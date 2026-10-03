  • Новость часаПВО за ночь сбила 218 украинских БПЛА над Россией
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    Приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    4 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    3 октября 2026, 09:11 • Новости дня

    МВД назвало доступные для въезда по паспорту России страны

    МВД назвало шесть стран для въезда по внутреннему паспорту России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутренний паспорт гражданина РФ можно использовать для въезда в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, следует из материалов МВД России.

    Внутренний паспорт гражданина России дает право на посещение шести стран ближнего зарубежья, передает ТАСС. «В Армению, Абхазию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию можно въехать по внутрироссийскому паспорту», – говорится в материалах ведомства.

    Основным документом для заграничных поездок остается загранпаспорт. Перед выездом за рубеж гражданам рекомендуют проверять наличие чистых страниц для виз и штампов, а также срок действия документа.

    Каждое государство устанавливает собственные правила въезда. В некоторых случаях требуется, чтобы заграничный паспорт оставался действительным еще от трех до шести месяцев после прибытия в страну назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России рассказала о правилах безвизовых поездок в соседние государства.

    Министерство внутренних дел напомнило о новых правилах пересечения границы несовершеннолетними.

    В список доступных по внутреннему паспорту стран вошли Белоруссия и Казахстан.

    2 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Ежедневная аудитория мессенджера Max превысила 90 млн пользователей

    Число ежедневных пользователей мессенджера Max превысило 90 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневная аудитория национального мессенджера Max превысила 90 млн пользователей, а всего с момента запуска приложение установили более 140 млн человек.

    В среднем пользователи национального мессенджера Max отправляют более 1,9 млрд сообщений и совершают около 34 млн звонков в сутки, говорится в сообщении VK.

    За год в приложении было создано свыше 15 млн приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 570 млн подписчиков. Количество иностранных пользователей превысило 11,5 млн, при этом в пятерку лидеров по числу регистраций вошли Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

    Около 10 млн человек создали цифровой ID для подтверждения статуса, возраста и льгот.

    Сервис позволяет заселиться в 3000 российских отелей, подтвердить возраст в 100 тыс. магазинов без бумажного паспорта, а также получать льготы при покупке билетов и посещении учреждений культуры.

    Летом еженедельная аудитория профиля «Сферум» в мессенджере Max достигла 20 млн человек.

    Ранее разработчики приложения заявили о надежной защите данных пользователей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

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    2 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские военные применили новейший наземный ракетный комплекс «Изделие 347» для уничтожения артиллерии условного противника, сообщило Министерство обороны.

    Во время основного этапа учений на полигоне «Чебаркульский» был задействован комплекс с легкой многоцелевой управляемой ракетой для поражения целей, выявленных воздушной разведкой, пишет РИА «Новости».

    «Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории», – подчеркнули в ведомстве.

    Комплекс «Изделие 347» предназначен для высокоточного поражения движущихся и неподвижных объектов на расстоянии до 20 км.

    Всего в учениях на полигоне «Чебаркульский» участвуют более 6 тыс. военнослужащих, в том числе контингенты стран ОДКБ. Также задействованы свыше 600 единиц техники, включая 55 самолетов и вертолетов, а также более 500 беспилотников и 50 роботизированных систем.

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    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    В тот же день президент Владимир Путин посетил эти командно-штабные учения в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    Комментарии (4)
    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    СК начал следствие из-за передачи ВСУ арестованных в США активов Малофеева
    СК начал следствие из-за передачи ВСУ арестованных в США активов Малофеева
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о присвоении денег бизнесмена Константина Малофеева на счетах в США и использовании их для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Следователи устанавливают должностных лиц органов власти США, причастных к принятию решений о незаконном аресте средств бизнесмена. Эти деньги в дальнейшем были направлены на поддержку ВСУ, сообщила Петренко РИА «Новости».

    Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по заявлению самого Малофеева. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства незаконных действий американских властей, нарушающих права граждан России и принципы частной собственности.

    Петренко добавила, что по решению американских органов власти были арестованы денежные средства на счетах предпринимателя в кредитных учреждениях страны, эти деньги в дальнейшем были использованы для финансирования ВСУ.

    В марте 2023 года ФСБ предотвратила убийство Малофеева. В спецслужбе указали, что украинские силовые структуры намеревались подложить бомбу ему под автомобиль.

    Малофеев заявлял, что не получил травм при покушении.

    В 2020 году учрежденный бизнесменом телеканал «Царьград» судился с американской Google, Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск к корпорации.

