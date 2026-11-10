  • Новость часаПутин назвал экономику и безопасность главными темами предстоящей сессии ОДКБ
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    Против Ле Пен бросили дзюдоиста
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    В ВСУ предрекли превращение Киева и Одессы в непригодные для жизни города
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    Лихачев: Росатом в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной АЭС
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    14 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 20:44 • Новости дня

    При атаках дронов ВСУ в Запорожской области повреждены пять домов

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области сообщила, что в результате новых атак украинских беспилотников повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные дома, при этом жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

    В Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области зафиксированы новые удары украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре, в результате которых повреждены объекты инфраструктуры, административное здание, служебный автомобиль, один частный автомобиль и пять частных домовладений, сообщила администрация округа в Max. По данным властей, погибших и пострадавших среди мирных жителей нет.

    «Атаки на жилые дома и имущество мирных жителей недопустимы», – заявили в администрации, подчеркнув, что подобные действия, направленные против гражданского населения, заслуживают самого решительного ответа.

    Администрация Каменско-Днепровского округа призвала жителей сохранять бдительность и при звуках выстрелов или появлении беспилотника немедленно уходить в безопасное место, а также не приближаться к обломкам дронов и не подвергать свою жизнь опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при атаках украинских беспилотников на Каменско-Днепровский муниципальный округ Запорожской области три человека погибли, еще один пострадал.

    В воскресенье в селе Первомайское Курской области мирный житель погиб при ударе дрона Вооруженных сил Украины по трактору.

    В субботу в районе села Головчино Белгородской области местная жительница получила множественные осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника.

    10 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Более 5 тыс. заявок поступило на третий поток «Время героев» за первые сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организаторы третьего потока программы «Время героев» для участников спецоперации без высшего образования получили свыше 5 тыс. заявок за первые сутки работы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Мы вчера во второй половине дня стартовали, еще меньше суток прошло – более 5 тыс. заявок. Настолько решение президента для людей актуально и имеет существенное значение», – цитирует Кириенко ТАСС.

    По словам первого замруководителя администрации президента, доступ ко всем проектам главы государства является открытым, что дает каждому возможность свободно оформить заявку на участие.

    Для кандидатов третьего потока установили отдельные требования: наличие российского гражданства, проявленные в боевых действиях мужество и героизм, а также среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Срок подготовки сократили до трех лет за счет новых образовательных технологий. Первые полтора года займет теоретическая часть в Президентской академии, затем участники перейдут на очно-заочный формат. Прием заявок на сайте программы завершится 25 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко сообщил о старте отбора на третий поток федеральной программы «Время героев».

    В пятницу политолог Никита Сетов заявил о необходимости дать доказавшим свои морально-волевые качества ветеранам спецоперации возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях без дипломов о высшем образовании.

    В четверг президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать аналогичную проекту «Время героев» программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

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    10 ноября 2026, 15:33 • Новости дня
    В ВСУ предрекли превращение Киева и Одессы в непригодные для жизни города

    Офицер ВСУ допустил превращение городов Украины в непригодные для жизни

    В ВСУ предрекли превращение Киева и Одессы в непригодные для жизни города
    @ Ty O'Neil/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что крупные украинские города могут стать непригодными для жизни без достижения договоренностей о прекращении огня грядущей зимой.

    По его словам, крупные украинские населенные пункты рискуют оказаться полностью непригодными для проживания людей в том случае, если власти страны не сумеют достичь договоренностей о прекращении боевых действий в предстоящий зимний период, передает РИА «Новости».

    «Если мы не договоримся о прекращении огня этой зимой… крупные города, такие как Киев, Харьков, Одесса, станут непригодными для жизни», – заявил Ярославский изданию «Страна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный аналитик Борис Рожин заявил о подготовке Киева к затягиванию боевых действий.

    Летом Berliner Zeitung написала об угрозе превращения многих крупных городов Украины в непригодные для жизни из-за обрушения энергосистемы.

