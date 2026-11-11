Лидеры ОДКБ подписали итоговую декларацию на саммите в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается приоритет политико-дипломатических средств в решении конфликтов, взаимное уважение, равноправие и невмешательство во внутренние дела государств. Лидеры подчеркнули намерение продолжить тесное сотрудничество для обеспечения равной и неделимой безопасности в Евразии без внешнего вмешательства, а также анонсировали разработку Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Особое внимание в декларации уделено сохранению исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне и противодействию переписыванию истории. Главы государств указали, что преступления нацистов против мирного населения должны расцениваться как геноцид народов СССР. Кроме того, страны ОДКБ выступили за укрепление роли ООН и выразили сожаление в связи с прекращением действия Договора о СНВ.

Участники саммита выразили озабоченность приближением военной инфраструктуры других стран к границам государств ОДКБ и выступили против размещения оружия в космическом пространстве. Также лидеры стран отметили важность совместной борьбы с терроризмом, киберпреступностью, незаконной миграцией и наркотрафиком, для чего в зоне ответственности организации продолжат проводить специальные профилактические операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду участники саммита ОДКБ в Москве лишили Армению права голоса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на необходимость укрепления военного потенциала организации.

Во вторник глава МИД России Сергей Лавров назвал уходящий год продуктивным в развитии объединения.