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    2 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками

    Военный эксперт Кнутов: Атаки на ванты могут надолго вывести из строя Южный мост в Киеве

    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Олег Исайченко

    Разрушить опоры Южного моста – непростая задача из-за их основательности. Между тем повреждение вантов способно полностью или резко ограничить движение по объекту. Такой подход серьезно осложнит логистику ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее армия России нанесла серию ударов по мосту через Днепр в Киеве.

    «Южный – вантовый мост, крупнейший в Киеве и, вероятно, один из крупнейших через Днепр на Украине. По нему проходит порядка 90% транспортного потока», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, опоры моста весьма массивные, разрушить их обычной бомбой непросто. Поэтому, предположил аналитик, целью атаки стали ванты – тросы, которые удерживают пролетное строение.

    «Первая попытка с помощью «Гераней» перерезать один из вантов, судя по всему, оказалась не совсем удачной. Насколько я понимаю, беспилотник попал в пилон, к которому крепятся тросы. Тем не менее была повреждена часть полотна, что осложнило движение транспорта. Второй удар, по всей видимости, также наносился по ванту с расчетом закрыть объект, но точных данных о результатах пока нет», – рассказал эксперт.

    Как объясняет Кнутов, такие удары не приведут к обрушению моста, но он не сможет выдерживать ту нагрузку, которую несет сейчас. «Движение будет либо резко ограничено – например, допустят только определенное количество легковых автомобилей, – либо вовсе закрыто», – уточнил спикер.

    Он допускает, что специалисты попытаются ремонтировать ванты, но этот процесс небыстрый: если на восстановление полотна уходят сутки, то на ванты – не менее недели или даже больше, все зависит от наличия необходимых материалов. При этом, по словам собеседника, у ВС России сохраняется возможность продолжать воздействие на объект.

    «Противник отремонтирует ванты, а мы снова выведем их из строя. Если отработаем эту технологию, сможем фактически удерживать Южный мост в нерабочем состоянии, не разрушая при этом опоры», – подчеркнул эксперт. По его оценкам, такая ситуация осложнит связь между западной и восточной частями Киева, а это приведет к серьезным проблемам для украинской армии.

    «Дело в том, что часть военных грузов, поступающих с Западной Украины, традиционно шла через Киев – в том числе потому, что город считался одним из наиболее защищенных узлов. Отсюда логистические маршруты расходились по другим городам. Продолжение атак неизбежно осложнит положение украинской армии в Донбассе», – уточнил Кнутов.

    В ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    ВС России уже наносили удары по этому инфраструктурному объекту. Вечером в четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли «вблизи опорной части моста». Украинские СМИ писали о пожаре на Южном мосту. В связи с атаками в украинской столице ограничено движение по трем мостам через Днепр.

    «Южный мост полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон. Частично ограничено движение по одной полосе по мосту Метро с левого берега на правый. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого берега на левый», – сообщил Кличко.

    В связи с этим в Киеве произошел транспортный коллапс: возникли значительные пробки, а стоимость поездки на такси в столице с одного берега Днепра на другой взлетела до 2,3 тыс. гривен (50 долларов), передает издание «Страна».

    Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов отметил, что поврежденный Южный мост имеет стратегическое значение для всей Украины, так как обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Он связывает три ключевые трассы М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск).

    Напомним, Южный мост – вантовый мостовой переход, который соединяет правый и левый берега Днепра и является частью Сырецко-Печерской линии метрополитена. Автомобильное движение по мосту было открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро – 30 декабря 1992 года. Главный пролет Южного моста держат 72 пары вант (собраны из витых канатов диаметром 62 мм из оцинкованной проволоки).

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    2 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»

    Borsen-Zeitung: Германия запустила продажу бывшей «дочки» «Газпрома»

    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии начало процесс реприватизации бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, стоимость которой оценивается в 6 млрд евро, пишет Borsen-Zeitung.

    Власти ФРГ инициировали процесс подачи заявок на приобретение бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, которая ранее имела название Gazprom Germania. Стоимость актива оценивается примерно в 6 млрд евро, пишет ТАСС со ссылкой на Borsen-Zeitung.

    В ноябре 2022 года правительство Германии национализировало Sefe, владеющую крупнейшим в Западной Европе подземным газохранилищем «Реден». Министерство по делам экономики и защиты климата страны тогда объяснило этот шаг угрозой неплатежеспособности предприятия, что могло поставить под удар безопасность энергоснабжения ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский суд запретил Sefe продолжать зарубежный арбитраж против «Газпрома».