    В прошлом году Foreign Affairs отметил неспособность поврежденной энергосистемы Украины обеспечить электричеством всю страну.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 15:55 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

    Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби продлился 4,5 часа

    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
    @ REUTERS/Rula Rouhana

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности, где российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Встреча продлилась четыре с половиной часа с учетом сорокаминутного перерыва, передает ТАСС. Ожидается, что в среду переговорный процесс возобновится.

    Главной целью встреч стало обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Участники диалога сосредоточат внимание на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил о получении украинской делегацией мандата на обсуждение всех вопросов.

    Источник в российской переговорной группе сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности в качестве ключевой задачи встречи.

    В понедельник Умеров анонсировал отправку украинской стороны в Абу-Даби для участия в консультациях по урегулированию конфликта.

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    10 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства

    Завод «АрселорМиттал Кривой Рог» на Украине перешел в режим консервации

    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    @ REUTERS/Ueslei Marcelino

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» начал процесс консервации производства после ракетных ударов.

    Предприятие переводится в режим «холодной остановки», пишет украинское издание «Страна». «По нашей текущей оценке, безопасная работа невозможна, пока продолжается война. После завершения войны, когда условия это позволят, мы начнем диалог с правительством Украины и повторно оценим, можно ли безопасно и устойчиво возобновить работу», – заявило руководство предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АрселорМиттал» потеряла свыше 1,1 млрд долларов после остановки предприятия на Украине.

    Ранее Криворожский горсовет обратился к собственнику предприятия, индийскому миллиардеру Лакшми Митталу с просьбой пересмотреть планы консервации металлургического завода.

    В середине октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил об остановке сталелитейного производства на Украине в результате массированных ударов.

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    10 ноября 2026, 12:44 • Новости дня
    Средства ПВО сбили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger

    Минобороны: Средства ПВО сбили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны России сбили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger, шесть управляемых авиабомб, сообщило Министерство обороны.

    Средства ПВО в последние сутки поразили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger, а также шесть управляемых авиабомб и 802 беспилотника самолетного типа, сообщило ведомство в Max.

    Кроме того, российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам по производству беспилотников и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВМС Украины в северо-западной части Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник российские средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа.

    В субботу средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 903 беспилотника.

    В прошлую среду в Минобороны сообщили об уничтожении 972 беспилотников ВСУ за сутки.

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    10 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    Евродепутаты направили письмо постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с призывом закрыть незаконные места лишения свободы и освободить задержанных участников протеста 2 ноября, передает ТАСС.

    В обращении содержится требование немедленно закрыть объект в Петропавловской Борщаговке и другие подобные места на Украине, где могут нарушаться права человека, а также освободить всех нелегально содержащихся там заключенных.

    «Мы также требуем немедленного освобождения и прекращения судебного преследования профессионального медика Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинская журналистка Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем.

    В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи Виктора Ена и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.

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    10 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская делегации в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби использовали для общения русский язык.

    Об этом сообщил источник РИА «Новости» в переговорной группе. «Украина и Россия общались по-русски», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, длительность трехсторонних консультаций с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов превысила три часа.

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    10 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды

    Reuters: Литва решила задерживать транзитное зерно из России в Клайпеде

    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Со следующей недели Вильнюс начнет задерживать в порту Клайпеды транзитное зерно из России и Белоруссии до подтверждения его происхождения, пишет Reuters.

    Литва со следующей недели начнет задерживать партии российской и белорусской пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника для дополнительных проверок. Ограничения вводятся из-за подозрений в происхождении продукции с новых территорий России, говорится в материале Reuters.

    Усиленные проверки начались еще в сентябре. Анализ документов может занять более двух месяцев. В случае выявления фальсифицированных данных о месте выращивания груз придется вернуть отправителю или уничтожить.

    Необходимые лабораторные исследования планируется проводить за границей, поскольку республика не располагает подходящим оборудованием. Все финансовые издержки за хранение, транспортировку образцов и возможную утилизацию зерна возложены на экспортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце портал Delfi сообщил о возможных убытках транспортной отрасли Латвии из-за запрета на транзит российского зерна.

    В сентябре латвийский Сейм разрешил повышать плату за железнодорожные перевозки этой продукции.

    Руководство Литвы и Латвии также обсуждало возможность полного прекращения транзита сельскохозяйственных товаров из России.

