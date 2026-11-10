В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
В Белоруссии назвали прямой диалог России и США ключом к миру на Украине
Глава МИД Белоруссии Рыженков предрек крах Киева без военной поддержки США
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что прямой диалог между Москвой и Вашингтоном является ключевым фактором для урегулирования конфликта на Украине, так как без американской поддержки у Киева нет шансов на успех.
«Это один из ключевых факторов скорейшего урегулирования конфликта. Потому что самое современное западное оружие, несмотря на все амбиции Европы, – все-таки производится в США», – заявил Рыженков в интервью газете Berliner Zeitung.
Министр подчеркнул решающую роль американских технологий и вооружений на фронте. По его словам, влияние Соединенных Штатов определяется не только военной мощью, но и способностью использовать экономические рычаги, включая таможенные тарифы и ограничения, заставляя другие страны ориентироваться на позицию Вашингтона.
Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии добавил, что европейская помощь без участия США не сможет переломить ситуацию. Финансовые возможности Евросоюза постепенно сокращаются на фоне нарастающих внутренних проблем.
Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков назвал акции протеста в Испании и Франции следствием политики европейских элит по поддержанию конфликта на Украине.
В начале октября в Минске рассказали о выстраивании отношений с Вашингтоном на основе взаимных интересов без ущерба партнерству с Москвой.