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    10 ноября 2026, 22:00 • В мире

    Главные города США начинают строительство коммунизма

    Главные города США начинают строительство коммунизма
    @ Dmitryshein/wikipedia, Public Domain

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В США до сих пор не могут подвести все итоги прошедших выборов, но к крупнейшим городам страны это не относится. Там уверенно выбрали своей властью крайне левых политиков, подчас – марксистов. Это называют «триумфом коммунизма», а на роль Ленина сватают мэра Нью-Йорка Мамдани. Потянет?

    Если бы международный отдел ЦК КПСС до сих пор существовал, выступал бы сейчас с торжествующим докладом: важнейшие города США перешли под контроль коммунистов.

    Коммунистами этих людей называет в основном Дональд Трамп и лояльная ему часть Республиканской партии. Сами себя они называют демократическими социалистами Америки и пользуются поддержкой одноименного движения (DSA), но президенту США, должно быть, виднее: коммунисты так коммунисты. Международный отдел ЦК КПСС тоже предпочел бы, чтобы они были именно коммунистами.

    Еще в прошлом году перед «красной угрозой» капитулировал крупнейший город США – Нью-Йорк, избрав градоначальником ультралевого по местным меркам политика Зохрана Мамдани. За это время на Манхэттене не построили социализм, но и дров мэр-марксист наломать не успел. Поэтому выборы в Конгресс стали не только разгромными для республиканцев (до сих пор решается, будут ли сенаторы-демократы представлять даже такие традиционно консервативные штаты, как Аляска и Миссисипи). Они стали небывало успешными для DSA.

    В общей сложности коммунистам (по Трампу) удалось избрать за сотню своих кандидатов в органы власти разных уровней, но при этом каждого седьмого – в Нью-Йорке, под крылом Мамдани. Самый убедительный улов: посты мэра второго по численности населения города – Лос-Анджелеса, а также столичного Вашингтона. Обе истории по-своему показательны.

    Город Вашингтон настолько левое место, что выборы там даже Рональд Рейган не выигрывал (а он их выигрывал во всех штатах, кроме Миннесоты). Это цитадель чиновников и разного рода мигрантов, беженцев, беглецов. Чернокожие стали там большинством еще в 1950-х, а сейчас столица США в числе городов-лидеров по доле жителей, которые не владеют английским даже на базовом уровне. Местное законодательство изначально (то есть со времен Джорджа Вашингтона) было либеральнее, чем законы штатов, что сделало федеральный округ Колумбия своего рода убежищем.

    Поэтому мэры там уже давно – строго демократические. С некоторых пор (и, возможно, навсегда) – чернокожие. Но впервые это будет именно социалистка – Дженис Льюис Джордж. Более того, человек, получивший официальную поддержку недоброй памяти движения BLM. С тех пор, как его активисты безнаказанно громили города под предлогом борьбы с расизмом, бренд сильно поистрепался по банальной причине: многие знаковые фигуры попались на воровстве донатов и грантов, то есть «поддержка черных» оказывалась адресной и очень ограниченной. О тех, кто с самого начала считал погромщиков внутренними врагами, и говорить не стоит.

    Проще говоря, поддержка BLM очень токсична, сродни «черной метке». Люди голосуют по принципу «кто угодно, только не эти». Но в столице США стоппер не сработал, теперь там именно эти (хотя саму Льюис Джордж трудно назвать погромщицей, скорее, она попутчица).

    Что же касается Лос-Анджелеса, в главном городе наглухо либеральной Калифорнии с 2022 года политически безупречный мэр: женщина, чернокожая и, разумеется, демократка. Однако переизбраться Карен Басс не удалось, она проиграла выборы Нитье Раман – тоже демократке, но из DSA. Она переехала из Индии в шестилетнем возрасте, а теперь обещает решить проблемы с доступностью жилья погрязшего в долгах мегаполиса.

    Цели у кандидатов DSA совпадают, куда бы они ни избирались – в мэрию, Палату представителей и Сенат. Доступные жилье и медицина, развитый общественный транспорт, экологически благоприятная среда. «Мы за все хорошее против всей фигни / По траве некошеной чтобы шли ступни».

    Методы достижения целей крутятся в области того, что ресурсы нужно отнять у богатых и как-то их распределить. Этому часто мешает федеральное законодательство, но еще больше тот факт, что богачи не обязаны жить в том городе, где с них хотят содрать три шкуры, поэтому запросто переезжают в другой, оставляя территорию социалистов вовсе без налоговых выплат.