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    10 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Политолог Мухин: В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    Политолог Мухин: В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    @ Сергей Отрошко

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки Армении переориентироваться на Запад при сохранении доступа к закрытой информации ОДКБ вызывают вопросы у других участников организации. Ереван уже несколько лет саботирует работу объединения, но при этом продолжает сотрудничать с НАТО, что ставит под сомнение возможность сохранения нынешнего формата отношений с союзниками, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин. Ранее было объявлено, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ.

    «Ереван уже несколько лет саботирует работу ОДКБ, но при этом по-прежнему имеет доступ к информации о внутренней кухне организации. Одновременно Армения де-факто пытается переориентироваться на Запад. С этой целью силовые структуры республики даже принимают участие в учениях НАТО. Поэтому желание союзников ограничить ее права в рамках ОДКБ вполне понятно», – сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

    «Подобная двойственность не может не смущать Москву и других участников договора. Получается, что армянские власти, имея доступ ко всем закрытым документам, буквально флиртуют с Североатлантическим альянсом. Усидеть на двух стульях при таком раскладе не получится», – пояснил эксперт.

    «Вопрос об исключении Армении из ОДКБ или изменении ее статуса поднимается уже не впервые, и сейчас он звучит вполне уместно. Позиция России и остальных членов ОДКБ по этому вопросу согласована, поэтому, скорее всего, Еревану придется либо вернуться к полноценной работе в организации, либо покинуть ее ряды», – добавил собеседник.

    «Таким образом, теперь решение зависит от самого Еревана. Правительству Никола Пашиняна необходимо определиться: насколько важно для Армении оставаться частью евразийских институтов? Однако с учетом географического положения разрыв с Россией и партнерами грозит республике дальнейшей потерей суверенитета и серьезными экономическими проблемами», – заключил Мухин.

    Ранее стало известно, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что государства – участники объединения намерены применить в отношении Еревана статью 25 устава организации в связи с неуплатой взносов на протяжении более двух лет.

    «Проект соответствующего решения предусматривает приостановку права выдвижения граждан Армении на квотные должности в органах организации и лишение права голоса до полного погашения задолженности», – отметил Лавров. При этом право республики на коллективную безопасность сохранится.

    Ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения фактически вышла из объединения, и допустил ее исключение из-за долгов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что дальнейшие шаги прописаны в документах блока, а будущее страны в нем зависит от итогов обсуждений между участниками.

    Сами армянские власти не намерены возвращаться к сотрудничеству в рамках объединения. «Мы уже давно прекратили участие в работе этой организации, заморозили членство», – заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян. Премьер-министр Никол Пашинян в свою очередь признал, что интерес к ОДКБ у республики утрачен.

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    10 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    МВД назвало число поступивших от граждан недружественных стран заявлений на ВНЖ

    Колокольцев: Граждане недружественных стран подали 4,3 тыс. заявлений на ВНЖ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство внутренних дел приняло более 4,3 тыс. заявлений на временное проживание от граждан недружественных стран после упрощения порядка, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

    «За время реализации этого механизма принято более 4,3 тыс. заявлений, преимущественно от граждан Евросоюза, США, Южной Кореи, Великобритании, Канады», – заявил Колокольцев на заседании Совета Федерации, передает РИА «Новости».

    По его словам, доля переселившихся соотечественников из недружественных стран возросла с 1% в 2022 году до 15% в 2026 году. Министр назвал эту тенденцию существенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о въезде в Россию около 7,5 млн иностранных граждан за девять месяцев со снижением прошлогодних показателей почти на 10%.

    Глава МВД рассказал о закрытии въезда в страну для 290 тыс. иностранцев в 2026 году.

    В мае Владимир Колокольцев заявил о подаче соотечественниками более половины заявок на переселение в Россию в рамках программы репатриации.

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    10 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше

    Лавров: Евросоюз решил отработать на учениях в Польше ввод войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза начали военные учения в Польше для подготовки к отправке стабилизационных сил на Украину в случае прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что маневры с участием около 2 тыс. человек от десятка европейских стран стартовали параллельно с переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят «стабилизационные силы» на территорию, контролируемую киевским режимом», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что легендой проходящих учений является ввод западных войск на Украину для защиты киевских властей от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на военные учения в Польшу.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня ради отправки на Украину европейских военных.

