Украина объявила о разработке баллистической ракеты FP-7 с дальностью 200 км
Киев сообщил о разработке и испытаниях баллистической ракеты FP-7, которую позиционирует как тактическую с заявленной дальностью поражения до 200 км, сообщают украинские СМИ.
Украинское агентство УНИАН сообщило о презентации испытаний баллистической ракеты FP-7. По информации разработчиков, FP-7 относится к тактическим баллистическим ракетам с эффективной дальностью до 200 километров, максимальной скоростью 1500 метров в секунду и круговым вероятным отклонением 14 метров, передает РИА «Новости».
Масса боевой части ракеты составляет 150 килограммов. Указывается, что система предназначена для поражения целей на оперативной глубине, однако разработчики не раскрывают подробности проекта.
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Киев стремится наладить собственное производство противобаллистических ракет для восполнения нехватки поставок западных систем ПВО.
Владимир Зеленский ранее жаловался на задержку поставок ракет для комплексов Patriot из-за неоплаченных траншей Европой по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List, предполагающей быстрые поставки вооружений через взносы стран НАТО.
Ранее директор предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров спрогнозировал начало выпуска украинских собственных ракет к середине 2025 года.
Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.
При этом основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.