    Мамдани это противоречие, как уже было сказано, устранить не успел. Но к победившим соратникам обратился с призывом поспешить и не тушеваться. По его словам, «трамписты» не смогли реализовать свою программу, медля и упиваясь победой, а демократическим социалистам важно не повторить этой ошибки врага, действуя прямо сейчас.

    Получилось почти по Ильичу: вчера было рано, завтра будет поздно.     

    Мэр Нью-Йорка не претендует на роль вождя DSA, но лицом и «мотором» уже стал. Прежде эту роль играл Берни Сандерс – первый из американских политиков, кто, объявив себя социалистом, получил не слежку со стороны ФБР, а колоссальные донаты на предвыборную кампанию.

    О нем до сих пор говорят с придыханием, и он все еще в строю – по-прежнему сенатор от маленького Вермонта, формально независимый, но в альянсе с демократами. Вместе с ними он празднует победу и готовится участвовать в «чистках» команды Трампа, лоббируя в качестве первоочередной цели министра здравоохранения Роберта Кеннеди (большинство демократов хочет начать с главы Пентагона Пита Хегсета).

    Но в свои 85 лет Сандерс не похож на лидера будущего, а Александрия Окасио-Кортес – еще одна видная коммунистка с Капитолийского холма – успела нарастить антирейтинг за соглашательство с элитами. Так свято место постепенно занимает Мамдани – харизма ему позволяет, а груз ошибок пока не тянет на дно. Потом, конечно, утянет.

    Что-то очень похожее мы видели в Западной Европе, где левые политики еще в прошлом веке не стеснялись называть себя ни коммунистами, ни социалистами. В какой-то момент все крупные столицы перешли в руки «розовых» и даже «красных». Формально они принадлежали к какой-то ведущей левой силе, но были гораздо прогрессивнее (по мнению сторонников) и радикальнее (по мнению противников).

    Кое-что из их нововведений теперь стало нормой для многих городов; изначально критиковавшееся – воспроизводится. Например, инициатива лондонского мэра Кена Ливингстона, которого называли единственным истинно левым политиком Великобритании, по повсеместному размещению указателей для слабовидящих.

    Если сравнивать с современностью, это было благодатное время: сейчас и Берлин, и Лондон, и Париж могут только мечтать о прежнем уровне благополучия, безопасности и имиджа передового края мира, который может избрать мэром даже коммуниста.

    Из-за левой же политики по приему мигрантов росла нагрузка на инфраструктуру, а из-за дороговизны прогрессивных инициатив росли заимствования, а вместе с ними налоги и затраты на обслуживание долга. И что выросло – то выросло: европейские мегаполисы все меньше напоминают социалистический рай, обещанный прогрессивными мэрами, проигрывая в этом самим себе из начала века.

    Вряд ли в США результат будет принципиально иным, но стоит учитывать, что жизнь американского мегаполиса в большей степени напоминает зебру – хорошие времена там чередуются с плохими. Раз в 15-20 лет происходит какой-нибудь бунт (чаще расовый), а в перерывах устаканивается. Промышленные кварталы сперва растут, потом угасают, затем реновируются и заселяются средним классом. Уличная преступность то безумствует, то растворяется до нового социально-экономического кризиса.

    Все уже было, и призрак коммунизма, зацепившись за главные города США, рискует стать жертвой той же цикличности.

    Судя по электоральной статистике, на выборы в этот раз пришли примерно те же люди, что и в триумфальном для «трампистов» 2024 году. У них было осознанное желание проголосовать против власти, но симпатий к правоцентристской элите демократов, торжествовавшей при Джо Байдене, не прибавилось ничуть, поэтому в выигрыше зачастую оказались социалисты как своего рода партийная оппозиция.

    Сейчас они попытаются стать если не доминирующей силой, то как минимум той, чья повестка перенимается партийным центром – и именно этому, судя по всему, посвящен призыв Мамдани не мешкать с продвижением программы.

    Вариантов для того, чтобы реализовать человеколюбивые планы DSA, по-прежнему не много – или посадить миллионеров на цепь, или продолжать рост долговой нагрузки. К избирательному циклу через два года разочарованные в «трампизме» наверняка успеют разочароваться и в «коммунизме», так как ультралевым силам США больше не получится отпетлять от провалов Демократической партии под предлогом того, что ретроградные силы не дают дорогу их идеям.

    Но пока – из-за кризиса доверия к старым левым и новым правым – победный марш демократических социалистов, чьи ряды распухли до немыслимой прежде цифры в 130 тысяч человек, продолжится. На очереди третий по значимости мегаполис – Чикаго, где мэр черный и демократ, но все же не красный, и город давно считается одной из столиц внутрипартийной коррупции.

    А потом и у Хьюстона начнутся проблемы.

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