегических целей.

    В Киевской области удар пришелся по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс» в населенном пункте Гатное. На его складах хранились и распределялись товары двойного назначения, уточнили в ведомстве.

    В Одесской области целями стали объекты в портах: в Южном поражено судно типа «сухогруз» с военной продукцией, а в Черноморске – аналогичное судно с западным вооружением, склад военно-технического имущества и топливный терминал.

    Кроме того, по данным Минобороны, в населенном пункте Мирное была выведена из строя электроподстанция «Новоодесская».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные атаковали в Черном море два перевозивших оружие судна.

    Днем ранее Вооруженные силы России уничтожили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    В первый день осени ударные дроны поразили морской транспорт с боеприпасами в порту Южный.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    4 сентября 2026, 00:59 • Новости дня
    Боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух американцев на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Боевик Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ во время боевого задания убил двух граждан США, следует из внутренних документов Службы безопасности Украины.

    Документ содержит сведения о звонке на телефон доверия СБУ в ночь на 23 января 2025 года, передает РИА «Новости».

    «На телефон доверия СБУ поступил звонок с мобильного номера телефона… инструктора Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ второго батальона Радека Беднара, который сообщил, что один из его рекрутов на боевом задании убил двух граждан США», – говорится в документе.

    По словам инструктора, после случившегося командир батальона теробороны ВСУ в спешке отправил убийцу на поезде за пределы Украины. Сотрудница СБУ, принявшая звонок, отметила, что Беднар не смог сообщить дополнительные подробности, поскольку плохо владеет украинским языком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников в 2024 году заявил о численности Интернационального легиона в 18 тыс. человек из более чем 85 стран.

    Интернациональный легион территориальной обороны Украины создали по инициативе Владимира Зеленского в феврале 2022 года. В его состав вошли наемники из разных стран. В феврале в ВСУ сообщали, что боевиков легиона перевели в штурмовые подразделения сухопутных войск.

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    4 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА на Краснодарский край
    Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА на Краснодарский край
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сочи и на федеральной территории Сириус идет отражение масштабной атаки беспилотников, зафиксировано возгорание на нефтебазе, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В городе Сочи и федеральной территории Сириус отражают массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру», – сообщил оперативный штаб Кубани в «Максе».

    По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Обломки сбитых дронов обнаруживают по различным адресам. В нескольких жилых домах и зданиях повреждено остекление. В отдельных случаях возникли возгорания, которые удалось оперативно потушить.

    Кроме того, пожар произошел на территории местной нефтебазы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 23 дрона.

    В результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области погибли четыре человека, включая двух медицинских работников, еще трое получили ранения.

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    3 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки

    Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил 245-й мотострелковый полк с освобождением населенного пункта Казачья Лопань, отметив мужество и героизм военнослужащих, сообщило ведомство.

    «Мужественные и самоотверженные воины полка с первых дней специальной военной операции выполняют свой воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках», – приводит Минобороны слова Белоусова в Max.

    Министр поблагодарил бойцов за верность присяге и проявленный героизм. Он выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью служить России и защищать ее национальные интересы.

    Кроме того, министр поздравил 217-й гвардейский парашютно-десантный полк с освобождением Новопавловки в Запорожской области. Глава ведомства отметил, что этот успех станет символом отваги и войдет в историю ратных подвигов русского воинства.

    Месяцем ранее глава военного ведомства поздравил личный состав с освобождением населенного пункта Любицкое.

    В июле министр обороны направил поздравительные телеграммы отличившимся при взятии Константиновки бойцам.

    В конце прошлого года Андрей Белоусов отметил успехи десантников в боях за Степногорск.

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    4 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Грузское и Никаноровку в ДНР
    Российские войска освободили Грузское и Никаноровку в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль Грузское и Никаноровку в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю ВС России освободили 15 населенных пунктов.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Грузское в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, в течение недели подразделения группировки «Центр» освободили Рубежное и Новоандреевку. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2685 военнослужащих, 18 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ.

    На прошедшей неделе подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, накануне они взяли под контроль Никаноровку, а ранее освободили Ижевку в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1365 военнослужащих, 20 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    На прошедшей неделе группировка «Север» установила контроль над Храповщиной, Садками и Великим Приколом в Сумской области, Казачьей Лопанью, Василевкой, Должанкой и Благодатным в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки за указанный период противник потерял более 1660 военнослужащих, 13 бронемашин, десять орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Запад» освободили Святогорск в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1415 военнослужащих, 15 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Червоную Криницу в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом составили более 2230 военнослужащих и шесть бронемашин.

    Подразделения группировки «Днепр» взяли под контроль Новопавловку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    За прошлую неделю уничтожены свыше 330 военнослужащих, шесть бронемашин и 15 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта.

    Днем ранее они освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР.

    А до этого армия России зачистила от противника Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.

