Tекст: Катерина Туманова

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 80 БПЛА уничтожены в городе Новошахтинске, а также в восьми районах области: Боковском, Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Миллеровском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском», – написал он в Max-канале.

Слюсарь добавил, что информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры на земле к настоящему моменту не поступала, данные уточняются профильными ведомствами.

В Ростовской области продолжает действовать строгий запрет на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотников, а также на публикацию этих материалов в интернете, напомнил губернатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу системы ПВО уничтожили более 50 дронов ВСУ в ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область. В ночь на пятницу дроны были сбиты в городе Каменске-Шахтинском и двух районах Ростовской области.

В понедельник Новошахтинский завод нефтепродуктов временно прекратил деятельность из-за массированного удара. При атаке на предприятие никто не пострадал.