    Ранее Германия не смогла отказаться от оплаты российского сжиженного природного газа. В то же время власти страны нашли способ для Sefe выйти из договора с предприятием «Ямал СПГ».

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    2 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Украина заявила о первом применении баллистической ракеты FP-7

    Зеленский объявил о первом применении баллистической ракеты FP-7

    Tекст: Игорь Иножарский

    Владимир Зеленский заявил о первом применении в боевых условиях украинской баллистической ракеты FP-7.

    Украина утверждает, что впервые применила свою тактическую баллистическую ракету FP-7. Зеленский сообщил об этом в соцсетях, отметив, что за этим последует серийное производство, пишет TWZ.

    При этом украинские власти не раскрыли никаких подробностей: ни цель, ни место, ни количество использованных ракет. Сообщается, что ракета разработана украинской оборонной компанией Fire Point, дальность ее полета составляет около 250 км, а боевая часть весит 150 кг.

    Ракета оптимизирована для ударов по логистическим узлам, системам ПВО и базам беспилотников. По данным компании-разработчика, FP-7 является более короткодействующим дополнением к американским ракетам ATACMS.

    Компания Fire Point также разрабатывает более крупную ракету FP-9 с заявленной дальностью около 850 км и ракету-перехватчик FP-7.X для европейского проекта систем ПРО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский признал проблему с производством оружия из-за нехватки денег. В августе он заявлял, что на Западе не хотят производства баллистических ракет на Украине. В начале года Украина объявляла о разработке баллистической ракеты FP-7 с дальностью 200 км.

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    2 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Майкл Дуглас спустя 40 лет признался в романе с партнершей по фильму «Роман с камнем»
    Майкл Дуглас спустя 40 лет признался в романе с партнершей по фильму «Роман с камнем»
    @ imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

    Голливудский актер Майкл Дуглас спустя четыре десятилетия признался в тайном романе с партнершей по фильму «Роман с камнем» Кэтлин Тернер.

    В отрывке из своих предстоящих мемуаров «Чертовски хорошая поездка» 82-летний Дуглас описал романтику на съемочной площадке 1984 года, пишет Page Six.

    На момент съемок Дуглас состоял в браке с Диандрой Лукер, однако, по его словам, супруги жили раздельно и оба имели внебрачные связи. Актер также рассказал о коротком романе со сценаристкой картины Дайан Томас, предшествовавшем его сближению с Тернер.

    По воспоминаниям Дугласа, взаимное влечение между ним и партнершей возникло сразу. Сначала они стали друзьями, затем коллегами и любовниками. Актер подчеркнул, что отношения не были мимолетной интрижкой. После съемок в джунглях он тайно приходил в гостиничный номер Тернер, когда остальные участники группы уже спали.

    Роман скрывали от режиссера Роберта Земекиса, актера Дэнни Де Вито и других коллег. Отношения прекратились после приезда на съемки в Мексику Лукер с сыном Кэмероном.

    Как рассказал Дуглас, жена заподозрила неладное и, оставшись наедине с Тернер, напомнила, что по-прежнему состоит с ним в браке. При этом супруги по-разному понимали условия своего раздельного проживания. Тернер не хотела вмешиваться в чужие отношения, и они с Дугласом расстались.

    Актер вернулся к жене ради сына, однако впоследствии счел это решение ошибкой. По его признанию, после первого расставания их отношения уже не стали прежними.

    Дуглас объяснил, что все эти годы они с Тернер придерживались общей версии событий: признавали взаимное влечение и флирт, но отрицали роман. В мемуарах актер признал, что эта история была неправдой.

    После расставания артисты продолжили работать вместе. В 1985 году они снялись в «Жемчужине Нила», продолжении «Романа с камнем», а позднее появились в «Войне Роуз» и сериале «Метод Комински».

    Сама Тернер ранее рассказывала о сильном взаимном влечении к Дугласу. В интервью Guardian в 2023 году она допускала, что они начинали влюбляться, но утверждала, что приезд его жены положил конец сближению.

    Впоследствии Дуглас женился на Кэтрин Зете-Джонс, с которой у него двое детей. Тернер с 1984 по 2007 год состояла в браке с Джеем Уайссом, у них есть дочь Рэйчел.

    Мемуары Дугласа поступят в продажу во вторник.

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    2 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева

    The Guardian: Страны Запада готовят планы переноса посольств из Киева во Львов

    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Запада в частном порядке составляют запасные планы по переносу своих посольств из Киева во Львов или на восток Польши, сообщили дипломатические источники европейских СМИ.

