Tекст: Денис Тельманов

В Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области зафиксированы новые удары украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре, в результате которых повреждены объекты инфраструктуры, административное здание, служебный автомобиль, один частный автомобиль и пять частных домовладений, сообщила администрация округа в Max. По данным властей, погибших и пострадавших среди мирных жителей нет.

«Атаки на жилые дома и имущество мирных жителей недопустимы», – заявили в администрации, подчеркнув, что подобные действия, направленные против гражданского населения, заслуживают самого решительного ответа.

Администрация Каменско-Днепровского округа призвала жителей сохранять бдительность и при звуках выстрелов или появлении беспилотника немедленно уходить в безопасное место, а также не приближаться к обломкам дронов и не подвергать свою жизнь опасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при атаках украинских беспилотников на Каменско-Днепровский муниципальный округ Запорожской области три человека погибли, еще один пострадал.

В воскресенье в селе Первомайское Курской области мирный житель погиб при ударе дрона Вооруженных сил Украины по трактору.

В субботу в районе села Головчино Белгородской области местная жительница получила множественные осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника.