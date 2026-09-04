Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины
Российские войска нанесли массированные удары по логистическим центрам и морским судам, уничтожив два сухогруза с вооружением в портах Одесской области, сообщили в Минобороны.
Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по ключевым объектам логистической и энергетической инфраструктуры, работающей в интересах украинской армии, говорится в канале ведомства в Max.
В течение ночи 4 сентября высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники успешно поразили ряд стратегических целей.
В Киевской области удар пришелся по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс» в населенном пункте Гатное. На его складах хранились и распределялись товары двойного назначения, уточнили в ведомстве.
В Одесской области целями стали объекты в портах: в «Южном» поражено судно типа «сухогруз» с военной продукцией, а в «Черноморске» – аналогичное судно с западным вооружением, склад военно-технического имущества и топливный терминал.
Кроме того, по данным Минобороны, в населенном пункте Мирное была выведена из строя электроподстанция «Новоодесская».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные атаковали в Черном море два перевозивших оружие судна.
Днем ранее Вооруженные силы России уничтожили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.
В первый день осени ударные дроны поразили морской транспорт с боеприпасами в порту Южный.