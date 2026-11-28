На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
При пожаре в жилом доме на западе Москвы спасли 14 человек
МЧС: Из горящей квартиры на западе Москвы спасены 14 человек
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в жилом доме на Витебской улице в Москве, спасены 14 человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
«Пожарно-спасательными подразделениями спасены 14 человек, в том числе четверо детей», – сообщает ведомство.
Там уточнили, что вечером субботы получили сообщение о пожаре по адресу: Витебская улица, дом 10, корпус 1. В одной из квартир загорелись личные вещи и мебель.
Принятыми мерами пожар был ликвидирован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожарные спасли 15 человек из горящей девятиэтажки в Саратове. При возгорании личных вещей в квартире на востоке Москвы пострадал один человек. В октябре столичный главк МЧС сообщил о спасении четырех человек при пожаре в квартире на Новинском бульваре.