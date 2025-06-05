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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    7 комментариев
    5 июня 2025, 17:23 • Новости дня

    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы «Ё»

    Путин эмоционально отреагировал на призыв считать букву «Ё» национальным достоянием

    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы «Ё»
    @ Кремль. Новости/RUTUBE

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На заседании Совета по поддержке русского языка завкафедрой русского языка ДВФУ Лилиана Воронова заявила о необходимости особого отношения к букве «Ё» как национальному достоянию. Президент РФ Владимир Путин эмоционально отреагировал на это предложение.

    Во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ заведующая кафедрой русского языка ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Лилиана Воронова призвала обратить особое внимание на букву «Ё», передает ТАСС.

    Она подчеркнула: «Я очень люблю букву «Ё» и считаю, что мы должны ей уделить соответствующее внимание, как нашему национальному достоянию».

    Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на эту идею.

    Напомним, Путин назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности. Путин также выступил за сохранение чистоты русского языка и поддержал использование кириллицы вместо латиницы.

    Кроме того, глава государства предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова.

    4 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении Путина ответить Киеву на удары по аэродромам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Трамп опубликовал сообщение в социальной сети TRUTH Social, где рассказал, что Путин выступил с решительным заявлением о необходимости ответных действий на недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости».

    В ходе обсуждения лидеры затронули и другие вопросы. Трамп отметил, что одной из тем беседы стало недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

    Ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России, который продлился более часа и касался событий на Украине.

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    4 июня 2025, 21:04 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, подробно обсудив итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин начал разговор с обсуждения ситуации вокруг Украины и подробно рассказал о втором раунде переговоров с украинской стороной. Российский президент подчеркнул, что переговоры в Стамбуле были полезными, передает ТАСС.

    Ушаков также сообщил, что Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать переговоры, заявив: «Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать по прямому указанию киевского режима, [нанося] целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению».

    В ходе беседы обсуждалась и тема атак на российские военные аэродромы. Дональд Трамп, как уточнил Ушаков, вновь подтвердил, что американская сторона не была заранее проинформирована о планах Киева по этим ударам.  Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Ушаков также уточнил, что президенты не обсуждали тексты проектов меморандумов между Россией и Украиной. Разговор длился 1 час 10 минут.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    5 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин цитатой Тютчева призвал Европу научиться уважать Россию

    Путин процитировал слова Тютчева о важности взаимного уважения России и Европы

    Путин цитатой Тютчева призвал Европу научиться уважать Россию
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значение слов поэта Федора Тютчева о том, что уважение между Россией и Европой должно быть обоюдным, и процитировал его высказывание.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка напомнил слова поэта Федора Тютчева, передает сайт Кремля. Путин отметил, что Тютчев был истинным патриотом и мудрым человеком, чье наследие выходит за рамки стихотворных форм.

    Глава государства процитировал слова поэта, обращенные к европейцам о необходимости уважения России: «Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе».

    Путин подчеркнул, что эти слова актуальны и сегодня, и напомнил, что Тютчев писал их применительно к отношениям между Россией и Германией, но по сути обращался ко всем европейцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел заседание Совета по поддержке русского языка.

    На заседании была представлена информация о создании государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка.

    Путин заявил, что этот документ призван защитить русский язык как доминанту общероссийской гражданской идентичности.

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    4 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Ушаков: Трамп выразил надежду на содействие России по Ирану
    Ушаков: Трамп выразил надежду на содействие России по Ирану
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Трамп подчеркнул важность российской поддержки на этом направлении, передает ТАСС.

    «Дональд Трамп считает, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом отработать с иранской стороной», – сказал Ушаков. По словам Ушакова, американский лидер отметил, что поддержка России может оказать влияние на переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США, в ходе которого подробно обсудил итоги прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    @ Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который продлился более часа и касался событий на Украине.

    Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсудили недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости». Экс-президент США подчеркнул, что диалог длился один час 15 минут и был довольно содержательным.

    По словам Трампа, беседа с российским лидером прошла в позитивном ключе. При этом Трамп добавил, что обсуждение не стало тем шагом, который сразу приведет к миру. Он также сообщил, что Россия якобы пообещала «дать ответ» на украинскую атаку аэродромов.

