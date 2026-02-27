Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на эпизод из интервью Владимира Зеленского Sky News. Дмитриев отметил в соцсети X, что британский репортер срочно прервал президента Украины, чтобы тот не сделал заявление о готовности принять ядерное или «грязное» оружие.

В интервью Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии. По мнению Дмитриева, прерывание интервью связано с тем, что репортер попытался не дать Зеленскому полностью озвучить опасную инициативу.

Дмитриев подчеркнул, что подобные заявления могут привести к серьезным международным последствиям и требуют внимания мирового сообщества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что с удовольствием получил бы ядерное оружие от Франции и Британии.

Киев сообщил о разработке и испытаниях баллистической ракеты FP-7 с заявленной дальностью до 200 км.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев не допустил иностранных дипломатов к инспекции нефтепровода «Дружба».

