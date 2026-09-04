Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Кобяков: США уступают инициативу Китаю в области искусственного интеллекта
Вашингтон стремительно теряет лидерские позиции в глобальной технологической гонке, уступая первенство Пекину в разработке передовых больших языковых моделей, заявил на итоговом брифинге на ВЭФ советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
Кобяков в ходе итогового брифинга обратил внимание на кардинальные изменения в сфере высоких технологий, передает РИА «Новости».
«В области искусственного интеллекта наметился настоящий перелом, США на глазах уступают инициативу Китаю в гонке больших языковых моделей, главным же вопросом становится вопрос власти, у кого она будет», – подчеркнул Антон Кобяков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил другим странам исключением из американской коалиции за сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта.
В сентябре США и КНР проведут двусторонние переговоры по вопросам рисков от применения передовых нейросетей.
В прошлом году китайские разработчики впервые обогнали американские корпорации по темпам развития рынка открытых ИИ-моделей.