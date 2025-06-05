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Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы «Ё»
Путин эмоционально отреагировал на призыв считать букву «Ё» национальным достоянием
На заседании Совета по поддержке русского языка завкафедрой русского языка ДВФУ Лилиана Воронова заявила о необходимости особого отношения к букве «Ё» как национальному достоянию. Президент РФ Владимир Путин эмоционально отреагировал на это предложение.
Во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ заведующая кафедрой русского языка ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Лилиана Воронова призвала обратить особое внимание на букву «Ё», передает ТАСС.
Она подчеркнула: «Я очень люблю букву «Ё» и считаю, что мы должны ей уделить соответствующее внимание, как нашему национальному достоянию».
Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на эту идею.
Напомним, Путин назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности. Путин также выступил за сохранение чистоты русского языка и поддержал использование кириллицы вместо латиницы.
Кроме того, глава государства предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова.