Мерц: Катар вложит дополнительные 15 млрд евро в экономику Германии

Tекст: Денис Тельманов

«Катарская сторона объявила об увеличении инвестиций в немецкую экономику еще на 15 млрд евро», – сказал он на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Трансляцию вел телеканал Phoenix, передает РИА «Новости».

Мерц добавил, что Германия открыта для новых совместных проектов в оборонной промышленности, и выразил желание укрепить сотрудничество двух стран в этой сфере.

По его словам, органы безопасности двух стран активизируют обмен информацией о возможных кибератаках и других угрозах.

Кроме того, Германия и Катар укрепят взаимодействие в области дипломатии, культуры и спорта, сказал канцлер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Фридрих Мерц заявил о потерях Европы более чем в 100 млрд евро из-за конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители.

Канцлер Германии сообщил о достижении договоренностей по привлечению около 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

В марте глава немецкого правительства инициировал масштабные инвестиции в оборону ФРГ.