    Западные государства негласно готовятся к возможному переносу дипломатических представительств из украинской столицы во Львов или Польшу, пишет The Guardian. При этом официально западные дипломаты заявляют о намерении остаться в Киеве, чтобы избежать впечатления, будто союзники оставляют Украину без поддержки.

    «Однако в частном порядке составляются запасные планы по переносу посольств во Львов или на восток Польши», – отмечает британское издание. «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – цитирует дипломатов Запада британская пресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева. В том же месяце МИД Украины опроверг эвакуацию американского посольства из украинской столицы.

    Тогда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов».

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    2 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца

    Politico: Страны Евросоюза начали готовиться к отставке канцлера Германии

    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца
    @ MAGO/chris.emil-janssen/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские лидеры и дипломаты начали планировать свои действия на случай возможной отставки канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне его политических неудач, пишет Politico.

    Партнеры по Евросоюзу рассматривают сценарии, при которых канцлер ФРГ может лишиться своего поста в ближайшие месяцы из-за поражений его партии на выборах и внутренних разногласий в правящей коалиции, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников.

    Как отмечает издание, два европейских правительства уже провели внутренние заседания, чтобы оценить влияние потенциального конца срока Мерца на политику ЕС. Дипломаты опасаются, что политическая слабость канцлера может осложнить переговоры по семилетнему бюджету ЕС на сумму 2 трлн евро, так как Германия выступает за его значительное сокращение.

    По словам источников, Мерц может занять более жесткую позицию на переговорах в Брюсселе, чтобы продемонстрировать лидерство и укрепить свои позиции внутри страны.

    Внутренние конфликты между партиями ХДС и СДПГ уже привели к тому, что Берлин не смог выработать четкую позицию по таким вопросам, как запрет на двигатели внутреннего сгорания и ограничение использования социальных сетей для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. Партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера. Летом Мерца назвали канцлером Украины, а не Германии.

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    2 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Установлена личность застрелившего полицейского в Подмосковье

    Убившим полицейского в Подмосковье оказался не судимый ранее россиянин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина, застреливший полицейского Павла Шевякова в подмосковном Наро-Фоминске, оказался 31-летним гражданином России без судимостей, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Убитый злоумышленник был зарегистрирован в Свердловской области, сказал собеседник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудник полиции погиб в Подмосковье в ходе задержания организаторов нарколаборатории.

    Летом суд вынес приговор по делу об убийстве полицейского в Архангельской области.

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    2 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Киева массово покидают украинскую столицу на фоне масштабного транспортного коллапса, при этом количество свободных квартир для аренды стремительно растет, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Инсайдер», транспортный коллапс в Киеве образовался из-за перекрытия местными властями движения по крупнейшим мостам через Днепр – Южному, мосту Метро и мосту Патона, передает ТАСС.

    Бывший министр транспорта и связи Украины Василий Шевченко отметил, что пассажиропоток между левым и правым берегами столицы достигает 40 тыс. человек в час. Он подчеркнул, что всего автобусного парка города не хватит для перевозки людей через реку в условиях закрытых мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Киеве было перекрыто движение по трем мостам через Днепр.

    В четверг движение по Южному мосту остановили после серии взрывов.

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    2 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Пакистан предложил России восстановить металлургический комбинат в Карачи

    В Пакистане решили восстановить металлургический комбинат при поддержке России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Пакистана Авайс Легари заявил, что Исламабад рассчитывает на поддержку Москвы в возобновлении работы металлургического комбината Pakistan Steel Mills в Карачи.

    Власти Пакистана надеются возобновить работу предприятия Pakistan Steel Mills в Карачи при участии Москвы, передает РИА «Новости». «Премьер-министр Шехбаз Шариф четко обозначил необходимость обратиться к российским партнерам с просьбой изучить этот проект и рассмотреть возможности внедрения новых технологий. Мы хотим возродить комбинат, вернуть ему былую мощь и вывести его на максимальный потенциал», – заявил Легари.

    Министр напомнил, что комбинат возвели в 1970-е годы при активной поддержке СССР. Он сыграл важную роль в развитии пакистанской экономики, обеспечив создание рабочих мест и внедрение новых технологий.

    По словам Легари, предварительную оценку проекта уже провели, осталось завершить технические, финансовые и экологические исследования. Ожидается, что к концу этого или началу следующего года стороны смогут перейти к заключению соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол Исламабада анонсировал визит пакистанского премьер-министра в Россию до конца года.

    Ранее Москва и Исламабад решили подписать соглашение об упрощении визового режима. До этого президент Владимир Путин заявил о прогрессе в отношениях двух стран.