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    10 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России освободили сумское Никольское
    ВС России освободили сумское Никольское
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Никольское в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Группировка войск «Север» в результате активных действий освободила населенный пункт Никольское в Сумской области. Также российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Сум, Путивля и в Харьковской области, указало ведомство в Max.

    Группировки «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили свои позиции и нанесли поражение противнику на различных направлениях. В частности, бойцы «Центра» поразили живую силу и технику ВСУ в районах Яковлевки, Сергеевки и других населенных пунктов ДНР. Потери украинских формирований на этом участке превысили 340 военнослужащих.

    Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удары были нанесены по цехам производства беспилотников и пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 142 районах.

    Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря. Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты и 802 украинских беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Воздушно-космические силы ударили авиабомбами по насыпной переправе украинских войск в Запорожской области.

    На Украине утром во вторник объявили воздушную тревогу в Киеве и семи областях.

    В понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о переходе села Васильковое под контроль российских военных.

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    10 ноября 2026, 16:54 • Новости дня
    Лавров пошутил про самолеты прибывших к месту переговоров в ОАЭ европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос зарубежного корреспондента об участии слетевшихся в ОАЭ представителей европейских стран в переговорах.

    На пресс-конференции журналист спросил, почему Москва не допускает за стол переговоров европейцев, слетевшихся в Абу-Даби, передает ТАСС. Представитель прессы уточнил, что «чуть ли не все европейские страны» уже представлены в месте проведения переговоров России, США и Украины.

    «Вы предлагаете сбивать самолеты?» – пошутил в ответ глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

    До этого глава российского внешнеполитического ведомства сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников с украинской стороной в Киеве.

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    10 ноября 2026, 13:32 • Новости дня
    В Польше задержали двух украинцев по обвинению в шпионаже на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании сотрудниками Агентства внутренней безопасности двух украинских граждан по обвинению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.

    Подозреваемых задержали 3 ноября в городе Минск-Мазовецкий. На следующий день прокуратура предъявила им обвинения в участии в деятельности российской разведки против республики, передает ТАСС.

    По данным Национальной прокуратуры Польши, украинцы собирали информацию о военных объектах и критически важной инфраструктуре, а также совершали поджоги транспортных средств в одном из крупных городов.

    Суд арестовал фигурантов дела на три месяца. За шпионаж и подготовку диверсий им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    За последние два года польские власти задержали более 50 человек по подозрению в сотрудничестве с разведками России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк заявил о задержании россиянки и пятерых граждан Польши по подозрению в шпионаже.

    До этого польские правоохранители арестовали троих местных жителей по подозрению в сборе данных о войсках НАТО по заданию Москвы.

    В феврале польская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина республики, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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    10 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    ВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим центрам и судам, обеспечивающим Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.

    Днем во вторник в результате ударов были поражены две электроподстанции напряжением 330 кВ и 110 кВ в населенных пунктах Нежин и Сосница Черниговской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности Украины, сообщает Минобороны в Max.

    В Кировограде (Кропивницкий) поражен логистический центр «Эпицентр», который использовался для хранения и распределения военных грузов.

    Кроме того, в акватории Черного моря в 7 км к юго-западу от Одессы поражен сухогруз, перевозивший вооружение и военное имущество для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по четырем украинским электроподстанциям и трем судам с военными грузами.

    В субботу российские беспилотники поразили электроподстанцию в Киевской области и сухогруз в Черном море.

    На прошлой неделе ВС России нанесли удары по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой.

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    Глава ЦБ объяснила жесткость по ключевой ставке

    Ситуация с ключевой ставкой ЦБ в этом году пошла не по плану, инфляция слишком отклонилась от желаемой. В 2027 году ставка должна продолжить снижаться, по крайней мере, в базовом сценарии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Правда, до конца нельзя исключить ситуацию, когда придется снова повышать ставку. Какой прогноз на 2027 год? Подробности

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    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

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    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат – прежде всего в зоне спецоперации – предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

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    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией

    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

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    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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