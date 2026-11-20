Tекст: Тимур Шайдуллин

«Мы говорили о необходимости сотрудничества для предотвращения распространения этой ядерной угрозы по всей планете и, в частности, подробно обсуждали, как сделать так, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Кроме того, американский лидер отметил, что хотел бы избавиться от ядерных боеголовок, но считает их сокращение крайне сложной задачей.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не позволят ядерному оружию уничтожить планету, так как в ядерном конфликте победителей быть не может.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином заявил о необходимости обсудить вопрос сокращения ядерных вооружений.

В прошлом месяце Дональд Трамп допустил вероятность ракетных ударов по крупным американским городам при получении Ираном ядерного оружия.

В сентябре Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились о необходимости соблюдения Ираном обязательств по отказу от разработки ядерного оружия.