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На шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении породы погиб человек
На шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении погиб человек
Прокуратура Североуральска организовала проверку по факту гибели человека при обрушении породы на шахте «Черемуховская-Глубокая» близ Североуральска.
«По предварительной информации, около 6 час. 40 мин. сегодня, 3 октября 2026 года, на шахте «Черемуховская-Глубокая» вблизи Североуральска на горизонте 1040 м произошло локальное обрушение горной породы. Из-под завала специализированной службой извлечено тело мужчины без признаков жизни», – сказано в Max-канале прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда.
Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле жертвами обвала штольни в Амурской области стали два человека. В июле при взрыве метана на шахте в Пакистане погибли более 30 человек. В августе обрушение золотого рудника в ЦАР унесло жизни 30 шахтеров.