Рейтинг партии канцлера ФРГ упал до исторического минимума

Bild: Поддержка партии канцлера ФРГ Мерца упала до исторического минимума в 18%

Tекст: Мария Иванова

Рейтинг популярности возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем блока ХДС/ХСС упал до исторического минимума, в то время как оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ) поднялась до рекордных 30%, пишет Bild со ссылкой на опрос института INSA.

По данным исследователей, ХДС/ХСС потерял один процентный пункт и набирает 18% голосов. АдГ, напротив, прибавила один процентный пункт и впервые достигла отметки в 30%. Разрыв между двумя партиями увеличился до нового рекордного уровня в 12 процентных пунктов, отмечает РИА «Новости».

Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые» сравнялись по уровню поддержки на отметке 14%. За ними следует Левая партия с 10% голосов. Рейтинг остальных политических сил среди избирателей на данный момент не превышает 4%.

Опрос также зафиксировал рекордно высокий уровень недовольства населения работой главы немецкого правительства Фридриха Мерца. Его деятельностью удовлетворены лишь 15% опрошенных, тогда как 79% высказались о ней негативно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье рейтинг блока ХДС/ХСС рухнул до 19%.

В прошлом месяце Фридрих Мерц после провала партии на выборах пообещал обсудить корректировку реформ.

Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера страны.