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    4 сентября 2026, 09:11 • Новости дня
    При массированной атаке на Белгородскую область за сутки погибли пять человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область порядка 150 раз за прошедшие сутки, в результате погибли пять мирных жителей, еще 14 пострадали, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

    Вооруженные силы Украины нанесли около 150 ударов по территории Белгородской области за минувшие сутки, передает канал Александра Шуваева в «Максе».

    Врио губернатора региона уточнил, что в результате атак погибли пять мирных жителей, еще 14 получили ранения.

    «В результате ударов ВСУ в Шебекинском округе погибли пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи. <…> В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек. Девять раненых находятся на стационарном лечении. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое», – написал Александр Шуваев.

    В общей сложности украинские войска атаковали регион 148 раз. Из них восемь ударов пришлось на артиллерию и реактивные системы залпового огня, а пять раз взрывные устройства сбрасывались с беспилотников. Под обстрел попали 15 округов, включая Белгородский, Шебекинский и Грайворонский.

    Кроме того, средства противовоздушной обороны региона успешно сбили и подавили 123 украинских беспилотных летательных аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при обстреле Шебекино погибли два медицинских работника.

    В середине августа жертвами массированных ударов по региону стали восемь мирных жителей.

    В начале августа в результате ночных атак пострадали еще 25 человек.

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    4 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников
    ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака десяти БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», – заявил глава города в «Максе».

    В настоящее время специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за август в сторону Московского региона Украиной было направлено 8670 беспилотников.

    Масштаб атак дронов ВСУ на Москву в августе вырос до максимального за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    3 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз и контейнеровоз с оружием для ВСУ в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников атаковали в Черном море два судна, перевозивших оружие и боеприпасы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжает наносить групповые удары по морским судам и портовой инфраструктуре, которые задействованы в интересах украинских вооруженных сил, подчеркивается в сообщении Минобороны в Max.

    В течение дня ударные беспилотники успешно атаковали две цели в Черном море. Поражено судно типа «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, уничтожено судно типа «контейнеровоз», занимавшееся перевозкой военно-технического имущества для нужд ВСУ.

    В середине августа российские ударные беспилотники атаковали сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска.

    Несколькими днями ранее высокоточное оружие поразило суда с военными грузами в Одессе и Николаеве.

    В начале прошлого месяца армия России уничтожила четыре транспортных корабля со снаряжением для украинских войск.

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    3 сентября 2026, 19:01 • Новости дня
    Ветеран СВО объяснил отличия российского и украинского подхода к набору в армию

    Ветеран СВО: Украина слухами пытается оправдать свою рабскую мобилизацию

    Для продолжения наступательных действий в зоне СВО у России достаточно людей, которые поступают на службу по контракту или идут добровольцами. Поэтому необходимости в мобилизации никакой нет, заявил газете ВЗГЛЯД сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Он объяснил, зачем Украина пытается распространять слухи о якобы готовящейся мобилизации в России.

    «В планах нашего противника повысить тревожность в обществе. Поэтому вбросы по теме мобилизации идут с постоянной регулярностью. Причем логика у противника примерно такая: если мобилизация на Украине проходит, ну вот, значит, и Россия ответит примерно тем же. Сегодня президент Владимир Путин в очередной раз прямо и недвусмысленно сказал, что у России нет необходимости проводить мобилизацию. И будет именно так, как сказал верховный главнокомандующий», – сказал Афанасьев.

    «Украинская мобилизация принудительная, там, как рабов, людей тащат на фронт и уже даже никто не пытается делать какую-то хорошую мину при плохой игре. Уже говорят о возможной мобилизации женщин на Украине. Ну то есть они делают все, что можно, чтобы как-то себя оправдать. И поэтому они говорят, что и у нас такое будет», – поясняет он.

    В России, подчеркнул ветеран, желающие поступить на военную службу люди заключают контракты или идут добровольцами, и этого числа достаточно для продолжения наступательных действий на линии боевого соприкосновения. «Причем у нас есть время, чтобы их готовить, в том числе к использованию сложной техники. Потому что в большей степени сейчас приходит новая техника. Сейчас скорее эпоха «мобилизации дронов» и искусственного интеллекта. Применение их в боевых условиях – вот это ключевой момент на сегодняшний день», – отметил Афанасьев.

    На Украине же, по его словам, совсем другой посыл: там тоталитарное авторитарное государство, где в людях воспитывается тотальное подчинение. Для этого как раз мобилизацией нагнетается страх в обществе.

    «Мы видим, какие задачи ставит войскам наш президент. Мы видим результаты действий нашей армии. Соответственно, все у нас прозрачно. Общество может видеть, что мобилизации не будет, а все остальное – это слухи», – подчеркнул Афанасьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал слухи о возможной мобилизации информационной атакой противника накануне выборов в Госдуму. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов мобилизации в России и достаточности контрактников для ведения боевых действий. Российские власти отвергли обвинения Владимира Зеленского о подготовке мобилизации в России, назвав их лживой провокацией на фоне обсуждения в Раде «радикальных» мер по мобилизации на Украине.

