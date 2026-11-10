Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в гуманитарных обменах с Украиной

Tекст: Валерия Городецкая

Глава российского государства подчеркнул высокую значимость поддержки, которую белорусская сторона оказывает в процессе гуманитарных обменов, передает РИА «Новости».

«Вы вспомнили про украинское направление – хочу вас поблагодарить за помощь в организации гуманитарных обменов, мы высоко это ценим», – заявил Путин.

Президент также выразил большую признательность всем белорусским коллегам, которые принимают участие в этой работе и продолжают заниматься подобными вопросами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин пригласил Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

В ходе встречи с белорусским коллегой глава российского государства заявил, что предстоящее заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ будет посвящено вопросам безопасности.

На прошлой неделе Лукашенко сообщил об участии Минска в гуманитарной операции в Херсонской области после обращения президента России.