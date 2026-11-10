В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Лавров заявил о планах ОДКБ лишить Армению права голоса из-за долгов
Лавров: Поставлен вопрос о лишении Армении права голоса в органах ОДКБ
Страны Организации Договора о коллективной безопасности 11 ноября обсудят лишение Армении права голоса из-за задолженности по взносам за два года, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности представят проект решения о применении к Еревану статьи 25 устава объединения в связи с неуплатой взносов более двух лет, передают «Вести».
«Проект соответствующего решения предусматривает приостановку права выдвижения граждан Армении на квотные должности в органах организации и лишение права голоса до полного погашения задолженности», – отметил министр.
При этом Ереван сохранит за собой право на коллективную безопасность в рамках организации даже в случае утраты права голоса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о фактическом неучастии Армении в работе Организации Договора о коллективной безопасности.
В прошлом месяце глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил об отказе республики возвращаться к работе в ОДКБ.
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков назвал возможным исключение Армении из ОДКБ за неуплату взносов.