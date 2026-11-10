В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в гуманитарных обменах с Украиной
Президент Владимир Путин выразил благодарность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за содействие Минска в проведении гуманитарных обменов на украинском направлении.
Глава российского государства подчеркнул высокую значимость поддержки, которую белорусская сторона оказывает в процессе гуманитарных обменов, передает РИА «Новости».
«Вы вспомнили про украинское направление – хочу вас поблагодарить за помощь в организации гуманитарных обменов, мы высоко это ценим», – заявил Путин.
Президент также выразил большую признательность всем белорусским коллегам, которые принимают участие в этой работе и продолжают заниматься подобными вопросами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин пригласил Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.
В ходе встречи с белорусским коллегой глава российского государства заявил, что предстоящее заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ будет посвящено вопросам безопасности.
На прошлой неделе Лукашенко сообщил об участии Минска в гуманитарной операции в Херсонской области после обращения президента России.