Semafor: Администрация Трампа решила внести Megaspeed в черный список

Tекст: Катерина Туманова

Сингапурская компания Megaspeed в понедельник будет добавлена в список Министерства торговли США, пишет Semafor со ссылкой на источники.

Внесение в черный список означает запрет на продажу американскими компаниями технологий, в том числе полупроводников, Megaspeed или ее иностранным филиалам без лицензии от правительства США.

Сообщение об этом совпало по времени с голосованием совета директоров Nvidia за восстановление Дженсена Хуанга в должности генерального директора, о чем просил Трамп.

Министр торговли Говард Латник подвергался давлению со стороны других членов администрации с требованием внести Megaspeed в черный список ведомства. Напряженность стала публичной после сообщений о связи Хуанга с Элис Хуанг – предполагаемой китайской шпионкой и бывшим руководителем Megaspeed.

Ранее Министерство юстиции начало расследование о возможном нарушении Megaspeed экспортного контроля США путем поставок чипов Nvidia в Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США выразил надежду на возвращение экс-главы Nvidia Хуанга в должность. Гендиректор Nvidia Хуанг вернулся в офис под аплодисменты сотрудников. Власти США начали расследование в отношении предполагаемой китайской шпионки Элис Хуанг.