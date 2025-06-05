Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы «Ё»

Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры

Tекст: Ольга Иванова

По словам Ушакова, Путин начал разговор с обсуждения ситуации вокруг Украины и подробно рассказал о втором раунде переговоров с украинской стороной. Российский президент подчеркнул, что переговоры в Стамбуле были полезными, передает ТАСС.

Ушаков также сообщил, что Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать переговоры, заявив: «Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать по прямому указанию киевского режима, [нанося] целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению».

В ходе беседы обсуждалась и тема атак на российские военные аэродромы. Дональд Трамп, как уточнил Ушаков, вновь подтвердил, что американская сторона не была заранее проинформирована о планах Киева по этим ударам. Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

Ушаков также уточнил, что президенты не обсуждали тексты проектов меморандумов между Россией и Украиной. Разговор длился 1 час 10 минут.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.