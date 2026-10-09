Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Анонсировано увеличение стоимости проезда по МСД в часы пик
Дептранс Москвы: Проезд по МСД в часы пик подорожает до 25 рублей
С 16 октября стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы будет проиндексирована на шесть рублей, сообщил департамент транспорта Москвы.
«С 16 октября на шесть рублей будет проиндексирована стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы – с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 в рабочие дни – до 25 рублей за участок», – сообщает Дептранс Москвы.
Отмечается, что проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. При этом стоимость транзитного проезда не изменится и составит 950 рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти сообщили об увеличении стоимости проезда по МСД в часы пик.