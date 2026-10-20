Депутат бундестага Котре заявил об истощении у ЕС финансов на поддержку Украины

Tекст: Мария Иванова

«Все очевиднее, что военные цели ЕС, заключающиеся в победе над Россией, недостижимы. У государств постепенно заканчиваются деньги», – заявил Котре, передает РИА «Новости».

Депутат отметил, что в Европе все чаще будут звучать призывы к прекращению поддержки Киева. По его словам, сейчас в европейских странах преобладает ничем не подкрепленная пропаганда о победе Украины, однако ситуация может быстро измениться.

Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила об отсутствии у Франции средств для дальнейшего финансирования Киева, а премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил отказ страны участвовать в новом кредите ЕС. Кроме того, ландтаг Саксонии-Анхальт принял резолюцию с требованием прекратить военную помощь Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу саммит ЕС отложил поиск финансирования Украины до конца года.

В четверг оппозиция Италии обвинила власти в обогащении оружейников за счет Украины.

В среду словацкий премьер исключил участие страны в новом кредите Евросоюза для Украины.