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    3 сентября 2026, 22:50 • Новости дня
    Зеленский уволил замруководителей СБУ и ГУР после перестрелки в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    После перестрелки между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве ведется служебное расследование в отношении глав спецслужб, уволены их заместители, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Уже есть кадровые решения по обеим структурам: будут уволены заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию», – заявил Зеленский, сообщив также о служебном расследовании в отношении глав СБУ и ГУР.

    Имена уволенных чиновников Зеленский не назвал. При этом штат заместителей главы СБУ включает несколько человек, а структура ГУР засекречена, что не позволяет точно установить, о ком идет речь, передает РИА «Новости».

    Временно исполняющим обязанности главы СБУ на Украине является Александр Поклад, должность руководителя ГУР Минобороны занимает Олег Иващенко.

    По словам Зеленского, обе структуры «действовали так, как быть не должно», и обе «должны отвечать», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназовцы Главного управления разведки и Службы безопасности Украины открыли огонь друг по другу на улицах Киева из-за попыток поделить контроль над мошенническими кол-центрами.

    СБУ заявила о вооруженном нападении военных на своих сотрудников во время следственных действий в микрорайоне Березняки.

    После инцидента Зеленский уволил руководителя Департамента охраны гостайны СБУ Олега Храмова.

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    3 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили минировавшего улицы Херсона робота ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие с помощью ударно-разведывательного дрона ликвидировали наземный роботизированный комплекс ВСУ, устанавливавший мины на улицах Херсона, сообщил военнослужащий с позывным «Виски».

    Бойцы расчета беспилотных систем группировки «Днепр» уничтожили в контролируемом Киевом Херсоне украинского наземного робота, передает РИА «Новости». Роботизированный комплекс занимался дистанционным минированием проезжих частей и тротуаров.

    «Расчет войск беспилотных систем 18-й армии «Днепра», выполняя полет над островом Корабел в городе Херсон, с помощью ударно-разведывательного коптера выявил украинский наземный роботизированный комплекс, проводивший разведку местности и дистанционное минирование проезжих частей и городских тротуаров», – рассказал «Виски».

    Бойцы оперативно решили нанести точечный удар по сухопутному дрону, чтобы остановить установку мин в городской черте. В результате сброса боеприпаса украинский комплекс был полностью уничтожен. В настоящий момент освобождено около 75% территории Херсонской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа губернатор Владимир Сальдо сообщил о дистанционном минировании дорог Херсонской области украинскими беспилотниками.

    Несколькими днями позже российские военные уничтожили десять наземных робототехнических комплексов ВСУ на харьковском направлении.

    В середине августа бойцы группировки «Днепр» нанесли точечный удар по замаскированному цеху сборки дронов в Херсоне.

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    3 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Каменке-Днепровской погибла женщина

    Tекст: Антон Антонов

    В прифронтовой Каменке-Днепровской Запорожской области в результате ударов ВСУ погибла местная жительница, еще двое мирных жителей получили тяжелые ранения, сообщили в администрации Каменко-Днепровского муниципального округа.

    «За последние дни наш округ пережил несколько тяжелых ударов. И каждый из них – это боль. В результате обстрелов со стороны террористов, называющих себя «украинскими военными», но воюющими с мирными жителями, погибла наша с вами землячка. Еще два человека получили тяжелые ранения, они сейчас под наблюдением врачей», – сообщает администрация в мессенджере «Макс».

    В результате ударов повреждены жилые дома, административные здания, объекты коммунальной инфраструктуры, а также личный и служебный транспорт.

    Кроме того, полностью уничтожен объект культурного наследия – фрагмент торговых рядов купца Суворова, представлявший собой жилой дом.

    «За последние дни наш округ пережил несколько тяжелых ударов. И каждый из них – это боль», – говорится в обращении администрации к жителям округа.

    Власти пообещали оказать всю необходимую помощь людям, которые лишились жилья и имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Каменке-Днепровской дроны ВСУ нанесли удары по мирной жительнице и рынку города.

    Ранее украинские беспилотники атаковали территорию автотранспортного предприятия, ранив двух мирных жителей.

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    4 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 23
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 23
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 23 дрона, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    В настоящее время на местах падения обломков сбитых аппаратов находятся сотрудники профильных экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов.

    За август в сторону Московского региона Украиной было направлено 8670 беспилотников.

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    3 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    При атаке дрона в Белгородской области пострадали трое мирных жителей

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородской области три человека получили осколочные ранения после атаки украинского беспилотника, сообщил оперативный штаб региона.

    «При ударе ВСУ в Грайворонском округе пострадали три мирных жителя», – сообщает оперативный штаб региона в «Максе».

    Украинский беспилотник сбросил взрывные устройства, в результате чего мужчина и две женщины получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу бойцы местной самообороны.

    В медицинском учреждении раненым оказывают всю необходимую помощь. Информация о возможных повреждениях инфраструктуры в настоящее время уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинского обстрела Шебекино погибли четыре человека, включая двух медицинских работников, еще трое получили ранения.

    Накануне врио губернатора Александр Шуваев сообщил о гибели двух человек при массированных ударах по региону.

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