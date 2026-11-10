Глава МИД Белоруссии Рыженков предрек крах Киева без военной поддержки США

Tекст: Вера Басилая

«Это один из ключевых факторов скорейшего урегулирования конфликта. Потому что самое современное западное оружие, несмотря на все амбиции Европы, – все-таки производится в США», – заявил Рыженков в интервью газете Berliner Zeitung.

Министр подчеркнул решающую роль американских технологий и вооружений на фронте. По его словам, влияние Соединенных Штатов определяется не только военной мощью, но и способностью использовать экономические рычаги, включая таможенные тарифы и ограничения, заставляя другие страны ориентироваться на позицию Вашингтона.

Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии добавил, что европейская помощь без участия США не сможет переломить ситуацию. Финансовые возможности Евросоюза постепенно сокращаются на фоне нарастающих внутренних проблем.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков назвал акции протеста в Испании и Франции следствием политики европейских элит по поддержанию конфликта на Украине.

В начале октября в Минске рассказали о выстраивании отношений с Вашингтоном на основе взаимных интересов без ущерба партнерству с Москвой.