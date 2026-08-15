Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Reuters: США решили потребовать от других стран не работать с Китаем в сфере ИИ
Вашингтон намерен потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта, пригрозив исключением из американской коалиции при сотрудничестве с Китаем, пишет Reuters со ссылкой на чиновника США и внутренний документ.
По данным Reuters, Соединенные Штаты готовятся уведомить 35 государств о необходимости сделать выбор между американскими и китайскими технологическими инициативами. В случае присоединения к конкурирующей программе Пекина страны будут исключены из возглавляемой Вашингтоном коалиции.
Проект соответствующего письма подготовил Госдепартамент. Документ адресован участникам инициативы Pax Silica, запущенной в 2025 году для защиты цепочек поставок моделей ИИ, полупроводников и важнейших минералов. К ней присоединились около двух десятков государств, включая Японию, Австралию, Южную Корею и Казахстан.
«Быть частью всего – значит не быть частью ничего. Подписание декларации Pax Silica – это не просто подписка на членство, а обязательство», – говорится в тексте. В письме подчеркивается, что участие в американской инициативе несовместимо с членством в дублирующих программах с конфликтующими ожиданиями.
Принуждая страны к выбору, США рассчитывают лишить Китай ресурсов в гонке за создание наиболее совершенного искусственного интеллекта. В июле 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин запустил конкурирующую инициативу. Пока единственной страной, присоединившейся к обеим инициативам, стал Казахстан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Пекин запланировали на сентябрь переговоры по вопросам рисков от применения передовых моделей искусственного интеллекта.
Американские технологические гиганты OpenAI, Anthropic и Google объединились дляпротиводействия китайским фирмам.