    Ранее на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    5 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным
    В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжительность телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, состоявшегося накануне вечером, составила 1 час 10 минут, а не 1 час 15 минут, как ранее заявил президент США.

    Как передают РИА «Новости» и ТАСС, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся в среду вечером и длился 1 час 10 минут. Государственные информационные агентства сообщили об этом в четверг, ссылаясь на свои источники.

    В то же время, Дональд Трамп в публикации в Truth Social заявил, что его беседа с российским лидером продолжалась 1 час 15 минут. Российские агентства отметили разницу в пять минут между озвученными цифрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился один час десять минут.

    Этот разговор стал частью дипломатических усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Путин и Трамп обсудили итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле.

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    5 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому

    NYT: Трамп испытывает особую неприязнь к украинскому лидеру

    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Советники американского президента Дональда Трампа сообщили, что Владимир Зеленский вызывает у главы Белого дома особую неприязнь, к тому же он неоднократно называл того «плохим парнем», пишет NYT.

    «Советники говорят, что Трамп недоволен как российским президентом Владимиром Путиным, так и украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он испытывает особую неприязнь к лидеру украинской стороны. Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отметила, что Трамп ранее считал свои отношения с президентом России «очень, очень хорошими», что позволит легко и быстро разрешить украинский конфликт.

    «Однако мистер Трамп на собственном горьком опыте убедился, каковы пределы влияния Америки, когда он не желает отправлять Украине больше оружия и денег», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул умение Владимира Зеленского добиваться финансовой поддержки от Вашингтона, назвав украинского лидера «превосходным торговцем».

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    5 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин призвал использовать в общественных пространствах кириллицу вместо латиницы
    Путин призвал использовать в общественных пространствах кириллицу вместо латиницы
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В общественных пространствах следует использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы», заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

    «В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит, исторический алфавит – кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики еще в XIX веке иронизировали над таким подражательством», – цитирует Путина ТАСС.

    Также в ходе заседания глава государства назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности.

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    4 июня 2025, 22:29 • Новости дня
    Ватикан призвал Россию сделать жест, способствующий миру

    Пресс-служба папы римского сообщила о темах разговора Льва XIV и президента России

    Tекст: Ирма Каплан

    Состоялся телефонный разговор между папой Львом XIV и президентом России Владимиром Путиным, сообщил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, отметив, что особое внимание было уделено ситуации на Украине.

    «Сегодня состоялся телефонный разговор между папой Львом XIV и президентом Путиным», – приводит его газета Messaggero.

    В ходе телефонного разговора, помимо вопросов, представляющих взаимный интерес, особое внимание было уделено ситуации на Украине и миру. Папа призвал Россию сделать жест, способствующий миру, он подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта, продолжил Бруни.

    «Сторона говорили о гуманитарной ситуации, необходимости содействия оказанию помощи там, где это необходимо, продолжающихся усилиях по обмену пленными и ценности работы, которую кардинал Цуппи проводит в этом направлении», – пояснил представитель Ватикана.

    Он уточнил, что папа римский упомянул патриарха Кирилла и поблагодарил его за добрые пожелания, полученные в начале его понтификата, подчеркнув, что «общие христианские ценности могут быть светом, помогающим искать мир, защищать жизнь и добиваться подлинной религиозной свободы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в этот день Кремль сообщил о том, что Владимир Путин во время телефонного разговора с папой римским Львом XIV поздравил понтифика с избранием и передал пожелания от патриарха Кирилла.

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    4 июня 2025, 18:07 • Новости дня
    Путин заявил о некомпетентности Киева оценивать делегацию России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Путин подверг резкой критике руководство Украины, усомнившись в его праве оценивать уровень российской делегации на переговорах.

    Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства прокомментировал претензии Киева к составу российской делегации на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что определение уровня участников переговоров является исключительно прерогативой страны, которую они представляют. Путин заявил: «По поводу уровня наших переговорщиков, гуманитарной паузы – в соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют».

    Глава государства также отметил, что право оценивать состав делегации имеют только эксперты и люди, обладающие безусловным авторитетом и высокой компетентностью. В этой связи Путин поставил под сомнение авторитет и компетенции руководства Украины, назвав его «насквозь прогнившим и полностью коррумпированным режимом» и добавив, что «во всем мире об этом говорят».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин акцентировал внимание на итогах недавних переговоров российских и украинских делегаций. Президент Украины выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел.