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    2 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»

    GFCN: На стелах в Буче нашли имена военных и боевиков вместо мирных жителей

    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»
    @ Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) заявили, что 198 имен на стелах «мирным жителям» в Буче не относятся к гражданским лицам.

    Среди них 57 официальных военнослужащих Украины, включая боевиков «Азова», а также 26 неофициальных участников боевых действий, которые нападали на российских военных с оружием и «коктейлями Молотова», сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию.

    Кроме того, на табличках указаны имена 42 человек, погибших за пределами Бучи, например в Гостомеле и Ирпене. Еще 73 человека вообще не оставили цифрового следа – информации о них нет ни в Сети, ни в утечках баз данных, что может говорить о фабрикации списков.

    В GFCN подчеркнули, что Украина до сих пор не предоставила списки погибших мирных жителей, несмотря на регулярные запросы. Основными источниками для исследования стали украинские базы данных и государственные порталы.

    GFCN учреждена ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерской новых медиа» для борьбы с дезинформацией.

    Отметим, что данные GFCN подтвердили информацию из доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, представленного ранее его председателем Максимом Григорьевым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что организация проигнорировала запросы Москвы о списках погибших в Буче.

    Глава МИД России Сергей Лавров уличил генсека ООН Антониу Гутерриша в путанице показаний по этому вопросу.

    Летом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацию в Буче спецоперацией по лекалам Геббельса.

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    2 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Стало известно о состоянии выжившей после казни американки

    Адвокаты: Выжившая после смертельной инъекции американка находится в критическом состоянии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американка Криста Пайк, выжившая после попытки приведения в исполнение смертного приговора в штате Теннесси, находится в критическом состоянии и получает жизненно необходимую медицинскую помощь, заявили ее адвокаты.

    Эксперт по смертной казни сообщил Associated Press, что выживание Пайк после введения препарата является беспрецедентным. Адвокаты женщины призвали губернатора штата Билла Ли смягчить ей приговор, отметив, что его обещания провести расследование недостаточно, пишет Axios.

    По словам адвоката Рэнди Спайви, присутствовавшего на казни, сотрудники тюрьмы около часа пытались установить капельницу, использовав не менее семи игл на левой руке Пайк. Женщина жаловалась на острую боль во время инъекции, а после введения второй дозы химикатов ее правая рука начала синеть. Кроме того, сообщалось о появлении волдырей и ожогов в местах инъекций.

    Федеральный государственный защитник Стивен Феррелл отметил, что адвокаты еще несколько месяцев назад предупреждали суды о проблемах с венами Пайк. Спайви добавил, что ему потребовалось семь минут и прохождение через шесть запертых дверей, чтобы добраться до телефона и связаться с остальной частью команды защиты. Феррелл уточнил, что звонок на номер экстренной связи Верховного суда Теннесси был переведен на автоответчик.

    Губернатор Ли назвал инцидент «трагедией» и заявил, что случившееся вызывает глубокое беспокойство. Как сообщает Reuters, это уже второй случай провала казни в Теннесси в этом году: в мае исполнение приговора было остановлено из-за трудностей с поиском вены для установки капельницы. В 2022 году губернатор приостанавливал все казни из-за проблем с протоколом тестирования препаратов.

    Пайк была осуждена и приговорена к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Ее адвокаты не оспаривают ее вину. Мать убитой Мэй Мартинес, присутствовавшая на казни, в интервью NBC раскритиковала губернатора и сотрудников тюрьмы, заявив, что процесс был проведен с серьезными нарушениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд приостановил исполнение приговора Пайк. Власти штата отменили казни до конца текущего года. В Теннесси сорвалась первая за 200 лет казнь женщины.

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    2 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате

    Слухи о русском и украинце за штурвалом рейса Flydubai появились из-за шутки

    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате
    @ Jamal Awad/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Информация о том, что пилотами экстренно севшего рейса Flydubai якобы были россиянин и украинец, оказалась результатом неудачной шутки в чате израильских журналистов.

    Слухи о том, что одним из пилотов экстренно севшего рейса Flydubai мог быть русский, а другим – украинец, появились из-за шутки в закрытом чате израильских журналистов, сообщают «Вести» со ссылкой на Baza.

    Отмечается, что ведущий израильского 12-го канала, состоявший в этом чате, озвучил непроверенную информацию в прямом эфире. В результате слухи быстро распространились в израильских и мировых СМИ.

    Впоследствии автор первоначального сообщения признался в чате, что его слова были лишь неудачной шуткой и не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai.

    В тот же день Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота.

    В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля за их действия во время инцидента.

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