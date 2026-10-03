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    3 октября 2026, 09:50 • В мире

    Женщина ведет русских в латвийский парламент

    Женщина ведет русских в латвийский парламент
    @ Ieva Abele,Saeima/Wikipedia

    Tекст: Никита Демьянов

    В субботу, 3 октября, в Латвии проходят выборы в парламент страны, Сейм. Вся предвыборная кампания была отмечена яростным давлением на партию «Суверенная власть» – единственную политическую силу, отстаивающую права русского населения. Как справлялась с этим давлением лидер партии Юлия Степаненко – и каковы шансы русских создать свое представительство в парламенте Латвии?

    В свое время в Латвии конкурировали несколько политических сил, претендовавших на голоса русской части населения. Самой крупной из них была партия «Согласие», управлявшая Ригой – имя «русского мэра» Нила Ушакова пользовалось широкой известностью. Однако «Согласие» дискредитировало себя еще в 2018 году отказом бороться за русские школы и окончательно потеряло авторитет в глазах своего избирателя в 2022-м – когда громко осудило Россию из-за СВО на Украине.

    После этого часть бывшего электората «Согласия» сумела подхватить партия «Стабильность» – по итогам парламентских выборов 2022 года она создала фракцию в Сейме. Какое-то время лидеру «Стабильности» Алексею Росликову позволяли присутствовать в местной политической жизни, но в прошлом году он осудил с трибуны Сейма дискриминацию русских Латвии. После этого «Стабильность» стали давить, из нее побежали депутаты, а сам Росликов эмигрировал в Белоруссию.

    Также в среде русского электората пытается работать оппозиционная партия «Латвия на первом месте», возглавляемая богатым бизнесменом Айнаром Шлесерсом, экс-министром транспорта. Однако Шлесерс показал себя беспринципным политиком, выразив готовность ради власти создавать коалицию даже с неонацистами из партии «Национальное объединение». Серьезной работы по защите прав русского населения от него ждать не стоит.

    На этом фоне единственным пристойым выбором русского латвийца стала «Суверенная власть» – партия, основанная экс-парламентарием, нынешним депутатом горсобрания Риги Юлией Степаненко. 49-летняя мать четверых детей в свое время состояла в «Латвии на первом месте», но в марте 2022-го была из нее исключена вместе с коллегой Любовью Швецовой – за отказ поддержать партийную резолюцию с осуждением «российской агрессии».

    В августе того же года Степаненко отказалась поддержать уже парламентскую резолюцию «О целенаправленных вооруженных нападениях России на мирных жителей и общественное пространство», а вместе со Швецовой проголосовала против денонсации трех договоров Латвии с Белоруссией о свободном обмене людьми и товарами.

    Идти против мнения большинства – дело, требующее смелости, но именно этим Юлия Степаненко и завоевала доверие русской общины. «Суверенная власть» планомерно набирает авторитет: грамотно ведет пропагандистскую работу, а ее депутаты в горсобрании Риги показали себя людьми толковыми и честными.

    Примечательно, что СВ по факту вобрала в себя политический актив «Союза русских в Латвии» (экс-«ЗаПЧЕЛ») – партии, с начала 2000-х наиболее последовательно отстаивающей интересы русского населения.

    На эти выборы «Суверенная власть» идет с обещанием отвоевать русским Латвии право учить детей на родном языке – из всех потерь последних лет эта была наиболее болезненной. Кроме того, СВ дистанцировалась от кампании по очернению России.

    Но самое интересное, что Степаненко постаралась преодолеть извечное проклятие любой русской партии Латвии – обреченность на оппозиционность. Поэтому СВ создала альянс с объединением «Младолатыши», проявившим готовность к конструктивному сотрудничеству, – список на выборы официально называется «Суверенная власть, объединение «Младолатыши»». Именно этим Степаненко в глазах правящих перешагнула «красную линию»: больше всего власти пугает перспектива широкого русско-латышского альянса.

    «Опасность Степаненко не в том, что она находится исключительно в русской электоральной зоне, а в том, что она создала объединение с латышскими популистами из «Младолатышей». Социальный протест, объединяющий латышей и русских, куда опаснее, чем просто «русская партия» с намеками на сотрудничество с «путинским режимом», – пишет рижский политолог Данута Дембовская.

    По ее словам,

    «русская партия», огороженная «красными линиями», как раз очень нужна латышским политическим силам, создающим правящую коалицию: «Образ врага нужен, выгоден. Это отвлекает от других проблем, помогает создать коалицию «против»».

    Именно поэтому и была задумана политтехнологическая операция, призванная очернить «Суверенную власть» и представить Степаненко «марионеткой России». В местные СМИ была вброшена информация, которую Степаненко никогда не скрывала: ее отец, бизнесмен Сергей Федотов, родившийся и когда-то живший в Латвии, ныне гражданин России и проживает в Солнечногорске Московской области.

    Теперь Степаненко обвиняют в том, что в свое время отец пересылал дочери денежный перевод в двести с лишним тысяч евро, а также подарил ей квартиру в Риге за 180 тыс. евро. Сам Федотов своего подарка не скрывает: «Я купил квартиру, чтобы не надоедать дочери, чаще встречаться с внуками. Платил налоги, но когда туда стало ездить невозможно, отдал эту квартиру дочери».

    При этом декларации Степаненко годами находились в открытом доступе, в том числе на выборах в Европарламент и в Рижскую думу, и вопросов ни у кого не вызывали. Однако

    за считанные дни до выборов вопросом доходов Степаненко одновременно занялись сразу несколько ведомств – KNAB, Служба госбезопасности, Бюро защиты Сатверсме и Служба финансовой разведки, куда обратился министр юстиции Эдвардс Смилтенс.

    Потом в СМИ появились утверждения о том, что фирма Федотова поставляла противотанковые заграждения («зубы дракона») для защиты Белгородской области. Сам он этого не отрицает: «Я горжусь тем, что делаю». После этого глава МИД Байба Браже внесла его в черный список и запретила въезд в Латвию – де-факто разбив семью, ибо Степаненко, как депутату горсобрания Риги, поездки в Россию запрещены.

    Супруг Степаненко Вячеслав сообщил, что теперь отец Юлии, как и вся семья, получает угрозы. Угрозами дело не ограничилось: по словам Степаненко, за последнее время неизвестные трижды пытались проникнуть в ее жилище. Зазвучали призывы применить административный «рычаг»: на днях партия «Новое Единство» обратилось к генпрокурору с требованием оценить деятельность «Суверенной власти» и рассмотреть ее ликвидацию.

    Проживающий в Риге писатель Алексей Евдокимов в связи с этим подчеркивает, что кампания против Степаненко – не тривиальная предвыборная свара, а скоординированные действия государства. Он задает вопросы: а дозволен ли еще в Латвии русским партиям получать места в Сейме? А русскому политику - возглавлять партию и фракцию? Или сам факт русского происхождения Степаненко запрещает и то и другое?

    В любом случае «Суверенная власть» не сдается. Партия удачно обыграла в агитационных материалах визуальный контраст между симпатичной Степаненко и главами конкурирующих списков – Байбой Браже («Новое Единство») и Лианой Лангой («Национальное объединение»), предложив избирателю «выбрать лицо Латвии».

    И это работает – судя по свежим опросам, за объединение «Суверенная власть/Младолатыши» готовы проголосовать 9,4% населения. Это второй результат после «Объединенного списка», чей рижский список возглавляет действующий премьер-министр Андрис Кулбергс (14,4%). Таким образом, есть надежда, что после многолетних неудач русское население Латвии получит достойное представительство в парламенте этого прибалтийского государства.

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