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    5 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин предложил учредить День языков народов России

    Путин предложил учредить 8 сентября День языков народов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова. Глава государства выступил с этим предложением на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. 

    Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно восьмого сентября, передает сайт Кремля. Он отметил, что эта дата выбрана не случайно: 8 сентября родился Расул Гамзатов, автор известных «Журавлей».

    «Автор легендарных «Журавлей», он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.

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    4 июня 2025, 18:31 • Новости дня
    Бастрыкин доложил Путину об уничтожении украинской ДРГ в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Брянской области с 20 по 25 мая нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу, заявил глава СКР Александр Бастрыкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    В операции участвовали ФСБ, Росгвардия, МВД и Минобороны, доложил председатель СКР главе государства, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что во время расследования подрыва железнодорожного моста в Брянской области якобы обнаружили несработавшую бомбу с примерно 10 кг пластиковой американской взрывчатки С-4.

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    4 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин обсудил с папой римским Львом XIV свободу вероисповедания на Украине

    Путин провел телефонные переговоры с папой римским Львом XIV

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин во время телефонного разговора с папой римским Львом XIV поздравил понтифика с избранием и передал пожелания от патриарха Кирилла. В ходе разговора стороны коснулись вопросов урегулирования конфликта и прав верующих на Украине.

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с папой римским Львом XIV, передает официальный Telegram-канал Кремля. Президент поздравил понтифика с избранием и пожелал успехов, а также передал слова поддержки от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    В ходе беседы отмечен вклад папы Франциска в развитие отношений между Россией и Святым Престолом. Собеседники условились продолжать работу над сближением на основе духовных ценностей и обсуждали расширение культурно-гуманитарных контактов, а также актуальные вопросы защиты христиан и святынь, в том числе на Ближнем Востоке.

    Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Путин подтвердил ориентацию на политико-дипломатическое урегулирование и подчеркнул важность устранения первопричин конфликта. Президент России сообщил о достигнутых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших на переговорах в Стамбуле и отметил усилия по воссоединению детей с родственниками.

    Путин выразил благодарность Ватикану за готовность содействовать урегулированию и подчеркнул важность деполитизированного подхода к гуманитарным вопросам. Также он обратил внимание на действия киевских властей, акцентировав, что удары по гражданским объектам на российской территории квалифицируются как терроризм в международном праве.

    В завершение разговора выражена надежда на более активную поддержку Святого Престола свободы вероисповедания на Украине. Обе стороны подтвердили намерение поддерживать контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который длился более часа и был посвящен ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин намерен провести в среду несколько международных телефонных переговоров. Кремль не планирует в ближайшие дни телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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    4 июня 2025, 18:23 • Новости дня
    Путин поручил перевести услуги ведомств на российский мессенджер

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить перевод государственных и финансовых сервисов на разрабатываемую национальную платформу для обмена сообщениями.

    Путин поручил организовать процесс перевода услуг государственных ведомств и финансовых учреждений на создаваемую платформу российского мессенджера, передает РИА «Новости». Он выступил с этим предложением на совещании с членами правительства, проходящем в формате видеоконференции.

    Обращаясь к руководителям, Путин подчеркнул, что поддержка отечественного мессенджера должна быть целенаправленной. «Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно», – заявил президент.

    В ходе совещания Путин отметил значимость цифровых решений для российских государственных структур и необходимость сконцентрироваться на развитии отечественных технологических платформ.

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    4 июня 2025, 23:10 • Новости дня
    Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью усилий США по Украине

    Госдеп связал телефонный разговор Путина и Трампа с усилиями США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа стал частью дипломатических усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Тэмми Брюс сообщила, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным стал частью дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Госдепартамента заявила, что этот контакт был частью переговорного процесса и дипломатических шагов между лидерами двух стран.

    Брюс отметила, что такие разговоры между мировыми лидерами могут привести к изменениям в международной повестке. По ее словам, Трамп продолжает прилагать усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

    В Госдепе также подчеркнули, что Вашингтон рассматривает подобные контакты как способ продвижения своих дипломатических инициатив, направленных на снижение напряженности в регионе.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Владимир Путин по телефону рассказал Дональду Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

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      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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