Анонсировано увеличение стоимости проезда по МСД в часы пик

Дептранс Москвы: Проезд по МСД в часы пик подорожает до 25 рублей

Tекст: Валерия Городецкая

«С 16 октября на шесть рублей будет проиндексирована стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы – с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 в рабочие дни – до 25 рублей за участок», – сообщает Дептранс Москвы.

Отмечается, что проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. При этом стоимость транзитного проезда не изменится и составит 950 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти сообщили об увеличении стоимости проезда по МСД в часы пик.