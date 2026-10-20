Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?5 комментариев
Депутат бундестага заявил об истощении финансов ЕС на поддержку Украины
Депутат бундестага Котре заявил об истощении у ЕС финансов на поддержку Украины
Страны Европейского союза постепенно исчерпывают финансовые ресурсы для оказания помощи Киеву, заявил член комитета бундестага по экономике и энергетике от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
«Все очевиднее, что военные цели ЕС, заключающиеся в победе над Россией, недостижимы. У государств постепенно заканчиваются деньги», – заявил Котре, передает РИА «Новости».
Депутат отметил, что в Европе все чаще будут звучать призывы к прекращению поддержки Киева. По его словам, сейчас в европейских странах преобладает ничем не подкрепленная пропаганда о победе Украины, однако ситуация может быстро измениться.
Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила об отсутствии у Франции средств для дальнейшего финансирования Киева, а премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил отказ страны участвовать в новом кредите ЕС. Кроме того, ландтаг Саксонии-Анхальт принял резолюцию с требованием прекратить военную помощь Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу саммит ЕС отложил поиск финансирования Украины до конца года.
В четверг оппозиция Италии обвинила власти в обогащении оружейников за счет Украины.
В среду словацкий премьер исключил участие страны в новом кредите Евросоюза для Украины.